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26.05.02 12:09최종 업데이트 26.05.02 12:09
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더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 당내 경선 라이벌이었던 송노섭 전 후보를 영입하며 ‘원팀’으로 선거전에 돌입했다.김기재캠프

더불어민주당 김기재 당진시장 후보가 당내 경선 라이벌이었던 송노섭 전 후보를 영입하며 '원팀'으로 선거전에 돌입했다.

김 후보 측은 1일, 송노섭 전 후보가 김 후보에 대한 지지를 공식 선언하고 상임선대위원장으로 합류함에 따라 당내 결속력을 다지는 완전한 진용을 갖췄다고 밝혔다.

송노섭 상임선대위원장은 합류 배경에 대해 "당진의 시대교체는 시장교체에서 시작된다"며 "김기재 후보를 중심으로 당진시의 대전환을 위해 끝까지 함께 뛰겠다"고 밝혔다.

송 위원장은 그동안 경선 과정에서 형성됐던 지지층 간의 간극을 메우고, 민주당 지지 세력을 하나로 결집하는 '교두보' 역할을 할 것으로 보인다.

사진 왼쪽부터 송노섭 상임선대위원장, 김기재 후보.김기재캠프

김기재 후보는 송 위원장의 합류를 "당진 민주당이 하나로 뭉친 결정적 계기"라고 평가하며 승리에 대한 자신감을 드러냈다.

이어 박수현 충남도지사 후보, 어기구 국회의원 및 지역 시·도의원 후보들과의 유기적 협력 체계 구축과 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 통한 대규모 국비 확보 추진, 당진시 대전환 11대 프로젝트 등의 핵심 전략을 내세우며 승리를 다짐했다.

민주당은 송 전 후보의 합류가 본선 경쟁력 극대화, 빅텐트 효과를 통한 외연 확장 등의 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

선거 캠프 관계자는 "지난 27일부터 발표 중인 '11대 프로젝트'를 바탕으로 시민 체감형 정책 행보를 이어가는 한편, 송 위원장과 함께 대대적인 세몰이에 나설 계획이다"고 밝혔다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#당진시장선거 #민주당 #김기재후보 #송노섭상임선대위원장

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