화성시민신문

이번 개정안에 따르면 화성시의회 의원 총정수는 기존보다 늘어난 31명이 됐다. 구체적으로는 지역구 의원 28명과 비례대표 의원 3명이다.눈여겨볼 대목은 증원 규모다. '공직선거법' 부칙 제3조제1항에 따라 화성시는 중대선거구제 확대 시범실시 지역으로 선정돼 시군의원 선거구획정위원회가 정하는 기본 정수 외에 지역구 의원 2명이 추가로 증원됐다. 이로써 화성시는 경기도 내 기초의회 중 상위권 규모의 의원 수를 확보하게 됐다.가장 파격적인 변화는 선거구별 의원 배정에서 나타났다. 화성시 관내 9개 선거구 중 바선거구(봉담읍, 기배동)의 의원 정수가 5명으로 책정됐다. 그동안 기초의원 선거가 2~3인 선거구 위주로 운영되며 거대 양당이 의석을 독식해왔다는 비판이 제기되어 온 만큼, 5명을 선출하는 바선거구는 소수 정당의 원내 진입 여부를 가를 최대 격전지가 될 전망이다.또한, 라선거구(동탄4동, 동탄6동, 동탄8동) 역시 4명의 의원을 선출하는 대형 선거구로 확정되어 동탄권역의 정치적 영향력이 한층 강화될 것으로 보인다. 다만 2인 선거구로 나선거구와 아선거구가 안으로 올라와 무투표 당선자가 나올 가능성도 예상된다.이번 조례안은 입법예고 기간을 거쳐 경기도의회 본회의를 통과하면 최종 확정된다. 중대선거구제 도입이라는 새로운 실험이 화성시의회에 어떤 정치적 다양성을 불러올지 시민들의 이목이 쏠리고 있다.