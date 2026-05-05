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"이승만 대통령의 불출마 선언을 철회하라는 구호와 전단이 거리에 난무했고, 지방에서는 초등학교 학생들까지 동원되어 이승만 대통령의 출마를 호소하기에 이르렀다."

1960년대 춘천의 우마차 행렬 모습. 자료사진.1956년 5·15 정·부통령 선거를 앞둔 이승만은 그해 3월 5일 자유당 임시전당대회에 보낸 유시(諭示)에서 '3선 불출마'를 선언했다. 1954년 11월 29일 자신에 한해서만 3선을 허용하는 개헌안을 자기 손으로 공포했던 이승만이 대선을 코앞에 두고 폭탄 발언을 했던 것이다.<태조실록>을 비롯한 조선왕조실록에 자주 등장하는 표현이 백성을 타일러 가르친다는 '유시'다. 이승만은 그날의 유시에서 "우리는 공의와 체면이 없는 것은 싫어하는 것", "한국은 민주주의국가이니 민주주의를 따라서 가는 것을 보여야만 되며" 등의 표현을 써가며 3선 출마는 있을 수 없다고 당원들을 타일렀다.그런데 눈길을 끄는 대목이 그 입장문 말미에 있었다. "대통령을 뽑는데도 전 민중이 하면 힘이 더 되는 것이니, 내 의도를 잘 설명해서 공론을 듣는 것이 좋을 것이므로 자유당도 민의를 따라서 나가도록 해주기를 바라는 바이다"라는 대목이다. '전 민중'이 나서서 '민의'가 형성되면 입장을 바꾸겠다는 것인가 하는 느낌을 갖게 할 만한 부분이다.그해 3월 8일 자 <경향신문>에 실린 UP통신 기사에 따르면, 이승만의 입장 표명을 전해 들은 미국의 한국통들은 "여론의 압력에 의한 출마를 희망하고 있다는 인상"을 받았다. 이승만이 좀 더 강력한 국민적 지지 표시를 주문하고 있다고 봤던 것이다.불출마 선언 직후부터 자유당은 그 선언이 '전 민중'의 참여에 따른 압도적 '민의'에 의해 뒤집히는 상황을 만들고자 총력을 기울였다. 선언 사흘 뒤인 3월 8일에는 '이 박사 출마 요청 궐기대회'가 서울시청 광장에서 열리고, 9일에는 '이 박사 출마 요청 민중대회'가 경복궁 중앙청 광장에서 열렸다.1952년 7월 18일 제정된 '대통령·부통령 선거법' 제1조는 "국민으로서 만 21세 이상의 자는 선거권이 있다"고 규정했다. 자유당이 이해한 '전 민중'의 범위는 여기 언급된 '만 21세 이상'을 넘어섰다. 자유당은 투표권 없는 초등학생들도 이승만의 3선을 희망한다는 모양새를 만들어내고자 애썼다. 아이들까지도 '이승만 할아버지'를 원하는 것이 민의(民意)임을 보여주고자 했던 것이다.이 소식은 산중에서 죽을 끓여 먹던 이기택에게도 전해졌다. 고시생들과의 대화, 아니면 "신문쪼가리"를 통해 알게 됐던 모양이다. 회고록의 한 대목이다.1956년 3월 24일 자 <경향신문>은 "지난 며칠간을 돌이켜볼 때 전국에 걸쳐 일어났던 민의 동원은 가가호호마다 한 가지 큰 걱정거리가 되었을 뿐 아니라 어린 자녀에까지도 미치는 영향이 적지 않았었다"라며 "학업에만 전념해야 할 학생들을 학업마저 젖혀놓게" 만들었다고 우려를 표했다.산중의 이기택을 더 놀라게 만든 뉴스도 있다. 그는 "기상천외한 일이 발생했다"라며 "아마도 동서고금을 통틀어 전무후무할 코미디가 아닐까 한다"고 한 뒤 "우마차조합에서 소와 말까지 이승만 대통령의 출마를 원한다며 우마차 8백 대를 동원해 데모를 벌인 것"이라고 회고록에 썼다.우마차를 동원한 관제 시위는 동시다발적으로 일어났다. 그해 3월 14일 자 <경향신문>은 "서대문·동대문·용산·성동 등 각 구(區) 우마차조합"이 12일 시위에 나섰다고 전했다.3선 요청 시위에 소와 말까지 동원된 사건은 그달 27일 국회 본회의에서 격론의 소재가 됐다. 이는 독립운동가 이관술을 비롯한 항일·진보 진영과의 대결에 나섰던 친일검사 출신의 조재천도 격분시켰다. 이 시기에 민주당 국회의원이었던 그는 동료 24명을 대표해 대정부 비판에 나섰다.다음날 <동아일보> 톱기사에 따르면, 그는 "우의(牛意)·마의(馬意)"까지 동원된 우마차 시위를 경찰이 조작 혹은 묵인한 증거가 있다며 김형근 내무부장관의 출석을 요구했다. 그러나 자유당의 비협조로 장관 출석은 무산됐다.