임병도

[인용된 여론조사]

조사의뢰: 뉴스토마토

조사기관: 미디어토마토

조사기간: 2026년 4월 24일 ~ 4월 25일 (2일간)

조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 802명

응답률: 9.0%

표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±3.5%p

조사방법: 무선 ARS

조사의뢰: 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'

조사기관: 여론조사 꽃

조사기간: 2026년 4월 26일 ~ 4월 27일 (2일간)

조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 503명

응답률: 8.6%

표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±4.4%p

조사방법: 무선 ARS

조사의뢰: KBS부산총국

조사기관: (주)한국리서치

조사기간: 2026년 4월 27일 ~ 4월 28일 (2일간)

조사대상: 부산 북구갑선거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 500명

응답률: 23.3%

표본오차: 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±4.4%p

조사방법: 전화면접

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

부산 북갑 보궐선거, 하정우 전 수석, 박민식 전 보훈부 장관, 한동훈 전 대표 3자 가상 대결 여론조사그런데 한 전 대표는 세 후보 중 그 누구보다 빠르게 출마 의사를 밝혔습니다. 그는 구포시장을 중심으로 북갑 지역 곳곳을 누비며 특유의 인지도를 앞세워 이름 알리기에 사활을 걸고 있습니다. 언론 보도량이나 노출 빈도에서도 타 후보를 압도하며 가장 많이 등장하고 있습니다.지역 정가 관계자는 "현장 체감 인지도와 실제 지지율 사이의 괴리가 크다. 언론 노출이 많다고 곧바로 표심으로 연결되지는 않는다는 것을 보여주는 사례다"라고 분석했습니다.아직 본 투표까지 한 달이라는 시간이 남아 있기 때문에 섣부른 예단은 금물입니다. 하지만 부산 정가에서는 시간이 갈수록 한 전 대표가 냉정하게 출구 전략을 세워야 하는 것 아니냐는 조심스러운 관측이 나옵니다.결국 한 전 대표가 선택할 수 있는 가장 파괴력 있는 길은 국민의힘 후보와의 '보수 단일화'입니다. 국민의힘 박민식 전 장관과 한 전 대표가 단일화를 이뤄낸다면, 승패를 예측하기 어려운 판세를 만들 수 있습니다.관건은 보수 단일화의 현실적인 가능성입니다. 당장 넘어야 할 산이 많습니다. 우선 박 전 장관 측은 "끝까지 완주하겠다"라고 밝히며 단일화 프레임에 선을 긋고 있습니다. 당내 역학 관계도 발목을 잡습니다. 현재 국민의힘을 이끄는 장동혁 대표가 과거 한 전 대표를 제명 조치했기 때문에, 한 전 대표 입장에서 당의 후보인 박 전 장관에게 선뜻 단일화를 위한 양보를 요구하거나 협상 테이블을 제안하기도 몹시 껄끄러운 상황입니다.물론 남아 있는 선거 기간 동안 판세를 요동치게 할 변수는 곳곳에 잠복해 있습니다. 먼저 상대 진영의 자책골 가능성입니다. 선두를 달리는 민주당 하정우 전 수석을 둘러싸고 유세 중 '손 털기' 논란이나 부적절한 호칭 논란 등 유권자의 감정선을 건드리는 구설이 계속해서 불거지고 있습니다. 팽팽한 선거판에서는 이러한 구설이 선거 전체를 좌지우지할 결정적 실수로 이어질 수 있습니다.여기에 보수 진영 내부의 보이지 않는 손도 작용할 수 있습니다. 부산 토박이 정치인 서병수 전 의원 등 국민의힘 일부 의원들이 공식 당 조직을 우회해 비공식적으로 한 전 대표에게 힘을 실어준다면, 막판 지지율 상승 모멘텀으로 작용할 수도 있습니다. 실제로 서 전 의원은 지난달 초 한 전 대표가 북갑에 출마할 경우 지원하겠다고 밝힌 바 있습니다.약점은 시간과 환경입니다. 현재 한동훈 전 대표가 부산 북갑에서 취하고 있는 선거 전략은 과거 이 지역 터줏대감이었던 전재수 전 의원의 전매특허인 '바닥 다지기식' 밀착 행보입니다. 하지만 전재수 전 의원이 오랜 시간 공들인 것과 비교하면 남은 선거 기간이 너무 짧습니다. 게다가 이재명 대통령의 높은 국정 지지율이 여당인 민주당 후보에게 프리미엄으로 작용하고 있습니다.한 전 대표가 어떤 획기적인 전략으로 남은 선거 기간을 돌파할지는 미지수입니다. 무소속이라는 한계와 짧은 선거 기간, 그리고 견고한 민주당의 기세 사이에서 한동훈 전 대표의 정치적 결단이 임박했다는 관측이 나옵니다.