신영근

민주당 맹정호, 국민의힘 이완섭, 개혁신당 유관곤 서산시장 후보(사진, 왼쪽부터)충남 서산시장 선거가 오차범위 내 접전인 것으로 나타났다. 1일, <굿모닝충청>이 리얼미터에 의뢰해 진행된 여론조사 보도에 따르면 지지도에서 더불어민주당 맹정호 46.5%, 국민의힘 이완섭 후보 41.8%로 조사됐다.서산시장에 나선 후보들이 확정된 이후 첫 번째 여론조사에서 맹 후보가 4.7%p 앞서지만, 이는 오차범위 내로 민주당과 국민의힘 양강구도 속에 치열한 접전을 보이고 있다.개혁신당의 유관곤 후보는 4.1%, 기타 인물 1.9%, 없음 3.2%, 잘 모름 2.5%로 조사됐다.반면 당선 가능성에서는 맹정호 43.5%, 이완섭 48.6%로 이 후보가 5.1%p앞서 지지도와는 상반된 결과가 나왔다. 그러나 이 역시 오차범위 내에 있어 접전 양상이다. 이어 유관곤 후보는 3.0%, 기타 인물 0.9%, 잘 모름 4.0% 등이다.지지 후보 변경 가능성에 대해서는 계속 지지 77.1%, 상황에 따라 바뀔 수 있음 21.0%, 잘 모름 1.9% 순으로 나타났다.따라서 앞으로 남은 30여 일 선거기간 동안 계속 지지 이외 유권자 표심에 따라 선거 판도가 바뀔 것으로 보인다.6.3 지방선거 투표 의향을 묻는 질문에는 반드시 투표 64.7%, 가급적 투표 22.4% 으로 87.1%의 유권자가 높은 투표 참여 의사를 보였다.정당 지지도 조사에서는 민주당 45.2%, 국민의힘 37.6%였지만, 서산시장 지지도, 당선 가능성과 마찬가지로 오차범위 내로 나타났다.다음으로 개혁신당 3.3%, 조국혁신당 2.8%, 진보당 1.8%, 기타 정당 1.6%, 없음 6.5%, 잘 모름 1.3% 순이다.이같은 여론조사 결과에 민주당 맹정호 후보는 SNS를 통해 "서산시장 후보 확정 이후 첫 여론조사로 민심을 확인했다"면서 "민심은 위기의 서산을 다시 뛰는 서산으로 만들어 달라는 것과 시장 교체가 답이라는 것"이라며 "파죽지세의 기세로 더 간절하고 부지런히 뛰어 반드시 승리하겠다"는 각오를 밝혔다.국민의힘 이완섭 시장 역시 "이미 판세는 결정됐고 이제 선택만 남았다. 서산의 선택은 이미 흐름을 만들고 있다"며 "(당선 가능성 1위는) 많은 시민이 결국 일할 사람, 결과로 증명할 사람을 분명히 보고 있다는 뜻"이라면서 "더 낮은 자세로, 더 치열하게 뛰겠다"는 포부를 전했다.두 후보 모두 이번 여론조사 결과에 대해 자신들에게 유리한 쪽으로 해석했다.반면 개혁신당 유관곤 후보는 선거사무소를 방문한 종친회와 사회단체 소식을 전하면서 "서산에 대한 깊은 고민과 조언들, 하나도 빠짐없이 가슴에 새겼다"면 SNS를 통서 "(시민들이) 보내준 믿음이 헛되지 않도록 오직 시민만 바라보고 정직하게 뛰겠다"며 지지를 호소했다.이번 지방선거에서 맹정호와 이완섭 후보는 세 번째 맞대결을 벌인다. 두 사람은 1승 1패로 이번 선거가 결승전인 셈이다. 여기에 개혁신당 유관곤 후보가 나서면서 서산시장 선거는 3파전이 예상된다.한편 이번 여론조사는 <굿모닝충청>이 리얼미터에 의뢰해 서산시 거주 만 18세 이상 남녀 501명을 대상으로 지난 4월 26일부터 27일까지 진행됐다.표본구성은 무선 전화 가상번호 100%, 표본추출 방법은 성별·연령대별·권역별 인구 구성비에 따른 비례 할당 추출이다. 표집틀은 국내 통신사(SKT, KT, LGU+) 제공 무선 전화 가상 번호 리스트다.조사 방법은 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 조사이며, 2026년 3월 말 행정안전부 주민등록 통계 기준 성별·연령대별·권역별 가중(림가중)을 부여했다.응답률은 7.7%총 응답 6530명 중 501명 응답 완료), 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%P다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.