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26.05.04 11:28최종 업데이트 26.05.04 11:30
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김경수 후보김경수 경남도지사 후보가 3일 오후 선거개소식에서 인사말을 하고 있다.김철관

김경수 민주당 경남도지사 후보가 3일 선거사무실 개소식 인사말을 통해 "경남 경제 살리기 위한 방위산업 핵심 클러스터를 유치하겠다"고 밝혔다.

김경수 후보는 3일 오후 창원시 성산구 오산타워 선거사무실 개소식에서 인사말을 했다.

그는 "창원산단 전체 매출의 절반 가까이를 방위산업이 차지하고 있다"며 "그렇게 해 경남의 경제를 어렵게 어렵게 살려놨다, 그런데 다시 위기로 빠져들고 있다"고 말했다.

이어 "그렇게 살려낸 경남 경제를 지난해 마이너스로 추락시켰다"며 "도대체 중앙정부는 정권만 잡으면 경남도의 경제, 국가 경제도 그렇고, 이렇게 어렵게 만든 것이냐"고 반문했다.

이어 "추락시켜 놓으면 우리가 살리고, 또 추락시키면 우리가 살리고 도대체 언제까지 이 일을 계속해야 되냐"며 "이제 이 고리를 끊어 보자"고 호소했다

특히 "경남 경제는 완전히 확실하게 챙길 수 있도록 여기 계신 국회의원들과 함께, 이재명정부와 함께, 우리가 반드시 함께 살려보자"며 "경남이 아무리 노력해서 경남 경제를 살리고 살려 놓은 경남 경제를, 이제 경남이 혼자 이끌어 나가면 어려운 일이 또 발생한다. 부울경이 힘을 모으지 않으면 경남은 다시 어려워질 것이다. 이게 지금의 경남의 현실"이라고 꼬집었다.

김경수 경남지사 후보 선거사무실 개소식김경수 후보 선거캠프 개소식이 3일 오후 3시부터 창원시 성산구 오산타워 선거사무실에서 열었다.김철관

축사를 한 정청래 민주당 대표는 "김경수는 좋은 사람이다. 호인이다. 영어로 굿맨이다. 국민이 좋아하는 정치인은 잘나서 똑똑해서 건방지고 오만하고 교만한 사람보다 잘 들어주고 왠지 같이 걷고 싶은 분을 선호한다"며 "그렇다면 민주당에서 가장 좋은 사람은, 그런 이미지를 갖고 있는 정치인은 김경수 후보가 아닐까 그런 생각을 해봤다"고 말했다.

이언주 민주당 수석최고위원은 "지금 불과 1년도 되지 않은 이재명 정부의 집권 여당이 함께 할 수 있어야 현안 해결이 가능하다"며 "집권 여당 민주당의 후보여야 가능하다. 김경수 후보와 함께, 대한민국의 산업화를 다시 한번 일으켜 세울 수 있는 제2의 산업화를 할 수 있는, 경남의 산업을 다시 일으킬 수 있는 사람은 김경수 후보뿐"이라고 강조했다.

박지원 의원은 "김경수 후보는 노무현의 아들이다. 그의 부인은 김대중의 딸이다. 실제 부인은 전남 신안 출신"이라며 "이곳 호남향후회도 노무현의 아들, 김대중의 딸을 위해 열심히 뛰기로 했다"고 말했다.

김태년 의원은 "이제 김경수가 다시 경남의 도지사가 되어 경남의 심장을 다시 뛰게 하고, 부울경을 중심으로 대한민국의 5극 3특이 완성돼 대한민국의 대전환이 일어나길 바란다. 그 중심에 경남이 있고 김경수 후보가 있다"고 말했다.

민형배 전남광주특별시장 후보는 "8년 전에 우리가 함께해 이겼다"며 "이번에도 함께 손잡고 이기겠다. 경남 대전환 설계대로 착착, 김경수 후보가 해결할 것"이라고 지지를 호소했다.

진성준 민주당 예결위원장, 김상욱 울산시장 후보 등도 참석해 연대를 과시했다. 밀양시장 후보, 하동군수 후보 등 경남 기초단체장 후보들도 대거 참석했다.

김경수 후보는 이날 오전 10시 의령군 의령읍 손태열 의령군수 후보 선거사무소 개소식에 참여했고, 오후 7시 김해 대성동 고분군 일원에서 진행된 '2026년 가야문화제 폐막식'에 참석했다.

김경수 후보 선거사무실 개소식이 3일 오후 3시부터 창원시 성산구 오산타워 선거사무실에서 열렸다.김철관

#김경수경남지사후보선거사무실개소

6.3 지방선거
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