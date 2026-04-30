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26.04.30 18:09최종 업데이트 26.04.30 18:09
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"정말 미쳐도 단단히 미쳤다. 정진석 전 실장의 재보선 출마 선언을 보면서 든 생각이다." - 윤건영 민주당 의원
"윤어게인 출마? (그럴거면) 그냥 윤석열이 출마하라." - 박상혁 민주당 의원

30일 국민의힘 정진석 전 대통령실 비서실장이 오는 6.3 재보궐 선거 충남 공주·부여·청양 출마 의사를 알리자 민주당 의원들이 거세게 반발하고 나섰다. 이 곳은 박수현 민주당 의원이 충남도지사 후보로 나서면서 사퇴해 보궐선거가 치러지게 된 지역이다.

헌법재판관 미임명과 졸속 지명 등 혐의로 기소된 정진석 전 대통령비서실장이 지난 10일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하는 모습.사진공동취재단

이날 오전 정 전 비서실장이 "당과 보수를 재건하겠다"라며 출마를 밝혔다는 소식이 전해지자, 당장 윤건영 의원은 본인 페이스북에 "미쳐도 단단히 미쳤다"며 "국민을 뭐로 보고 이렇게 행동하느냐"고 쏘아붙였다("당과 보수 재건" 정진석 전 실장, 출마 선언 https://omn.kr/2i0bf).

그는 "정 전 실장이 모시던 이(윤석열)가 대역죄를 짓고 1심 무기징역, 2심 재판 중인데 자신은 불법 계엄을 반대했었다는 한 마디로 모든 걸 눙치려한다. 이게 가능한 일인가"라고 되물었다.

실제 정 전 비서실장은 '핵심 친윤(석열)'으로 꼽힐 뿐 아니라 12·3 계엄·탄핵 정국 당시 대통령 비서실장으로서 '호위무사' 역할을 충실히 했고, 헌법재판관 미임명 관련 혐의로 재판을 받고 있다. 이외에도 탄핵 전후 대통령실 컴퓨터 초기화 등 관련 의혹으로 수사 대상에 올라 있다.

윤건영 더불어민주당 의원(자료사진).유성호

윤 의원은 이날 "정치적 도리와 염치를 그다지 기대하지도 않았지만, 이건 정말 노답 그 자체"라며 "윤석열 내외와 그 정권이 망친 대한민국은 어쩌고 '당과 보수'만 눈에 밟히나. (정 전 실장은) 자신이 져야 할 책임은 보이지 않고, 금배지만 눈에 보이는 건가"라고 반문했다.

같은 당 이기헌 의원도 본인 페이스북에 "땅 속에 매장된 줄 알았던 내란 세력이 다시 깨어나고 있다"며 "6.3 지방선거의 목표는 윤석열의 완전한 퇴장"이라고 썼다.

한편 그의 출마설이 점쳐지자, 국민의힘 일부 지지자조차 출마를 반대하고 나섰다. 전날 오후 공주·부여·청양 미래정치개혁연대 소속 시민들은 '염치없는 사돈공천, 방탄 출마 결사반대', '36년 세습 정치 종식, 새로운 인물에게 기회를' 등이 담긴 피켓을 들고 기자회견을 하며 출마에 반대했다(관련 기사: 공주·청양·부여 주민들 "정진석 보궐선거 출마? 유권자 모독" https://omn.kr/2hzsi ).
#정진석 #윤건영 #윤석열

6.3 지방선거
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