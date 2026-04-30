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윤건영 더불어민주당 의원(자료사진).유성호
윤 의원은 이날 "정치적 도리와 염치를 그다지 기대하지도 않았지만, 이건 정말 노답 그 자체"라며 "윤석열 내외와 그 정권이 망친 대한민국은 어쩌고 '당과 보수'만 눈에 밟히나. (정 전 실장은) 자신이 져야 할 책임은 보이지 않고, 금배지만 눈에 보이는 건가"라고 반문했다.
같은 당 이기헌 의원도 본인 페이스북에 "땅 속에 매장된 줄 알았던 내란 세력이 다시 깨어나고 있다"며 "6.3 지방선거의 목표는 윤석열의 완전한 퇴장"이라고 썼다.
한편 그의 출마설이 점쳐지자, 국민의힘 일부 지지자조차 출마를 반대하고 나섰다. 전날 오후 공주·부여·청양 미래정치개혁연대 소속 시민들은 '염치없는 사돈공천, 방탄 출마 결사반대', '36년 세습 정치 종식, 새로운 인물에게 기회를' 등이 담긴 피켓을 들고 기자회견을 하며 출마에 반대했다(관련 기사: 공주·청양·부여 주민들 "정진석 보궐선거 출마? 유권자 모독" https://omn.kr/2hzsi
).
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