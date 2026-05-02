김기재캠프

김기재(사진 오른쪽) 당진시장 후보와 전국플랜트건설노동조합 고현상 충남지부장이 지난달 30일 정책협약을 했다.더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 지난 4월 30일 선거사무소에서 전국플랜트건설노동조합 충남지부와 정책협약식을 개최했다.김 후보는 앞서 현대제철 비정규직지회, 한전산업개발노동조합당진지부와도 정책간담회를 갖는 등 지역 주요 산업현장의 노동현안 점검과 실질적인 해결방안 모색을 통해 노동자의 안전과 권익 보호 추진에 주력하고 있다.이날 협약식에는 전국플랜트건설노동조합 충남지부 고현상 지부장을 비롯한 조합 관계자들이 참석해 지역 플랜트 건설노동자의 노동환경 개선과 고용안정 방안을 논의했다.이번 정책협약은 당진과 충남 지역 산업현장을 지탱해 온 플랜트 건설노동자들의 생존권 보장과 안전한 노동환경 조성을 위해 마련됐다. 협약서에는 ▲ 지역 노동자 우선 채용 및 지역 고용 쿼터제 강화 ▲ 지자체 산하 플랜트 건설현장 안전감시단 창설 ▲ 노동자 복합 휴게센터 건립 ▲ 적정임금제 도입 ▲ 불법 다단계 하도급 및 임금체불 근절 감독 강화 ▲혹서기·혹한기 유급휴가 확대 및 편의시설 의무화 ▲ 지자체·노동조합·사업주 간 노사정 협의체 상설화 등 7대 정책과제가 담겼다.전국플랜트건설노동조합 충남지부는 "당진 산업 발전의 토대가 된 플랜트 노동자들이 보다 안전하고 안정된 환경에서 일할 수 있도록 지자체의 책임 있는 역할이 필요하다"며 실질적 정책 이행을 요청했다. 특히 산업현장의 반복되는 안전사고 예방과 불공정 하도급 구조 개선, 노동자의 기본적인 휴식권 보장을 시급한 과제로 제기했다.김 후보는 협약식에서 "당진의 산업 경쟁력은 현장을 지키는 노동자 여러분의 땀과 헌신 위에 세워져 있다"며 "노동자가 존중받지 못하는 산업도시는 지속가능할 수 없다"고 강조했다.이어 "오늘 협약은 선언적 약속이 아니라 반드시 실천해야 할 당진의 과제"라며 "지역 노동자가 안전하게 일하고 정당한 대우를 받으며, 지역에서 안정된 삶을 이어갈 수 있도록 현장의 목소리를 시정에 반영해 노동이 존중받는 산업도시 당진을 만들어가겠다"고 밝혔다.