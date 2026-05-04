박정훈

"국회와 경기도 중앙정부와 연결된 힘으로 서울 양평 고속도로 등 지역의 미래를 바꿀 기반을 마련했다. 이제 그 힘을 멈추지 않고 다시 이어가야 할 때다."

박은미 더불어민주당 양평군수 후보가 선거사무소 3일 개소식을 열고 “양평의 미래를 바꾸는 출발점”이라며 지지를 호소했다.박은미 더불어민주당 양평군수 후보가 선거사무소 3일 개소식을 열고 "양평의 미래를 바꾸는 출발점"이라며 이같이 목소리를 높였다.이날 행사에는 추미애 경기도지사 후보, 김승원 경기도당위원장,최민희, 김병주, 소병훈, 안태준, 이수진, 김준혁, 민병덕, 홍기원, 이상식, 부승찬 의원 등 20여 명의 전·현직 국회의원 등과 지지자들이 함께했다.박 후보는 3일 개소식에서 "이 자리는 단순한 선거사무소 개소식이 아니라, 진보의 험지라 불리는 양평에서 다시 지방정권을 되찾고 미래를 바꾸기 위한 새로운 출발의 자리"라고 밝혔다.그는 "이 길이 결코 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있다"면서도 "양평은 다시 도약할 수 있는 충분한 힘을 가진 지역이라는 확신을 갖고 있다"고 말했다.박 후보는 양평 발전을 위해 중앙정부와의 협력을 핵심 조건으로 제시했다. 그는 "서울-양평고속도로 조속 착공, 세계적인 요리학교 미국 CIA 분교 유치, 양동 미식특화산업단지 조성은 국가와 경기도, 국회의 결단이 함께해야 가능한 과제"라며 "양평이 더 이상 수도권 변방이 아니라 대한민국 균형발전의 모델이 될 수 있도록 당과 국회의 전폭적인 지원을 부탁드린다"고 강조했다.규제 문제와 관련해서는 기존 인식을 뒤집는 접근을 내놨다. 박 후보는 "양평은 수도권 규제와 환경 규제 등 중첩된 규제 속에 놓여 있다"면서도 "이를 멈춤의 이유가 아니라 도약의 기회로 바꾸겠다"고 밝혔다. 이어 "자연을 훼손하는 개발이 아니라 자연을 지키면서 성장하는 길이 양평이 가야 할 길"이라고 덧붙였다.그는 지역 경제 구상으로 "양동 미식특화산업단지를 중심으로 농업을 산업으로, 관광을 경제로 연결하고 지역 자원을 고부가가치 산업으로 전환해 양평 안에서 돈이 돌고 일자리가 생기는 자급자족 경제를 만들겠다"고 말했다.특히 의료 인프라 문제를 가장 시급한 과제로 제시했다. 박 후보는 "양평에는 군민이 안심하고 찾을 수 있는 종합적인 응급 의료체계가 부족해 응급 상황 시 타 지역으로 이동해야 하는 현실"이라며 "더 이상 방치할 수 없다. 국회와 경기도, 중앙정부와 협력해 종합응급실을 반드시 현실로 만들겠다"고 강조했다.그러면서 "이번 선거는 단순한 선거가 아니라 양평이 멈출 것인지 다시 나아갈 것인지 결정하는 선택"이라며 "말이 아니라 결과로 증명하겠다. 강한 양평, 힘 있는 양평을 반드시 만들어내겠다"고 약속했다.