갤럭시제네널

갤럭시 제네럴의 창업자 왕허.2026년 현재 중국 휴머노이드 로봇 시장은 뚜렷한 3파전 구도입니다.유니트리(Unitree)는 백덤블링 등 모션 제어(Motion Control) 분야의 독보적 기술력으로 2025년 글로벌 출하량 1위(5,500대 이상)를 기록했습니다. 애지봇(Agibot)은 2025년 출하량 5,168대로 시장 점유율 39%를 차지하며 연 매출 10억 5,000만 위안(한화 약 2,299억 원)을 달성하며 가장 빠른 상용화 속도를 보여주고 있습니다.그런데 갤럭시 제너럴은 이들과 전혀 다른 전략 즉 피지컬 AI모델 중심으로 발전 중입니다. 2025년 출하량은 약 1,200대로 두 회사에 못 미치지만 기업가치는 200억 위안(한화 약 4조 3,800억 원)으로 유니트리(127억 위안)와 애지봇(150억 위안)을 크게 웃돕니다. 창업 3년 만에 누적 69억 6,000만 위안(한화 약 1조 5,262억 원)을 유치했습니다. 중국의 투자 시장은 이제 로봇의 몸체가 아닌 두뇌에 가치를 높이 평가하고 있는 것입니다.갤럭시 제너럴 창업자 왕허(王鹤, Wang He)는 1992년생입니다. 칭화대 전자공학과를 졸업하고 스탠퍼드대에서 박사를 받았습니다. 귀국 후 베이징대 조교수·박사지도교수로 재직하며 2023년 갤럭시 제너럴을 창업했습니다. 그는 "로봇의 궁극적 목표는 볼 수 있고 이해할 수 있고 도울 수 있는 가족의 새 구성원이 되는 것"이라고 말합니다.기존 피지컬 AI의 주류 접근법은 두 갈래였습니다.첫 번째는 VLA(Vision-Language-Action)계열입니다. 피지컬 인텔리전스(Physical Intelligence)의 π 시리즈가 대표적입니다. 보고 들은 정보를 즉시 행동으로 변환합니다. 빠르지만 중력·마찰·무게중심 같은 물리적 제약을 내재적으로 이해하지 못합니다. 엔비디아(NVIDIA) GR00T N1.6·N1.7도 VLA 모델입니다. 시각·언어 정보를 행동으로 변환하되 Cosmos 월드 모델을 두뇌로 활용해 두 접근법을 융합하는 방향으로 진화하고 있습니다.두 번째는 월드 모델(World Model) 계열입니다. 물리 법칙과 3D 공간을 이해하는 것이 핵심입니다. 엔비디아의 Cosmos, 구글 딥마인드의 Genie 3, 그리고 AI의 대모 리페이페이(Fei-Fei Li) 스탠퍼드 교수가 창업한 월드랩스(World Labs)가 이 방향을 주도하고 있습니다. 월드랩스는 2026년 1월 World API를 출시하고 엔비디아·AMD로부터 10억 달러(한화 약 1조 3,800억 원) 투자를 유치하며 공간 지능(Spatial Intelligence)의 상업화를 선언했습니다. 메타를 퇴사한 얀 르쿤(Yann LeCun)도 AMI 랩스를 창업하며 이 방향의 발전에 기여하고 있습니다.그런데 두 접근법의 공통 난제는 데이터 장벽입니다. 둘 다 고품질 전문가 시연 데이터만 선별적으로 학습하고 저품질 데이터와 라벨 없는 영상은 버립니다.LDA-1B는 바로 이 지점에서 게임의 규칙을 바꿉니다.WAM(World-Action Model) 프레임워크는 VLA와 월드 모델의 이분법을 단일 잠재 공간(latent space) 안에서 융합합니다. 행동 정책(Action Policy), 순방향 동역학(Forward Dynamics), 역방향 동역학(Inverse Dynamics), 시각 예측(Visual Forecasting) 네 가지 임무를 하나의 네트워크에서 동시에 학습합니다.중요한 혁신은 세 가지입니다.첫째, 이종 데이터의 차등적 활용입니다. 3만 시간 이상의 이질적 데이터(EI-30k)가 투입됩니다. 가상 시뮬레이션과 실제 촬영, 인간 영상과 로봇 기록, 고해상도와 저해상도, 주석 있는 시연과 없는 원시 영상이 모두 포함됩니다.LDA-1B는 이 데이터를 동일하게 학습하지 않습니다. 고품질 데이터는 정책 학습과 동역학 학습 양쪽에 활용하고 저품질 데이터는 정책 학습에서는 배제하되 물리 법칙이 드러나는 동역학 학습에 집중 투입합니다. 라벨 없는 순수 영상은 시각 예측 임무에만 씁니다. 실험 결과에서 저품질 데이터를 30% 추가하자 작업 성공률이 10% 상승했습니다.둘째, DINO 기반 의미론적 잠재 표현입니다. 로봇이 "사과를 집는다"고 할 때 기존 세계 모델은 다음 장면의 픽셀 하나하나를 예측합니다. 배경이 바뀌거나 조명이 달라지면 모델은 혼란에 빠집니다. 사과가 중요한 것인지 배경의 벽지 무늬가 중요한 것인지 구분하지 못하기 때문입니다. 막대한 연산을 배경 텍스처에 낭비합니다.반면 LDA-1B는 픽셀이 아니라 DINO 특징 공간에서 미래 상태를 예측합니다. DINO는 메타(Meta)가 개발해 오픈소스로 공개한 시각 특징 추출 모델입니다. 갤럭시 제너럴은 이 기술을 로봇 피지컬 AI에 적용해 픽셀 예측을 DINO 특징 공간으로 대체하면 스케일링 법칙이 작동한다는 것을 세계 최초로 증명했습니다. DINO는 사물의 형태와 구조에 집중하고 배경 변화는 무시합니다. 사진을 보는 것이 아니라 사물의 의미와 위치 관계를 보는 것입니다. 사과가 어디 있고 손이 어떻게 움직여야 하는지의 구조를 파악합니다.이 차이가 얼마나 결정적인지 소거 실험이 증명합니다. DINO 표현을 기존 방식인 VAE(Variational Autoencoder, 변분 오토인코더) 픽셀 예측으로 교체하자 작업 성공률이 55.4%에서 20.0%로 폭락했습니다. VAE 방식은 장면 전체를 픽셀로 압축하기 때문에 물체의 위치와 형태 정보가 배경 정보와 뒤섞입니다. 로봇이 "사과가 오른쪽으로 5cm 이동한다"는 물리적 변화를 학습해야 하는데 픽셀 방식에서는 그 변화가 조명 변화, 그림자 변화, 배경 변화와 뒤엉켜 구분이 불가능합니다.결국 모델은 물리 법칙이 아니라 화면의 색상 패턴을 학습하게 되므로 처음 보는 환경이나 물체가 나오면 기억이 붕괴되는 것입니다. 반면 DINO 공간에서는 배경이 바뀌어도 사과의 위치와 형태 정보는 그대로 유지됩니다. 물리적 변화만 순수하게 학습할 수 있습니다. DINO는 피지컬 AI에서 스케일링 법칙이 작동하기 위한 구조적 전제 조건입니다. DINO는 메타가 만든 망원경이라면 갤럭시 제너럴은 그 망원경으로 아무도 보지 못했던 별을 처음 발견했습니다.셋째, 멀티 모달 디퓨전 트랜스포머(MM-DiT)입니다. 동작 토큰 스트림과 시각 토큰 스트림을 비동기적으로 처리하면서 어텐션 메커니즘을 공유합니다. 행동을 예측할 때 미래 세계의 변화를 참조하고 세계를 예측할 때 행동의 결과를 동시에 고려합니다. 인과 관계가 신경망 구조 자체에 내장됩니다.RoboCasa-GR1 벤치마크에서 55.4%를 기록하며 엔비디아 GR00T-N1.6(47.6%)과 피지컬 인텔리전스 π 0.5를 넘어섰습니다. 접촉이 많은 과제에서 최대 21%p, 정교한 조작 과제에서 48%p, 장기 과제에서 23%p 격차를 벌렸습니다. 사전 학습에 포함되지 않았던 유니트리 G1 휴머노이드 로봇을 단 1시간의 파인튜닝 만으로 구동할 수 있었습니다.