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세종 청년단체 연대-조상호 예비후보 정책협약식뉴스피치
세종지역 청년단체 연대(이하 '연대')가 조상호 더불어민주당 세종시장 예비후보와 정책협약을 체결하고, 실효성 있는 청년정책 실행체계 구축에 나섰다.
세종지역 대학 총학생회, 세종대학언론연합회, 청년농 단체, 창업가 및 로컬크리에이터 단체, 문화예술단체, 청년사회적협동조합 등으로 구성된 '연대'는 30일 세종시 청년민간허브 네스트빌딩에서 '세종 청년정책 실행체계 구축을 위한 정책 간담회 및 협약식'을 개최했다.
이번 협약식은 청년정책을 단순한 시혜적 지원에서 탈피해, 현장에서 실질적으로 작동하고 성과가 축적되는 '실행 중심 구조'로 전환하기 위한 논의와 합의의 장으로 마련됐다.
이날 기조 발제에 나선 강기훈 연대 간사는 "정책이 부족한 것이 아니라, 정책이 작동하는 구조가 부족한 것이 문제"라고 진단했다. 이어 "교육과 지원, 다양한 프로그램이 존재하지만 다음 단계로 이어지지 못하고 단절되는 구조가 반복되고 있다"며 청년정책의 핵심 과제로 문제 정의-실행-정책 반영으로 이어지는 구조 설계 필요성을 강조했다. 또한 "참여는 단순한 의견 수렴이 아니라 실제 정책에 반영될 수 있는 권한으로 이어져야 한다"고 덧붙였다.