화성시민신문
6.3 지방선거를 앞두고 화성 지역 시민단체들이 '무늬만 탄소중립, 산재 1위 도시'라는 오명을 벗기 위해 하나로 뭉쳤다.
화성민주시민교육네트워크, 화성노동안전네트워크, 화성환경운동연합 등은 4월 30일 화성시의회 앞에서 기자회견을 열고 3개 분야 9대 핵심 과제를 발표하며 차기 시장 후보자들에게 정책 협약을 강력히 촉구했다.
이번 정책 제안은 각 분야 전문가들이 연대해 화성시의 고질적 현안을 해결하기 위해 도출한 '미래 설계도'다.
김원 화성민주시민교육네트워크 사무국장은 민주시민교육 복원을 위해 중단된 교육 체계를 바로잡고 전담 센터를 재설립할 것을 요구했다. 아울러 "상설 협치 기구가 필요하다"며, 시민사회를 실질적 파트너로 인정하는 전담 조직 및 기구 운영을 제안했다. 이어 활동가 지원 분야로 시민사회 저변 확대를 위한 공익활동지원센터 신설을 촉구했다.
산재사망 1위 화성시를 규탄하며 실질적인 노동안전망이 필요하다는 목소리도 이어졌다.
김정수 화성노동안전네트워크 상임대표는 "죽지 않고 일할 권리를 마련해달라"고 촉구했다. 노동분야 3대 정책제안으로 김 상임대표는 아리셀 참사 등 희생자들을 기억하기 위한 온전한 추모 공간 예산 확보를 강조했다. 또 5인 미만 사업장 등 취약 노동자가 아플 때 쉴 수 있는 유급병가 도입 조례 제정을 요구했다.