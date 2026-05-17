▲미놀타 A-7000촬영
낡은 파란 대문과 빛바랜 노란 담벼락의 선명한 대비. 그사이로 흐릿하게 드리운 아침 햇살의 투명한 입자가 미놀타의 눈을 통해 더욱 하얗게 번진다. 세월의 녹을 머금은 하얀 우편함은, 이제는 끊겨버린 철길처럼 누군가의 간절한 소식을 묵묵히 기다리고 있다. '보일러 선전' 스티커마저 이 맑은 빛 앞에서는 그저 단정한 삶의 흔적일 뿐이다.이재필
카메라 바디에 물린 렌즈는 가장 기본이 되면서도 가장 다루기 어렵다는 50mm f1.7 표준 렌즈였다. 사진을 처음 배우는 이들에게 우리는 늘 50mm를 권하곤 한다. 이 화각이 '표준'이라 불리는 이유는 단순히 많이 쓰여서가 아니라, 사람이 무언가에 집중해서 바라볼 때의 시야각과 가장 흡사하기 때문이다.
광각 렌즈처럼 세상을 억지로 넓혀 보여주지도 않고, 망원 렌즈처럼 특정 피사체를 비현실적으로 압축하지도 않는다. 그저 내가 서 있는 그 자리에서, 내 눈이 머무는 그만큼만을 정직하게 잘라내 주는 화각이다.
디지털 시대로 넘어오면서 센서의 크기나 사용자 편의에 따라 40mm나 45mm를 표준의 범주에 넣기도 하지만, 나 같은 '옛날 사람'에게 표준의 기준은 늘 50mm라는 숫자에 머물러 있다. 이 렌즈를 통해 세상을 보는 것은, 카메라라는 기계의 힘을 빌려 세상을 과장되게 미화하는 것이 아니라 내가 본 세상을 있는 그대로 기록하겠다는 담백한 마음이다.
가벼운 플라스틱으로 만들어진 미놀타 a-7000의 바디는 어깨에 큰 부담을 주지 않는다. 80년대 당시에는 금속 바디를 선호하던 프로 사진가들에게 "장난감 같다"는 비평을 듣기도 했지만, 산책길 메이트로서는 이보다 훌륭할 수 없다.
50mm 렌즈를 마운트한 이 가벼운 조합은, 걷는 즐거움과 찍는 즐거움 사이에서 아주 절묘한 균형을 잡아주었다. 앞서가는 동반자의 경쾌한 발걸음 뒤를 따르며, 렌즈를 통해 5월의 투명함을 한 뼘씩 잘라내기 시작했다.
'지잉- 츠왕', 40년 전의 혁명이 들려주는 리듬
운흥동 골목에 접어들자 시간이 멈춘 듯한 풍경들이 하나둘 나타났다. 옛 기찻길의 흔적이 남은 담벼락과 낮은 지붕들 사이로 아침 햇살이 길게 드리워졌고, 여기서 미놀타 a-7000은 자신의 진가를 드러냈다. 셔터를 반쯤 누르면 들려오는 특유의 기계음, "지잉- 츠왕!" 소리와 함께 렌즈가 스스로 움직여 초점을 잡아낸다.