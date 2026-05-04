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성수석 더불어민주당 후보가 3일 선거사무소 개소식에서 "이천을 떠나지 않는 도시로 만들겠다"며 지지를 호소했다.박정훈
"이재명 대통령, 추미애 경기지사 후보와 손잡고 이천을 반도체 중심의 AI 기반 첨단 도시로 탈바꿈시키겠다."
성수석 더불어민주당 후보가 3일 선거사무소 개소식에서 "이천을 떠나지 않는 도시로 만들겠다"며 이같이 목소리를 높였다.
이날 행사에는 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 김승원 도당위원장, 김병주, 홍기원, 부승찬, 이수진, 소병훈 의원 등 20여 명의 국회의원과 지지자들이 참석했다.
성 후보는 이날 연단에 올라 "오늘 정말 많은 분들이 오셨다"며 "이 자리는 이천을 위해 더 열심히 뛰고 꼭 승리해 달라는 시민들의 명령이라고 생각한다"고 말했다.
이어 "그 명령을 받들어 반드시 승리하겠다는 다짐을 하는 순간"이라고 강조했다.
그는 이천의 성장 가능성을 언급하며 "경기도가 계속 성장하는 가운데 이천도 늘 변방에 머물러 있었다"면서 "추미애 후보와 함께라면 이천도 반도체 SK하이닉스를 중심으로 더 큰 산업 도시로 성장할 수 있다"고 밝혔다.
또 "산업뿐만 아니라 가장 살기 좋은 도시, 농촌과 도시가 함께 성장하는 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.