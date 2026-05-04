김철관

김경수 후보 선거캠프 개소식이 3일 오후 3시부터 창원시 성산구 오산타워 선거사무실에서 열었다.축사를 한 정청래 민주당 대표는 "김경수는 좋은 사람이다. 호인이다. 영어로 굿맨이다. 국민이 좋아하는 정치인은 잘나서 똑똑해서 건방지고 오만하고 교만한 사람보다 잘 들어주고 왠지 같이 걷고 싶은 분을 선호한다"며 "그렇다면 민주당에서 가장 좋은 사람은, 그런 이미지를 갖고 있는 정치인은 김경수 후보가 아닐까 그런 생각을 해봤다"고 말했다.이언주 민주당 수석최고위원은 "지금 불과 1년도 되지 않은 이재명 정부의 집권 여당이 함께 할 수 있어야 현안 해결이 가능하다"며 "집권 여당 민주당의 후보여야 가능하다. 김경수 후보와 함께, 대한민국의 산업화를 다시 한번 일으켜 세울 수 있는 제2의 산업화를 할 수 있는, 경남의 산업을 다시 일으킬 수 있는 사람은 김경수 후보뿐"이라고 강조했다.박지원 의원은 "김경수 후보는 노무현의 아들이다. 그의 부인은 김대중의 딸이다. 실제 부인은 전남 신안 출신"이라며 "이곳 호남향후회도 노무현의 아들, 김대중의 딸을 위해 열심히 뛰기로 했다"고 말했다.김태년 의원은 "이제 김경수가 다시 경남의 도지사가 되어 경남의 심장을 다시 뛰게 하고, 부울경을 중심으로 대한민국의 5극 3특이 완성돼 대한민국의 대전환이 일어나길 바란다. 그 중심에 경남이 있고 김경수 후보가 있다"고 말했다.민형배 전남광주특별시장 후보는 "8년 전에 우리가 함께해 이겼다"며 "이번에도 함께 손잡고 이기겠다. 경남 대전환 설계대로 착착, 김경수 후보가 해결할 것"이라고 지지를 호소했다.진성준 민주당 예결위원장, 김상욱 울산시장 후보 등도 참석해 연대를 과시했다. 밀양시장 후보, 하동군수 후보 등 경남 기초단체장 후보들도 대거 참석했다.김경수 후보는 이날 오전 10시 의령군 의령읍 손태열 의령군수 후보 선거사무소 개소식에 참여했고, 오후 7시 김해 대성동 고분군 일원에서 진행된 '2026년 가야문화제 폐막식'에 참석했다.