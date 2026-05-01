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세종시의원 예비 후보자 명단제9회 전국동시지방선거를 앞둔 더불어민주당 세종시당의 시의원 후보 선출 과정이 막바지에 다다른 가운데, 현역 의원의 낙마와 공천 논란, 경선 중단 사태 등 유례없는 격랑이 일고 있다. 시당 선관위가 4월 30일 주요 선거구 5곳의 경선 결과를 공표하며 본선 대진표의 윤곽을 드러냈다.이번 경선에서 가장 뜨거운 감자였던 제10선거구(종촌동)에서는 박범종 후보가 손현옥 후보를 제치고 최종 후보로 확정됐다. 박 후보는 공천관리위원직 수행 중 사퇴 후 출마해 '셀프 공천'과 '공정성 훼손'이라는 비판을 받았으나, 당심은 논란 대신 박 후보의 손을 들어주며 반전 드라마를 썼다. 이로써 종촌동은 거대 양당 젊은 기수들의 맞대결 구도가 형성됐다.제15선거구(반곡동)에서도 이변이 발생했다. 현직 세종시의회 운영위원장으로서 탄탄한 입지를 자랑하던 김영현 후보가 정치 신인인 김창연 반곡중 운영위원장에게 패배하며 본선행이 좌절됐다. 이는 기존 정치권에 대한 인물 교체 열망이 투표 결과로 나타났다는 평이다. 김창연 후보는 본선에서 다문화학 박사 출신의 국민의힘 이미경 후보와 격돌한다.반면 제7선거구(도담동)에서는 현역의 저력이 빛났다. 전 세종시의장 출신인 이순열 시의원이 당내 기반이 탄탄했던 김민정 시당 대변인의 도전을 뿌리치고 1위를 수성했다. 이 의원이 본선 관문까지 통과할 경우, 민주당 내에서 유일한 '3선 시의원'이라는 상징적인 타이틀을 거머쥐게 된다. 본선 상대는 국민의힘 현역 최원석 의원으로, 양당의 현역 의원이 맞붙는 '빅매치'가 성사됐다.이외에도 제3선거구(부강·금남·대평)에서는 황관영 후보가 채평석·최병조 후보와의 3인 경선 끝에 승리하며 국민의힘 김동빈 후보와 맞붙게 됐다. 제5선거구(연서·전의·전동·소정)는 전의파출소장 출신 김종철 후보가 김웅수 후보를 꺾고 본선에 진출해 국민의힘 현역 김학서 의원과 치열한 승부를 예고했다.한편, 당초 이날 마무리될 예정이었던 제16선거구(집현동) 경선은 지지자 간 도를 넘는 비방전으로 인해 오는 5월 4일로 전격 연기됐다. 문형대 후보와 김동호 후보 간 맞대결 과정에서 특정 후보 사퇴 요구 및 허위 사실 유포 등 비정상적 정황이 포착되자 시당 선관위가 제동을 건 것이다. 특히 김동호 후보 측이 공정 경선 훼손 행위로 경찰에 신고서까지 접수한 상태여서 향후 경선 일정의 차질 없는 마무리가 어려울 수도 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.민주당 세종시당은 경선 과정에서 불거진 각종 논란과 내홍을 봉합하고 본선을 향한 '원팀'을 구성해야 하는 무거운 과제를 안게 됐다.