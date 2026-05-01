추경호캠프

국민의힘 대구시장 후보인 추경호 예비후보와 이철우 경북도지사 예비후보가 1일 오후 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 방문해 보수 결집을 호소했다.국민의힘 대구시장 후보인 추경호 예비후보와 이철우 경북도지사 예비후보가 박정희 전 대통령 생가에서 보수 결집을 강조하고 나섰다.두 후보는 1일 오후 경북 구미 박정희 생가를 찾아 참배하고 공동선언문을 발표하는 등 'TK(대구경북) 원팀' 구축 의지를 공식화했다.추 후보는 참배 후 방명록에 "박정희 대통령의 도전과 성장의 리더십을 이어받아 대구 경제를 살리겠다"며 "하나된 TK의 힘으로 반드시 승리를 지키겠다"고 썼다. 이 후보도 "박정희 정신으로 TK와 대한민국을 바로 세우겠다"고 했다.두 후보는 또 공동선언문을 통해 ▲박정희 정신 계승 ▲TK신공항, TK행정통합 추진 공동 협력 ▲보수의 심장을 살리기 위해 보수우파와 자유민주주의 수호에 함께하겠다고 밝혔다.추 후보는 "본격적인 선거운동에 돌입하는 시점에서 대한민국 산업화를 이끈 박정희 대통령 생가를 찾아 신고를 드리고 결의를 다지기 위해 왔다"며 "TK는 한 뿌리이자 한 몸"이라고 강조했다.그러면서 "원팀 정신으로 TK를 함께 발전시키고 보수의 심장을 굳건히 지키겠다"며 "다음 총선과 대선에서 승리를 위한 발판을 마련하기 위한 의미에서 방문하게 됐다"고 설명했다.추 후보는 장동혁 대표의 선거 지원과 관련 "당 대표가 전국적으로 진행되고 있는 지방선거의 승리를 위해 지원하는 것에 대해 중앙당 차원에서 다양한 전략과 정책을 고민하고 있을 것"이라며 "지원하는 것에 대해 마다할 이유가 없다"고 말했다.이 후보는 "TK는 신라가 나라를 만들고 호국정신과 선비정신이 나라를 지킨 곳"이라며 "박정희 대통령의 새마을 정신으로 오늘날 대한민국이 세계 10대 경제대국이 되었다"고 말했다.이어 "우리가 이 나라의 주인이 되어야 하는데 어떻게 하다 보니 TK가 흔들릴 정도로 나라가 그렇게(힘들게) 되었다"면서 "6.25 때 우리가 지켰듯이 이번에 TK에서 지켜야 된다는 것은 다 알고 있다. 반드시 나라를 지키기 위해 자유 우파 보수를 지켜야 된다"고 주장했다.이 후보는 장 대표의 지원유세에 대해 "박정희 정신으로 다시 일어서서는 나라를 만드는데 당 대표가 오느냐 안 오느냐 그런 문제를 삼는 것은 이유가 안 된다"며 "당 대표 중심으로 당이 가도록 하는 것이 TK의 책임"이라고 강조했다.이철우 후보가 제안한 공동선대위 구성 여부에 대해서는 두 후보 모두 신중한 입장을 보였다. 이 후보는 "현행 선거법상 시도별 선대위 구성이 원칙이어서 공동선대위는 추가 검토가 필요하다"며 "공동 유세와 정책 협력 등 실질적인 공동 활동은 충분히 가능하다"고 말했다.추 후보도 "형식적인 공동선대위는 아니더라도 이미 정신적으로는 공동선대위가 꾸려진 것과 다름없다"며 "선거 기간 동안 원팀 정신으로 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다.이날 박정희 생가 방문에는 강명구, 구자근, 임이자, 이달희 등 국민의힘 경북지역 의원들과 김장호 구미시장 등 경북 기초단체장 후보, 광역·기초 시도의원 후보들이 대거 참석해 얼굴 알리기에 열중했다.한편 추 후보는 이날 문희갑 전 대구시장이 후원회장 겸 명예선대위원장직을 수락했다고 밝혔다.