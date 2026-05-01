신영근

홍성전통시장 방문한 더불어민주당 정청래 당 대표.정청래 더불어민주당 대표가 노동절인 1일, 홍성을 방문해 지역 민심을 듣고 지지를 호소했다.이날 홍성전통시장 방문에는 박수현 충남지사 예비후보를 비롯해 손세희 홍성군수 등 지방선거 출마자들과 함께했다. 또 충남도당 이정문 위원장과 양승조 전 도지사 그리고 한민수 당 대표 비서실장이 동행했다.정 대표는 상인들과 군민들에게 자신이 충남 금산 출신임을 언급하며 "박수현 (충남도지사) 후보는 대한민국 국가정상화, 일 잘하는 지방정부, 서민의 마음을 잘 알고 있다"면서 "충남의 복을 가져올 수 있는 충복"이라며 지지를 호소했다.그러면서 "손세희 (홍성군수) 후보는 친서민적이고 대중적으로 홍성 일꾼에 딱 맞는 안성맞춤 후보"라며 "손세희와 박수현은 홍성을 떠나지 않고 항상 홍성의 중심과 밖에서 홍성 발전을 위해 열심히 뛸 것"이라며 세몰이에 나섰다.이에 박수현 후보는 "서민의 정당 국민의 정당 민주당의 이재명 대통령 그리고 홍성군민들과 함께하겠다"면서 "희망과 변화를 만들어내고 늘 여러분 곁에 있겠다"며 목소리를 높였다.손세희 홍성군수 후보 역시 "앞으로 해야 할 일이 많다"며 "박수현 후보와 함께 새로운 홍성을 만들겠다"라는 각오를 밝혔다.정 대표는 홍성 방문에 앞서 당진 평택항 해경관제탑과 서산소방서를 찾아 간담회를 열고 해경과 소방대원들을 격려했다.