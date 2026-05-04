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부산 북갑 보궐선거, 하정우 전 수석, 박민식 전 보훈부 장관, 한동훈 전 대표 3자 가상 대결 여론조사임병도
그런데 한 전 대표는 세 후보 중 그 누구보다 빠르게 출마 의사를 밝혔습니다. 그는 구포시장을 중심으로 북갑 지역 곳곳을 누비며 특유의 인지도를 앞세워 이름 알리기에 사활을 걸고 있습니다. 언론 보도량이나 노출 빈도에서도 타 후보를 압도하며 가장 많이 등장하고 있습니다.
지역 정가 관계자는 "현장 체감 인지도와 실제 지지율 사이의 괴리가 크다. 언론 노출이 많다고 곧바로 표심으로 연결되지는 않는다는 것을 보여주는 사례다"라고 분석했습니다.
한동훈의 출구 전략, '보수 단일화'는 가능한가
아직 본 투표까지 한 달이라는 시간이 남아 있기 때문에 섣부른 예단은 금물입니다. 하지만 부산 정가에서는 시간이 갈수록 한 전 대표가 냉정하게 출구 전략을 세워야 하는 것 아니냐는 조심스러운 관측이 나옵니다.
결국 한 전 대표가 선택할 수 있는 가장 파괴력 있는 길은 국민의힘 후보와의 '보수 단일화'입니다. 국민의힘 박민식 전 장관과 한 전 대표가 단일화를 이뤄낸다면, 승패를 예측하기 어려운 판세를 만들 수 있습니다.
관건은 보수 단일화의 현실적인 가능성입니다. 당장 넘어야 할 산이 많습니다. 우선 박 전 장관 측은 "끝까지 완주하겠다"라고 밝히며 단일화 프레임에 선을 긋고 있습니다. 당내 역학 관계도 발목을 잡습니다. 현재 국민의힘을 이끄는 장동혁 대표가 과거 한 전 대표를 제명 조치했기 때문에, 한 전 대표 입장에서 당의 후보인 박 전 장관에게 선뜻 단일화를 위한 양보를 요구하거나 협상 테이블을 제안하기도 몹시 껄끄러운 상황입니다.
물론 남아 있는 선거 기간 동안 판세를 요동치게 할 변수는 곳곳에 잠복해 있습니다. 먼저 상대 진영의 자책골 가능성입니다. 선두를 달리는 민주당 하정우 전 수석을 둘러싸고 유세 중 '손 털기' 논란이나 부적절한 호칭 논란 등 유권자의 감정선을 건드리는 구설이 계속해서 불거지고 있습니다. 팽팽한 선거판에서는 이러한 구설이 선거 전체를 좌지우지할 결정적 실수로 이어질 수 있습니다.
여기에 보수 진영 내부의 보이지 않는 손도 작용할 수 있습니다. 부산 토박이 정치인 서병수 전 의원 등 국민의힘 일부 의원들이 공식 당 조직을 우회해 비공식적으로 한 전 대표에게 힘을 실어준다면, 막판 지지율 상승 모멘텀으로 작용할 수도 있습니다. 실제로 서 전 의원은 지난달 초 한 전 대표가 북갑에 출마할 경우 지원하겠다고 밝힌 바 있습니다.
약점은 시간과 환경입니다. 현재 한동훈 전 대표가 부산 북갑에서 취하고 있는 선거 전략은 과거 이 지역 터줏대감이었던 전재수 전 의원의 전매특허인 '바닥 다지기식' 밀착 행보입니다. 하지만 전재수 전 의원이 오랜 시간 공들인 것과 비교하면 남은 선거 기간이 너무 짧습니다. 게다가 이재명 대통령의 높은 국정 지지율이 여당인 민주당 후보에게 프리미엄으로 작용하고 있습니다.
한 전 대표가 어떤 획기적인 전략으로 남은 선거 기간을 돌파할지는 미지수입니다. 무소속이라는 한계와 짧은 선거 기간, 그리고 견고한 민주당의 기세 사이에서 한동훈 전 대표의 정치적 결단이 임박했다는 관측이 나옵니다.
[인용된 여론조사]
조사의뢰: 뉴스토마토
조사기관: 미디어토마토
조사기간: 2026년 4월 24일 ~ 4월 25일 (2일간)
조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 802명
응답률: 9.0%
표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±3.5%p
조사방법: 무선 ARS
조사의뢰: 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'
조사기관: 여론조사 꽃
조사기간: 2026년 4월 26일 ~ 4월 27일 (2일간)
조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 503명
응답률: 8.6%
표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±4.4%p
조사방법: 무선 ARS
조사의뢰: KBS부산총국
조사기관: (주)한국리서치
조사기간: 2026년 4월 27일 ~ 4월 28일 (2일간)
조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 500명
응답률: 23.3%
표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±4.4%p
조사방법: 전화면접
자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
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