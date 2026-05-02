박시선 캠프

박시선 더불어민주당 후보가 여주시 학생들의 대입 농어촌특별전형 지원 자격 복원을 공식 제안했다.박시선 더불어민주당 여주시장 후보가 여주시 학생들의 대입 농어촌특별전형 지원 자격 복원을 공식 제안했다.박 후보는 1일 제38회 여주도자기축제 개막식에서 안민석 경기도 교육감 후보를 만나 관련 정책 제안서를 전달하고 협조를 요청했다고 밝혔다.박 후보는 제안서에서 "여주시는 2013년 도농복합시 승격 이후 '읍' 지역이 '동'으로 전환되면서 농어촌특별전형 자격이 박탈됐다"며 "명칭만 '동'으로 바뀌었을 뿐, 교육 인프라가 낙후된 현실은 그대로인데 행정 편의에 따른 불이익이 발생했다"고 주장했다.이어 "행정구역 명칭이 아닌 실제 규제와 교육 여건을 기준으로 자격을 판단해야 한다"며 자격 복원의 필요성을 강조했다.박 후보는 ▲ 수도권 중첩 규제 지역을 기준으로 한 특례 인정 ▲ 고등교육법 시행령 개정 및 대입 지침 개선 ▲ 여주시 교육발전특구 지정 등을 대안으로 제시했다.또 "자연보전권역 등 규제로 발전이 제한된 지역에서 교육 기회까지 제한하는 것은 이중적인 불이익"이라며 "시장에 당선되면 '여주 교육권 복원 위원회'를 구성해 문제 해결에 나서겠다"고 밝혔다.안민석 후보는 "여주 지역의 교육 소외 문제에 공감한다"며 "농어촌특별전형 자격 복원은 교육 형평성과 직결된 사안"이라고 밝혔다.이어 "경기도교육청 차원의 전향적인 검토와 함께 대학 및 관계 부처와 협의가 필요하다"며 "박 후보와 협력해 해결 방안을 모색하겠다"고 말했다.박 후보는 최근 여주도자기축제 현장 활동을 비롯해 지역 현안 중심의 행보를 이어가고 있다. 이번 제안서 전달을 계기로 규제와 교육 문제를 포함한 정책을 순차적으로 발표할 계획이다.박 후보는 "행정적 기준 때문에 학생들이 불이익을 받는 구조를 바로잡아야 한다"며 "교육 기회의 형평성을 회복하는 방향으로 제도를 개선해 나가겠다"고 밝혔다.