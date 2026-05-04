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영화 <정직한 후보> 스틸컷영화 <정직한 후보>에는 선거에 나선 정치인이 어느 날 갑자기 거짓말을 하지 못하게 되는 이야기가 나옵니다. 거짓말이 정치 기술처럼 여겨지던 후보가 속마음까지 그대로 드러내면서 벌어지는 소동은 말 그대로 영화 속 설정입니다. 현실 정치에서 그런 일이 일어날 가능성은 거의 없습니다. 그런데도 선거철만 되면 그 영화 같은 일이 한 번쯤 현실에서도 벌어졌으면 하는 마음이 드는 것은 왜일까요.그것은 선거에 나온 모든 후보가 거짓말을 많이 하기 때문만은 아닙니다. 물론 일부 후보는 해서는 안 될 거짓말을 하거나, 숨겨서는 안 될 사실을 감추다 결국 유권자의 심판을 받기도 합니다. 선거법 위반이나 허위사실 공표로 당선증을 반납하는 사례도 없지 않습니다. 유권자가 바라는 정직함은 단순히 "거짓말을 하지 않는 것"에만 머물지 않습니다.정직한 후보란 현실을 있는 그대로 말할 줄 아는 사람입니다. 동시에 자기 말과 행동이 다르지 않은 사람입니다. 선거 때 내건 약속과 당선 뒤의 태도가 크게 다르지 않은 사람입니다. 시민 앞에서는 낮은 자세를 보이다가 권한을 손에 쥔 뒤에는 시민을 불편한 민원인으로 대하지 않는 사람입니다. 겉과 속이 같고, 시작과 끝이 같은 정치인이라면 유권자는 그를 정직한 후보라고 불러도 좋을 것입니다.지방선거를 앞두고 각 정당 후보가 속속 결정되고 있습니다. 정당은 경쟁력을 말합니다. 인지도, 조직력, 당선 가능성, 여론조사 수치가 공천의 중요한 기준으로 거론됩니다. 선거에서 이길 수 있는 후보를 내세우겠다는 정당의 논리 자체를 탓할 수는 없습니다. 정당 역시 선거에서 승리해야 정책을 실현할 수 있기 때문입니다.그러나 경쟁력이라는 말 뒤에 정직하지 못함이 숨어 있어서는 안 됩니다. 이름이 알려졌다는 이유만으로, 말을 잘한다는 이유만으로, 특정 세력의 지지를 받는다는 이유만으로 후보의 자격이 충분하다고 볼 수는 없습니다. 시민이 살펴야 할 것은 그 후보가 무엇을 약속했는가만이 아닙니다. 그 약속을 지킬 수 있는 근거가 있는지, 지금까지의 삶과 정치적 행보가 그 약속과 맞는지 함께 따져야 합니다.선거 때마다 후보들은 지역 발전을 말합니다. 교통 문제를 해결하겠다고 하고, 교육환경을 바꾸겠다고 하며, 복지와 일자리, 문화와 안전을 약속합니다. 하지만 모든 후보가 말하는 발전이 같은 의미는 아닙니다. 어떤 후보에게 발전은 시민의 삶을 조금 더 편하게 만드는 일일 수 있습니다. 그러나 어떤 후보에게 발전은 선거운동용 구호에 그칠 수도 있습니다. 그래서 유권자는 화려한 말보다 말의 뿌리를 봐야 합니다.정직하지 못한 후보는 불가능한 일을 가능한 것처럼 말합니다. 권한 밖의 일을 자신의 공약인 듯 포장합니다. 이미 추진 중인 사업을 자신이 새로 해낼 일처럼 말합니다. 예산과 절차, 법적 한계를 설명하지 않고 결과만 약속합니다. 시민이 듣고 싶은 말을 먼저 던진 뒤 책임은 나중으로 미룹니다. 이런 태도는 노골적인 거짓말보다 더 위험할 수 있습니다. 시민의 기대를 이용하면서도 그 기대에 대한 책임은 지지 않기 때문입니다.유권자도 달라져야 합니다. 듣고 싶은 말만 듣고 박수를 보내는 순간, 정직한 후보가 설 자리는 좁아집니다. "다 해주겠다"라는 말보다 "여기까지는 가능하고, 이 부분은 더 논의해야 한다"라는 말을 더 귀하게 여길 필요가 있습니다. 정직한 정치는 정직한 유권자가 있을 때 자랍니다. 후보의 거짓은 후보 혼자 만드는 것이 아니라, 때로는 무리한 약속을 요구하는 선거 문화 속에서 커집니다.이번 선거에서 유권자는 후보의 말만 보지 말고 말의 앞뒤를 살펴야 합니다. 어제 한 말과 오늘 한 말이 같은지, 상대에 따라 말이 바뀌지는 않는지, 시민 앞에서 한 약속을 정당의 이해관계 앞에서도 지킬 수 있는지 따져야 합니다. 후보의 경쟁력은 당선 가능성만으로 완성되지 않습니다. 정직함이 빠진 경쟁력은 결국 시민을 위한 힘이 아니라 권력을 얻기 위한 기술에 머물 수밖에 없습니다.선거는 후보가 시민을 설득하는 시간이기도 하지만, 시민이 후보를 시험하는 시간이기도 합니다. 겉과 속이 같고, 시작과 끝이 같은 후보입니다. 결국 우리가 기다리는 후보는 영화 속 인물이 아닙니다.