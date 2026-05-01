화성시민신문

노동권익센터 건립도 제안했다. 화성노동안전네트워크는 산재 예방과 기본권 보호를 전담할 전문 행정 조직 신설이 필요하다고 강조했다.엄희정 화성환경운동연합 사무국장은 경기도 온실가수 배출 1위인 화성특례시임에도 위원회 실적이 '빵점'인 현실을 비판하며 탄소중립 시민 평가단 참여를 명문화할 것을 요구했다. 또 "73㎢에 달하는 화성습지를 유네스코 세계자연유산으로 등재하여 군 공항 이전 및 개발 압력으로부터 보호해야 한다"고 강조했다. 아울러 산업폐기물 매립장 난립을 막기 위해 폐기물 관리 조례를 전면 개정할 것을 제안했다.엄 사무국장은 "표를 구걸하는 정치인이 아니라 우리 아이들이 숨 쉴 화성의 공기와 생명을 걱정하는 시장과 의원을 원한다"며 정치권의 진정성 있는 수용을 압박했다.시민단체들은 기자회견 이후 5월 중에 각 정당별 후보자들과의 정책 간담회를 거쳐 '정책 협약'을 체결할 계획이며 선거 이후에도 실제 행정 현장에서 정책이 이행되는지 시민들과 함께 끝까지 감시할 것이라고 밝혔다.