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26.05.01 12:04최종 업데이트 26.05.01 12:04
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▲제1선거구 문정균 ▲제2선거구 박현주 충남도의원 후보(사진, 왼쪽부터)중앙선관위 누리집 갈무리

더불어민주당 충남도당이 6.3 전국동시지방선거 34일을 앞두고 마지막 남은 홍성 지역 광역의원 후보자를 확정하고 경선을 마무리했다.

민주당 충남도당은 지난달 2일, 홍성 지역 4개 기초의회에 이어 30일, 1개 광역의회 선거구에 대한 경선 결과를 발표하고 후보자를 모두 확정했다.

이로써 민주당과 국민의힘은 모든 경선을 마무리하고 선거사무소 개소식을 개최하는 등 본격적인 선거에 돌입했다.

충남도당에 따르면 이날 확정된 충남도의원 후보는 ▲제1선거구(홍성·홍북) 문정균 ▲제2선거구(광천·금마·홍동·장곡·결성·서부·갈산·구항) 박현주 등 2명이다.

제1선거구는 3명의 예비후보가 나서면서 가장 치열한 경선 과정을 거쳤다.

민주당 홍성예산지역위원회에 따르면 광역의원 후보 확정이 다소 늦어진 이유는 선거구 획정 문제로 도당 공천심사위원회 면접이 늦게 진행됐기 때문이다. 다행히 홍성군 선거구는 기존 2개 지역구로 유지됐다.

충남도의원 제2선거구에 일찌감치 단수 공천된 박현주 예비후보는 "홍성군이 충남을 위해 듬직하고 거침없이 나아가야한다"면서 "진짜 일꾼이 되겠다"고 약속했다.

기초의원 후보 ▲가 선거구 송효진, 최선경(사진, 왼쪽 위부터) ▲나 선거구 문병오, 김관태 ▲다 선거구 신동규(사진, 가운데 위부터) ▲라 선거구 이정희 ▲비례대표 최선미(사진, 오른쪽 위부터)중앙선관위 누리집 갈무리

또한, 지난 2일 확정된 기초의원 후보는 ▲가 선거구(홍성읍) 송효진, 최선경 ▲나 선거구(홍북읍) 문병오, 김관태 ▲다 선거구(광천·금마·홍동·장곡) 신동규 ▲라 선거구(은하·결성·서부·갈산·구항) 이정희 ▲비례대표 최선미 등 모두 7명이다.

기초의회 경선에 나선 최선경, 신동규, 문병오, 이정희 의원 등 현직 민주당 군의원 4명 모두 후보로 확정됐다.

가 선거구(홍성읍)에서 후보로 확정되고 3선에 도전하는 최선경 의원은 "지난 의정 활동 기간, 군민 여러분의 목소리를 담아내기 위해 쉼 없이 달려왔지만 여전히 해야 할 일들이 남았다"면서 "더 낮은 자세로 듣고, 더 치열하게 뛰겠다"며 "홍성읍의 변화, 우리 홍성군의 미래를 위해 현장에서 만나겠다. 이제 시작"이라면서 본격적인 선거운동에 돌입했다.

나 선거구(홍북읍) 문병오 의원도 SNS를 통해 "(지난 4년) 민주당 당원으로서 군민이 주인이라는 의식으로 앞장서서 일해왔다"며 "검증된 추진력으로 다시 홍북읍, 내포신도시의 주인인 주민들을 섬기는 자리에서 열심히 뛰고 싶다"는 각오를 밝혔다.

홍성군은 군수와 군의회의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의회의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.

이런 가운데 민주당 홍성군수 후보로는 지난달 10일, 손세희 전 대한한돈협회 회장이 경선을 통과하고 후보로 확정됐다.

한편, 지난달 15일 민주당 충남도지사 후보로 선출된 박수현 의원은, 지난달 29일 국회의원을 사퇴하고 충남지사 예비후보로 등록하며 본격적인 선거전에 돌입했다.
#홍성군지방선거 #경선마무리 #본격적인선거운동

6.3 지방선거
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