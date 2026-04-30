▲백성현 논산시장 예비후보가 30일 논산시 내동 선거사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다.서준석 백성현 논산시장 예비후보가 30일 오후 논산시 내동 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 돌입했다. 이날 오후 2시 열린 개소식에는 성일종 국회의원을 비롯해 지역 인사와 지지자 등이 참석했다. 현장에서는 '논산에 꼭 필요한 사람, 백성현', '일 잘하는 백성현, 한 번 더' 등의 구호가 이어지며 재선 지지 분위기가 형성됐다. ▲성일종 국회의원이 30일 논산시 내동 백성현 논산시장 예비후보 선거사무소 개소식에서 축사를 하고 있다.서준석 축사에 나선 성일종 의원은 백 후보의 국방·산업 분야 성과를 강조했다. 성 의원은 "중앙부처를 직접 찾아다니며 사업을 끌어오는 추진력은 전국에서도 보기 드문 사례"라며 "논산의 미래 산업 기반을 설계한 인물"이라고 평가했다. 특히 탑정호 개발과 국방산업 클러스터 조성 등을 언급하며 "기업과 일자리 유입을 통해 인구 감소에 대응할 수 있는 기반을 마련했다"고 강조했다. ▲백성현 논산시장 예비후보가 30일 논산시 내동 선거사무소 개소식에서 국민의 힘 도·시의원 출마 후보들과 함께 지지자들에게 큰절을 올리고 있다.서준석 백성현 후보도 인사말에서 지난 4년간의 성과를 전면에 내세웠다. 그는 "국방 관련 연구·산업 기반을 구축하고 기업 유치와 일자리 창출을 통해 논산의 변화를 이끌었다"며 "어려운 일부터 해결해 도시의 기반을 다지는 데 집중해왔다"고 말했다. 이어 "논산훈련소와 연계한 도시 경쟁력을 강화하고, 청년들이 머물 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심 과제"라며 "논산의 100년 미래를 준비하는 데 힘을 모아달라"고 호소했다. ▲광명에서 논산으로 귀농해 딸기농사를 짓고 있는 청년농업인 김지은 씨가 30일 논산시 내동 백성현 논산시장 예비후보 선거사무소 개소식에서 축사를 하고 있다.서준석 이날 행사에서는 외지에서 귀농한 청년 농업인의 사례도 소개됐다. 광명에서 논산으로 내려와 딸기농사를 짓고 있는 김지은씨는 "논산에서 정착하고 성장할 수 있었던 것은 지역의 변화 덕분"이라며 "앞으로도 함께 발전해 나가고 싶다"고 말했다. 덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다. #논산시장선거 #백성현 #성일종 #논산시 #지방선거 구독하기 6.3 지방선거 이전글 국힘 '투톱 갈등설' 재점화에 송언석 "선거철엔 부부도 따로 다녀" 다음글 "단단히 미쳤다, 국민 뭘로 보고" 정진석 출마에 민주당 '부글부글' 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 서준석 (qzwxl) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1068 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 국힘 '투톱 갈등설' 재점화에 송언석 "선거철엔 부부도 따로 다녀" "단단히 미쳤다, 국민 뭘로 보고" 정진석 출마에 민주당 '부글부글' 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크