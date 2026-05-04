박정훈

성수석 더불어민주당 후보가 3일 선거사무소 개소식에서 "이천을 떠나지 않는 도시로 만들겠다"며 지지를 호소했다.노동계와의 연대도 강조했다. 성 후보는 "이천은 노동계의 지지를 받지 못하면 승리하기 어려운 지역"이라며 "노동계와 함께 고민하고 뛰어온 시간이 있었다"고 말했다.이어 "이제 그 힘이 여기 모인 여러분과 함께 저에게 오고 있다"며 지지를 호소했다.특히 청년 유출 문제를 핵심 과제로 제시했다. 그는 "지금 이천은 젊은이들이 떠나는 도시가 되고 있다"며 "돈이 모이면 이천에 투자하는 것이 아니라 다른 지역으로 떠나고 있는 현실"이라고 진단했다.그러면서 "교육, 의료, 주거 문제를 함께 해결해 이천을 떠나지 않고 살고 싶은 도시로 만들겠다"며 "아이를 낳고 대대손손 살아갈 수 있는 도시를 반드시 만들겠다"고 말했다.성 후보는 이번 선거의 의미에 대해서도 "단순한 시장 선거가 아니다"라며 "이천의 미래를 결정하는 선택"이라고 규정했다.그러면서 "이재명 정부, 추미애 경기도와 함께 이천의 변화를 만들어내겠다"며 "이번 선거에서 반드시 힘을 모아달라"고 지지를 호소했다.