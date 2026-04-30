연합뉴스

국민의힘 송언석 원내대표가 30일 민생현장 방문차 서울 동작구 노량진 수산시장을 찾아 상인과 인사를 나누고 있다.하지만 장 대표와 송 원내대표는 '불화설'을 부인했다. 송 원내대표는 이날 민생 행보를 마친 뒤 취재진과 만나 '당대표와 따로 행보라는 이야기가 있다'라는 말에 "상당한 곡해"라며 "선거철엔 각자 일정을 가는 게 오히려 낫다. (현장을) 2배로 다닐 수 있다"라고 말했다.송 원내대표는 "지금 더불어민주당도 마찬가지로 당 대표와 원내대표가 별도로 움직이는 것으로 안다"라면서 "선거철이 되면 부부간에도 따로따로 다니는 게 당연하다. 그래야만 좀 더 많은 시민과 함께 할 수 있고 훨씬 더 효율적"이라고 설명했다. 그러면서 이번 주말 당 지도부가 함께 부산시장·대구시장 후보 캠프 개소식을 간다고 알렸다.장 대표도 하루 전인 지난 29일 국회에서 취재진과 만나 '송 원내대표와의 갈등설'을 묻는 질문에 "그런 갈등은 없다"고 답했다. 당 역시 투톱 갈등설에 대해 "사실이 아니다(4월 29일 박성훈 수석대변인)", "지방선거 승리를 위해 각자의 역할을 하는 것(4월 30일 최보윤 수석대변인)"이라며 부인했다.이날 국민의힘 최고위원회의에서는 당의 화합을 강조하는 메시지가 나오기도 했다. 조광한 최고위원은 이날 회의에 추사 김정희의 '세한도' 그림이 담긴 팻말을 가져와 당 화합을 강조했다. 그는 "당 구성원만이라도 서로가 서로의 소나무가 돼야 한다"라며 "모두가 하나로 단단히 뭉쳐 이 혹독한 겨울을 돌파해야 한다"라고 말했다. 그러면서 발언을 마친 후 당 지도부에 제안해 세한도 그림을 들고 함께 기념사진 촬영을 했다.