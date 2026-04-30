연합뉴스

６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거 더불어민주당 후보로 출마하는 하정우 전 청와대 AI 수석이 29일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 상인과 인사하고 있다.두 상인은 기자의 질문에 웃으며 말다툼을 하기도 했다. 한 국밥집에서 만난 70대 ㄹ씨와 60대 ㅁ씨는 공교롭게 각각 하 전 수석과 한동훈 전 대표를 지지했다. ㅁ씨는 "북구를 위해 나온 사람인데 준비가 좀 필요하다. 짚고 넘어갈 필요가 있다. 그래도 애정이 있어서 이런 말하는 거다"라고 말했다. 그러자 ㄹ씨는 하 전 수석 꼬투리를 잡는다는 듯이 "뭘 이런 걸 짚고 넘어가느냐"라며 ㅁ씨를 타박했다.과일가게에서 만난 ㅂ씨는 하 수석이 이곳을 다시 찾아오는 게 좋겠단 해결책도 제시했다. 시장 바닥에 퍼진 오해를 풀라는 것이다. ㅂ씨는 "언론은 제대로 당사자나 현장을 확인하고 기사를 쓰는지 모르겠다. 야당이 저렇게 키울 일은 아닌 것 같다"라고 했다. 그렇다 해도 그냥 넘기는 건 실수라고 지적했다. 그는 "본인이 (그럴 의도가) 아니었다면 그분들 다시 만나서 이를 해결하고 선거하는 게 맞다"라고 의견을 밝혔다.지역의 정치학 교수는 하정우라는 초보 정치인이 신고식을 겪었다고 봤다. 하 전 수석은 이날 지역 기자들과 만나 너무 많은 이들과 악수를 하다보니 손이 저려 벌어진 일이라고 해명했다. 이를 두고 차재권 국립부경대학교 정치외교학과 교수는 "정치는 일거수일투족이 다 보이는 어항 속인데, 결국 그런데 대한 감각이 없었던 셈이다. 배우는 게 있었을 것"이라고 봤다.동시에 보수 야권의 공세는 오래가지 못할 것으로 진단했다. 해프닝에 불과한 일로 하 전 수석 흔들기를 계속하는 건 수준 문제란 얘기다. 차 교수는 "해명을 제대로 하고 수습하면 며칠이 지나면 지나갈 일"이라며 "진짜 중요한 건 삼파전(하정우-박민식-한동훈) 여부 등 구도"라고 짚었다. 그러면서 "야당이 만약 이걸 계속 끌고 간다? 이는 스스로 제대로 된 의제가 없단 말과 같다"라고 덧붙였다.