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사진 왼쪽부터 송노섭 상임선대위원장, 김기재 후보.김기재캠프
김기재 후보는 송 위원장의 합류를 "당진 민주당이 하나로 뭉친 결정적 계기"라고 평가하며 승리에 대한 자신감을 드러냈다.
이어 박수현 충남도지사 후보, 어기구 국회의원 및 지역 시·도의원 후보들과의 유기적 협력 체계 구축과 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 통한 대규모 국비 확보 추진, 당진시 대전환 11대 프로젝트 등의 핵심 전략을 내세우며 승리를 다짐했다.
민주당은 송 전 후보의 합류가 본선 경쟁력 극대화, 빅텐트 효과를 통한 외연 확장 등의 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.
선거 캠프 관계자는 "지난 27일부터 발표 중인 '11대 프로젝트'를 바탕으로 시민 체감형 정책 행보를 이어가는 한편, 송 위원장과 함께 대대적인 세몰이에 나설 계획이다"고 밝혔다.
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