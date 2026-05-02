김기재캠프

더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 당내 경선 라이벌이었던 송노섭 전 후보를 영입하며 ‘원팀’으로 선거전에 돌입했다.더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 당내 경선 라이벌이었던 송노섭 전 후보를 영입하며 '원팀'으로 선거전에 돌입했다.김 후보 측은 1일, 송노섭 전 후보가 김 후보에 대한 지지를 공식 선언하고 상임선대위원장으로 합류함에 따라 당내 결속력을 다지는 완전한 진용을 갖췄다고 밝혔다.송노섭 상임선대위원장은 합류 배경에 대해 "당진의 시대교체는 시장교체에서 시작된다"며 "김기재 후보를 중심으로 당진시의 대전환을 위해 끝까지 함께 뛰겠다"고 밝혔다.송 위원장은 그동안 경선 과정에서 형성됐던 지지층 간의 간극을 메우고, 민주당 지지 세력을 하나로 결집하는 '교두보' 역할을 할 것으로 보인다.