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해상풍력 단지 내부 공간을 활용하여 부유식 심해 양식장을 병행 설치할 수 있다P2X 운영의 중심에는 '에너지 섬'이 있다. 이 에너지 섬은 풍력발전 수전을 모아주는 해상 허브 역할을 하며, 동시에 그 전력을 이용해 수소를 생산하고 일부는 본토로 송전하는 복합 기능을 갖는다. 전력 수요에 따라 송전과 수소 생산을 유연하게 조절하는 운영 전략을 통해 변동성 재생에너지의 한계를 극복할 수 있다. 또한 에너지 섬은 운영기지로서의 역할도 있다.여기에 한 가지 요소를 더 생각해 볼 수 있다. 바로 심해 양식이다. 해상풍력 단지 내부 공간을 활용하여 부유식 심해 양식장을 병행 설치할 수 있으며, 심해 양식장 설치기준을 참조하면 풍력기 수의 약 10% 이내가 해양생태계·공간 간섭 측면에서 적정한 수준이다. 지금 중국이 이 해역에서 어류 양식장을 자꾸 짓고 있는데 아예 이 대형 에너지 섬에 원자력발전소 50기 분량의 풍력발전소를 짓고 물밑에는 기왕의 토대를 바탕으로 양식장을 설치할 수 있는 것이다.이에 따라 '한중 공동 검증을 거친 PMZ형 스마트 심해 양식 플랫폼' 약 1000기를 도입할 경우, 연간 200만 톤 규모의 수산물 생산능력을 갖출 것으로 예상된다. 이는 단순한 부가 사업이 아니라, 에너지와 식량을 동시에 생산하는 새로운 해양 모델이 되는 것이다. 더 이상 바다에서 주어진 것만 채취하기만 하는 공간이 아니라, 주도적 산업으로 설계하는 것이다. 최근 중국인은 우리만큼 생선을 먹지 않다가 최근 들어 소득 수준 향상에 따라 어패류 소비가 급증하고 있다. 한중 공동의 이런 에너지-어패류 생산 설비는 서해의 평화, 교류, 나아가 한중의 평화공존에도 크게 이바지할 수 있다.경제성 측면에서도 이 구상은 무시하기 어렵다. 총 투자비는 약 377조 원, 운영비는 연간 10조 원 수준으로 추정되지만, 연간 매출은 30조 원 이상, 영업이익은 20조 원 이상의 잠재력이 있다. 회수 기간은 약 17~18년 수준으로, 대규모 인프라 사업으로서는 충분히 현실적인 수준이다.그러나 이 사업의 진정한 가치는 경제적 이득에만 있지 않다. 경제적 이득에 더해 총 세 가지 이득을 얻을 수 있다.첫째, 에너지 안보다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높은 국가이며, 특히 해상 수송에 절대적으로 의존한다. 서해에서 직접 생산되는 재생에너지와 수소는 이러한 구조적 취약성을 완화할 수 있는 중요한 수단이 된다.둘째, 탄소중립이다. 연간 수억 톤 규모의 이산화탄소 감축 효과는 단일 프로젝트로는 매우 이례적인 수준이다.셋째, 해양 질서의 재구성이다. 지금까지 PMZ는 '충돌을 피하기 위한 공간'이었다면, 앞으로는 '공동의 이익을 창출하는 공간'으로 전환될 수 있다.