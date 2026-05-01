기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.01 10:42최종 업데이트 26.05.01 10:42
원고료로 응원하기
화성시민신문

6.3 지방선거를 앞두고 화성 지역 시민단체들이 '무늬만 탄소중립, 산재 1위 도시'라는 오명을 벗기 위해 하나로 뭉쳤다.

화성민주시민교육네트워크, 화성노동안전네트워크, 화성환경운동연합 등은 4월 30일 화성시의회 앞에서 기자회견을 열고 3개 분야 9대 핵심 과제를 발표하며 차기 시장 후보자들에게 정책 협약을 강력히 촉구했다.

이번 정책 제안은 각 분야 전문가들이 연대해 화성시의 고질적 현안을 해결하기 위해 도출한 '미래 설계도'다.

김원 화성민주시민교육네트워크 사무국장은 민주시민교육 복원을 위해 중단된 교육 체계를 바로잡고 전담 센터를 재설립할 것을 요구했다. 아울러 "상설 협치 기구가 필요하다"며, 시민사회를 실질적 파트너로 인정하는 전담 조직 및 기구 운영을 제안했다. 이어 활동가 지원 분야로 시민사회 저변 확대를 위한 공익활동지원센터 신설을 촉구했다.

산재사망 1위 화성시를 규탄하며 실질적인 노동안전망이 필요하다는 목소리도 이어졌다.

김정수 화성노동안전네트워크 상임대표는 "죽지 않고 일할 권리를 마련해달라"고 촉구했다. 노동분야 3대 정책제안으로 김 상임대표는 아리셀 참사 등 희생자들을 기억하기 위한 온전한 추모 공간 예산 확보를 강조했다. 또 5인 미만 사업장 등 취약 노동자가 아플 때 쉴 수 있는 유급병가 도입 조례 제정을 요구했다.

화성시민신문

노동권익센터 건립도 제안했다. 화성노동안전네트워크는 산재 예방과 기본권 보호를 전담할 전문 행정 조직 신설이 필요하다고 강조했다.

엄희정 화성환경운동연합 사무국장은 경기도 온실가수 배출 1위인 화성특례시임에도 위원회 실적이 '빵점'인 현실을 비판하며 탄소중립 시민 평가단 참여를 명문화할 것을 요구했다. 또 "73㎢에 달하는 화성습지를 유네스코 세계자연유산으로 등재하여 군 공항 이전 및 개발 압력으로부터 보호해야 한다"고 강조했다. 아울러 산업폐기물 매립장 난립을 막기 위해 폐기물 관리 조례를 전면 개정할 것을 제안했다.

엄 사무국장은 "표를 구걸하는 정치인이 아니라 우리 아이들이 숨 쉴 화성의 공기와 생명을 걱정하는 시장과 의원을 원한다"며 정치권의 진정성 있는 수용을 압박했다.

시민단체들은 기자회견 이후 5월 중에 각 정당별 후보자들과의 정책 간담회를 거쳐 '정책 협약'을 체결할 계획이며 선거 이후에도 실제 행정 현장에서 정책이 이행되는지 시민들과 함께 끝까지 감시할 것이라고 밝혔다.
덧붙이는 글 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.
#윤미 #시민사회 #화성시 #9대정책제안

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
화성시민신문 윤 미 (hspress2020) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1074 첫화부터 읽기>
이전글 세종시장 불출마 선언 황운하 "행정수도 특별법 완수 매진"