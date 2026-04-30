서준석

백성현 논산시장 예비후보가 30일 논산시 내동 선거사무소 개소식에서 국민의 힘 도·시의원 출마 후보들과 함께 지지자들에게 큰절을 올리고 있다.백성현 후보도 인사말에서 지난 4년간의 성과를 전면에 내세웠다. 그는 "국방 관련 연구·산업 기반을 구축하고 기업 유치와 일자리 창출을 통해 논산의 변화를 이끌었다"며 "어려운 일부터 해결해 도시의 기반을 다지는 데 집중해왔다"고 말했다.이어 "논산훈련소와 연계한 도시 경쟁력을 강화하고, 청년들이 머물 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심 과제"라며 "논산의 100년 미래를 준비하는 데 힘을 모아달라"고 호소했다.