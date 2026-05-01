중앙선관위 누리집 갈무리

기초의원 후보 ▲가 선거구 송효진, 최선경(사진, 왼쪽 위부터) ▲나 선거구 문병오, 김관태 ▲다 선거구 신동규(사진, 가운데 위부터) ▲라 선거구 이정희 ▲비례대표 최선미(사진, 오른쪽 위부터)또한, 지난 2일 확정된 기초의원 후보는 ▲가 선거구(홍성읍) 송효진, 최선경 ▲나 선거구(홍북읍) 문병오, 김관태 ▲다 선거구(광천·금마·홍동·장곡) 신동규 ▲라 선거구(은하·결성·서부·갈산·구항) 이정희 ▲비례대표 최선미 등 모두 7명이다.기초의회 경선에 나선 최선경, 신동규, 문병오, 이정희 의원 등 현직 민주당 군의원 4명 모두 후보로 확정됐다.가 선거구(홍성읍)에서 후보로 확정되고 3선에 도전하는 최선경 의원은 "지난 의정 활동 기간, 군민 여러분의 목소리를 담아내기 위해 쉼 없이 달려왔지만 여전히 해야 할 일들이 남았다"면서 "더 낮은 자세로 듣고, 더 치열하게 뛰겠다"며 "홍성읍의 변화, 우리 홍성군의 미래를 위해 현장에서 만나겠다. 이제 시작"이라면서 본격적인 선거운동에 돌입했다.나 선거구(홍북읍) 문병오 의원도 SNS를 통해 "(지난 4년) 민주당 당원으로서 군민이 주인이라는 의식으로 앞장서서 일해왔다"며 "검증된 추진력으로 다시 홍북읍, 내포신도시의 주인인 주민들을 섬기는 자리에서 열심히 뛰고 싶다"는 각오를 밝혔다.홍성군은 군수와 군의회의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의회의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.이런 가운데 민주당 홍성군수 후보로는 지난달 10일, 손세희 전 대한한돈협회 회장이 경선을 통과하고 후보로 확정됐다.한편, 지난달 15일 민주당 충남도지사 후보로 선출된 박수현 의원은, 지난달 29일 국회의원을 사퇴하고 충남지사 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.