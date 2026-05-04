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26.05.04 16:11최종 업데이트 26.05.04 16:11
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제주 한경풍력발전소의 모습연합뉴스

K-해상풍력의 장점은 세계 최고의 조선·해양 엔지니어링 역량, 초고압 해저케이블 기술, 그리고 대규모 인프라를 통합 시공하는 설계·조달·시공(EPC) 능력에 있다. 특히 삼면이 바다로 둘러싸여 있고 제조업 기반이 탄탄한 우리나라에 있어 해상풍력은 탄소중립과 산업 경쟁력을 동시에 달성할 최적의 대안으로 평가받는다.

이런 상황에서 단순한 '신재생 에너지 보급 정책'에서 벗어나, 한반도 주변 바다를 경제와 외교·안보에서의 전략적 자산으로 탈바꿈시키는 '해양공간 재설계' 전략을 얘기하고자 한다.

'해양공간 재설계'는 한반도를 둘러싼 서해, 동해, 남해의 먼바다까지 확장하여 주변국들과 대상 해역을 공동 관리하며 규모의 경제를 실현하는 것이다. 이를 통해 한정된 해양자원의 이용과 공간 활용 문제로 인한 갈등을 완화하고, 한국 해상풍력의 4대 고질적 난제인 ▲좁은 입지 ▲주민 갈등 ▲계통 부족 ▲대규모 수소 기반 부재를 한꺼번에 해결할 수 있다.

한중 잠정조치수역에 융복합 해양 플랫폼 구축

한중 PMZ(잠정 조치 수역)심재열

이 전략을 현실화할 최적의 공간이 바로 서해 중부의 한중 잠정조치수역(PMZ)이다. 국내 연안은 수심, 어업권, 주민 수용성, 계통 문제로 대규모 확장이 구조적으로 어려운 상황이다. 한반도 연안은 수심이 너무 얕거나(서해), 깊다(동해). 이러한 조건에서 한중 PMZ는 사실상 융합 해양 플랫폼을 건설할 수 있는 유일한 대규모 확장 공간이다.

한중 PMZ는 한국과 중국의 배타적경제수역(EEZ)이 중첩되는 해역으로, 그동안 '공동어로'라는 제한된 틀 속에서 관리해 왔다. 그러나 최근 해양 구조물 설치를 둘러싼 갈등 사례에서 보듯, 이 공간은 더 이상 방치할 수 없는 전략적 영역이 되고 있다. 이 구역을 이를 에너지·식량·기후·안보가 결합한 'P2X(재생 에너지를 통한 물의 분해로 그린 수소 등의 연료를 얻는 과정) 기반 융복합 해양플랫폼'으로 재구성한다면 어떨까?

한중 PMZ가 위치한 서해 중부 해역은 평균 풍속 7.5~8.5m/s, 수심 30~70m의 완만한 대륙붕 구조로 되어 있어 해상풍력 입지로 매우 유리하다. 태풍이 지나가는 경로이지만 현재 기술 수준으로 충분히 커버 가능하다. PMZ 전체 면적은 대한민국의 83%쯤인 8만 3000㎢인데 이중 국제항로, 어장, 군사 구역 등을 고려하면 약 3만 3000㎢(영남권 전체 크기, 전체 해당 해역의 약 40%)가 개발할 수 있는 지역이다. 이 바다에 10MW급 터빈 기준 약 1만 기를 설치하면 이론적으로 최대 약 100GW 수준까지 해상풍력 단지 조성이 가능하다.

이 해상풍력 단지의 용량계수(가동률 비슷한 개념)를 약 45%(연간 약 4000시간)로 가정하면, 100GW 풍력단지는 연간 약 394TWh의 전력을 생산한다. 이는 하루 평균 1.08TWh로, 발전량으로는 원자력발전소 50기 이상의 연간 발전량에 해당하며, 국내 에너지 자립도를 획기적으로 높일 수 있는 규모이다.

물론 문제가 없는 방안은 아니다. 해상풍력 단지에서 생산된 전력을 어떻게 육지로 가져올 것인가. 거대한 해상 송전망이 가진 고질적 문제다. 가장 좋은 방식은 이 전력을 이용해 바닷물을 수전해(Power-to-Hydrogen) 방식으로 처리해 수소를 생산하는 것이다. 수소는 액체화하면 액화천연가스(LNG)나 액화석유가스(LPG)처럼 대규모 수송이 가능하며, 이를 평택항이나 목포항 같은 곳으로 옮겨 탱크로리로 최종 소비지로 운반하는 것이다. 수소연료 시대의 대비책이기도 하다.

100GW 풍력단지의 연간 발전량 약 394TWh 중 70%에 해당하는 약 276TWh를 수전해에 투입하면, 연간 630만 톤의 '그린 수소'를 생산할 수 있을 것으로 추정된다. 이 수치에는 중요한 의미가 있다. 현재 정부는 2030년까지 연간 196만 톤, 2050년에는 2290만 톤 이상의 수소를 수입해 전체 필요량의 80%를 수입으로 충당할 계획인데 이 계획이 진행된다면 막대한 비용 절감을 이룰 수 있다. 대한민국의 인접 해역에서 생산·공급된다는 점에서, 운송비 절감과 공급 안정성 측면에서 결정적 경쟁력을 확보할 수 있다.

서해상에 대형 인공섬, 바닥에는 초대형 양식장

해상풍력 단지 내부 공간을 활용하여 부유식 심해 양식장을 병행 설치할 수 있다Unsplash

P2X 운영의 중심에는 '에너지 섬'이 있다. 이 에너지 섬은 풍력발전 수전을 모아주는 해상 허브 역할을 하며, 동시에 그 전력을 이용해 수소를 생산하고 일부는 본토로 송전하는 복합 기능을 갖는다. 전력 수요에 따라 송전과 수소 생산을 유연하게 조절하는 운영 전략을 통해 변동성 재생에너지의 한계를 극복할 수 있다. 또한 에너지 섬은 운영기지로서의 역할도 있다.

여기에 한 가지 요소를 더 생각해 볼 수 있다. 바로 심해 양식이다. 해상풍력 단지 내부 공간을 활용하여 부유식 심해 양식장을 병행 설치할 수 있으며, 심해 양식장 설치기준을 참조하면 풍력기 수의 약 10% 이내가 해양생태계·공간 간섭 측면에서 적정한 수준이다. 지금 중국이 이 해역에서 어류 양식장을 자꾸 짓고 있는데 아예 이 대형 에너지 섬에 원자력발전소 50기 분량의 풍력발전소를 짓고 물밑에는 기왕의 토대를 바탕으로 양식장을 설치할 수 있는 것이다.

이에 따라 '한중 공동 검증을 거친 PMZ형 스마트 심해 양식 플랫폼' 약 1000기를 도입할 경우, 연간 200만 톤 규모의 수산물 생산능력을 갖출 것으로 예상된다. 이는 단순한 부가 사업이 아니라, 에너지와 식량을 동시에 생산하는 새로운 해양 모델이 되는 것이다. 더 이상 바다에서 주어진 것만 채취하기만 하는 공간이 아니라, 주도적 산업으로 설계하는 것이다. 최근 중국인은 우리만큼 생선을 먹지 않다가 최근 들어 소득 수준 향상에 따라 어패류 소비가 급증하고 있다. 한중 공동의 이런 에너지-어패류 생산 설비는 서해의 평화, 교류, 나아가 한중의 평화공존에도 크게 이바지할 수 있다.

경제성 측면에서도 이 구상은 무시하기 어렵다. 총 투자비는 약 377조 원, 운영비는 연간 10조 원 수준으로 추정되지만, 연간 매출은 30조 원 이상, 영업이익은 20조 원 이상의 잠재력이 있다. 회수 기간은 약 17~18년 수준으로, 대규모 인프라 사업으로서는 충분히 현실적인 수준이다.

그러나 이 사업의 진정한 가치는 경제적 이득에만 있지 않다. 경제적 이득에 더해 총 세 가지 이득을 얻을 수 있다.

첫째, 에너지 안보다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높은 국가이며, 특히 해상 수송에 절대적으로 의존한다. 서해에서 직접 생산되는 재생에너지와 수소는 이러한 구조적 취약성을 완화할 수 있는 중요한 수단이 된다.

둘째, 탄소중립이다. 연간 수억 톤 규모의 이산화탄소 감축 효과는 단일 프로젝트로는 매우 이례적인 수준이다.

셋째, 해양 질서의 재구성이다. 지금까지 PMZ는 '충돌을 피하기 위한 공간'이었다면, 앞으로는 '공동의 이익을 창출하는 공간'으로 전환될 수 있다.

효과만큼 많을 난관들, 누가 깃발을 꽂을 것인가

1월 5일 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다.연합뉴스

물론 현실적인 장애물도 적지 않다. 무엇보다도 법적·제도적 기반이 부족하다. 현재 PMZ에서는 어업 외 시설 설치가 제한되어 있으며, 에너지 개발에 대한 명확한 합의도 존재하지 않는다. 또한 군사적 민감성, 어업권 문제, 환경 규제 등 다양한 이해관계가 얽혀 있다. 따라서 이 구상은 단순한 기술 프로젝트가 아니라, 외교·정책·산업이 결합한 종합 전략으로 접근해야 한다.

해법은 단계적 접근이다. 우선 소규모 시범 사업을 통해 기술과 운영 데이터를 확보하고, 이를 바탕으로 점진적으로 확대하는 방식이 현실적이다. 동시에 한중 공동 태스크포스를 구성해 법적·제도적 틀을 재정비해야 한다. 국제기구와 녹색금융을 활용한 자금 조달, 민관 협력 모델 구축도 병행되어야 한다. 무엇보다 중요한 것은, 이 사업을 '경쟁'이 아니라 '공동 설계'의 관점에서 바라보는 것이다. 한중 양국이 이 수역을 '공동 경제 개발 수역'으로 선포하고 협력하는 모델은 동아시아 해양 평화를 견인하는 강력한 외교적 자산이 될 수 있다.

이제 우리는 한반도의 바다를 새롭게 디자인하는 '해양 인프라 국가'로 거듭나야 한다. '해상풍력 보급'이라는 단편적 목표를 넘어, '해양공간 전환전략'이라는 국가적 대계를 설계해야 한다. 서해의 거친 바람을 그린수소로 바꾸고, 그 아래에서 식량 자원을 기르며, 이 모든 것을 가능하게 하는 인공섬 인프라를 전 세계에 수출하는 국가를 상상한다. 이것이 K-해상풍력이 나아가야 할 방향이자, 우리가 '해양공간 재설계' 담론을 공론화해야 하는 이유다. 2050년 탄소중립과 국가 안보의 미래는 한반도 바다를 어떻게 디자인하느냐에 달려 있다.
덧붙이는 글 위 기사의 전문은 피렌체의식탁에서 보실 수 있습니다. http://www.firenzedt.com/news/articleView.html?idxno=32946


필자 심재열은 항만 및 해안분야 인프라를 설계하는 엔지니어다. 1994년 대학을 졸업하고, 아산항(현 평택·당진항)을 시작으로 광양, 부산, 인천, 평택, 목포 등 국내 주요 항만과 아프리카 감비아 반줄, 알제리 셰르셀, 케냐 몸바사 그리고 필리핀 세부, 파푸아뉴기니 바니모 등의 국제 항만 프로젝트를 계획하고 설계하는데 참여해왔다. 현재 ㈜유신 항만부에 재직하고 있으며, 기후위기 시대 해양 공간의 지속 가능한 이용을 위한 디자인 방법론을 항만과 해안 인프라 설계에 적용하는 방안을 고민 중이다.
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