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3일 오후 부산 북구 구포시장에서 더불어민주당 정청래 대표가 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석 지원 유세를 하고 있다.정청래 더불어민주당 대표가 지난 3일 부산 구포시장을 찾았다가 초등학생에게 한 발언이 논란이 된 가운데, 당내에서도 부산 선거에 도움이 안되는 당 지도부의 지원 활동을 자제해야 한다는 목소리가 나오고 있다.민주당 전 대표를 지낸 송영길 인천 연수갑 후보는 4일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 "부산 같은 경우 제가 파악한 여론은 '전재수 (부산시장) 후보한테 맡겨 놨으면 좋겠다'는 게 기본 생각"이라고 말했다.송 후보는 이날 '정청래 대표의 행보가 영남권 선거에 좀 도움이 된다고 생각하느냐'는 진행자의 질문에 "전재수 후보님이 평가도 좋고 해양수도 부산에 대한 비전을 확실히 가지고 있으니 중앙에서 (지도부가) 가서 실수를 하기보다는 그냥 지원해 주는 것이 좋을 거라 보인다"라며 구설에 오른 정청래 대표를 에둘러 비판했다.전날(3일) 정 대표는 부산 북구갑 재보궐 선거에 전략공천한 하정우 후보(전 청와대 AI미래기획수석)과 함께 부산 구포시장을 함께 찾았다가 한 초등학교 학생에게 "정우 오빠", "오빠라고 해봐"라는 등의 발언을 계속 해 논란이 됐다. 야당의 공세가 거세지는 등 파문이 일자 정 대표와 하 후보는 이날 밤 공식 사과했다.정 대표는 "구포시장 방문 과정의 상황과 관련해 아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다"는 입장을 밝혔고, 하 후보 또한 "상처받았을 아이와 부모님께 사과드린다, 더 조심해서 낮고 겸손한 자세로 주민들을 만나겠다"고 알렸다.당 차원에서도 논란 확산 차단에 안간힘을 쓰고 있다. 조승래 사무총장은 4일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "선거 시기에는 말 한마디 한마디가 아주 영향을 크게 미치게 된다"면서 구설에 대한 비판을 받아들이겠다고 말했다.그는 "당사자들이 혹은 시민들이 그 발언을 지켜보고 '저건 적절하지 않은 것 같다'고 판단한다면 저희 입장에서는 당연히 비판을 수용할 수밖에 없고, 이를 사과하고 수용하겠다는 것도 시민들이 이해할 것이라고 생각한다"며 "비판이 작든 크든 그걸 늘 수용할 자세를 갖고 있고 그런 태도를 시민들께 보여드릴 것"이라고 말했다.국민의힘은 해당 발언을 맹비난하며 공세를 펼치고 있다. 박충권 국민의힘 원내수석대변인은 4일 오전 논평을 통해 "정 대표와 하 후보의 '오빠 호칭 강요' 행태를 강력히 규탄한다"며 "이는 성인지 감수성의 부재와 권위적 인식이 빚어낸 문제이며, 공당의 대표와 후보로서의 자질을 의심케 하는 장면"이라고 짚었다.그는 "더 심각한 것은 사과의 방식이다. (정 대표와 하 후보가 쓴) '아이가 논란의 중심에 섰다'는 표현은 책임 소재를 흐리고 사안의 본질을 외면한 것"이라며 "민주당은 구차한 변명으로 이번 사태를 덮으려 해서는 안 된다. 정 대표·하 후보의 공개 사과와 함께 당 차원의 명확한 입장 표명을 강력히 촉구한다"고 지적했다.