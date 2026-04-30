뉴스피치 김나희 전문기자

조상호 예비후보인병구 연대 대표는 "청년들이 정책에 참여할 기회는 늘어났지만, 그 참여가 실제 변화로 이어지는 경험은 부족했다"고 말했다. 이어 "이번 협약은 새로운 정책을 만드는 것이 아닌, 이미 존재하는 참여가 실제 변화로 이어질 수 있도록 구조를 만드는 약속"이라며 "청년단체들도 실행의 주체로서 책임 있게 참여하겠다"고 밝혔다.조상호 예비후보는 협약식에서 "청년정책은 '여기서 미래를 시작하라'는 메시지를 주어야 한다"며 "청년을 정책의 대상이 아니라 경제와 지역의 주체로 세우는 것이 필요하다"고 강조했다. 또한, "현장과 행정을 연결하고 정책을 일관되게 추진할 수 있는 구조에 관심이 많다"며 "경험과 교육, 일자리와 자산 형성이 선순환하는 구조를 통해 청년의 성장이 도시의 성장으로 이어지는 게 중요하다"고 덧붙였다.이번 협약에는 ▲청년의 정책 참여를 넘어 실제 반영 권한 보장 ▲정책이 현장에서 작동하고 다시 정책으로 이어지는 순환 구조 구축 ▲정책·행정·현장의 역할 분담과 연결 강화 ▲다양한 주체가 참여하는 개방형 운영 구조 등의 내용이 담겼다.특히 양측은 정책 간 단절을 해소하고 현장과 행정을 잇는 '연계·조정 기능'의 필요성에 적극 공감했다.세종지역 청년단체 연대는 "정책은 선거와 무관하게 지속되어야 하며, 당선 이후에도 현장에서 실효성 있게 작동하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 연대는 이번 협약을 시작으로 다른 세종시장 예비후보들과도 순차적으로 정책협약을 이어갈 계획이다.