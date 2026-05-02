조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 2일 오후 대구 수성구 두산동 수성못에서 '김부겸이 간다' 민생투어에 나선 가운데 한 시민이 김 후보와 웃으며 악수하고 있다.김부겸 더불어민주당 대구시당 예비후보가 주호영 국민의힘 의원이 "대구 발전을 위해 진심 전력해 주시라"며 응원의 메시지를 건넨 것과 관련 "오랫동안 정치를 해온 선후배로서 해준 덕담"이라고 말했다.김 후보는 2일 오후 대구 수성구 두산동 수성못에서 진행된 '김부겸이 간다' 민심투어가 끝난 후 기자들과 만나 "그것 때문에 오히려 오해도 받으셨다"며 "정치적인 경륜이 굉장히 많은 분으로 그렇게 오해를 살 만한 건 아니다"라고 설명했다.그러면서 "말 그대로 당신이 대구시를 맡으면 발전을 위해서 혼신의 힘을 기울여 달라는 그런 우정 어린 충고가 아닌가 (생각한다)"고 덧붙였다.앞서 주 의원은 지난달 30일 한 유튜브 채널(무늬만 빨강)에 출연해 "김 후보와는 친한 형님 동생 사이"라며 "대구 발전을 위해 전력을 다해 달라", "대구시민들이 민주당에 대해 나쁘게 생각하는 점을 바로 잡아 달라"고 부탁했다.그러자 추경호 국민의힘 후보는 지난 1일 KBS라디오 <전격시사>와 전화 인터뷰에서 "'텃밭에 안주하다간 뺏길 수 있으니 경계하고 분발하라'는 취지로 이해했다"고 주장했다.김 후보는 지방선거가 한 달 앞으로 다가온 것과 관련 어떤 전략으로 임할 것이냐라는 질문에 "답답함과 간절함을 어떻게든 드러내게 하는 게 최고의 선거 전략"이라며 "대구의 현실을 타개하고 대구를 발전시키기 위해서 뭔가 돌파구를 만들어가는데는 집권 여당 후보의 노련미가 이 시기에는 필요하다는 것을 시민들이 받아들여 주실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.보수 인사들이 지지하거나 캠프에 많이 참여하는데 대해서도 "자기들이 무슨 정치적 색깔이나 이런 것보다는 절박한 대구에 뭔가 기여하겠다는 것"이라며 "정치적 선택을 했다고 보기보다는 오히려 대구를 살리는데 김모라는 사람을 중심으로 시민들의 에너지를 모아야겠다는 의지"라고 설명했다.