오마이뉴스 장재완

더불어민주당 김제선 대전 중구청장이 30일 예비후보 등록을 마친 후, 대전시의회 기자실에서 재선 도전 출마를 선언했다.김제선 대전 중구청장이 6·3 지방선거 출마를 공식 선언하며 "이미 시작된 중구의 변화를 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 밝혔다. 그는 지난 2년간의 성과를 '증명'으로 규정하고 향후 4년을 '완성의 시간'으로 제시했다.김 청장은 30일 예비후보 등록을 마친 뒤 대전시의회 기자실에서 간담회를 열고 "이번 선거는 새로운 약속이 아니라 이미 시작된 변화를 끝까지 책임질 사람을 선택하는 선거"라며 "실험이 아니라 결과로 증명할 사람으로 평가받겠다"고 밝혔다.김 후보는 이날 발표한 출마선언문에서 지난 임기를 "약속보다 실천, 선언보다 실행의 시간"으로 규정했다.그는 "버스를 타고, 때로는 걸어서 출근하며 골목과 시장을 돌고 주민의 이야기를 들었다"며 "행정은 책상 위가 아니라 주민 삶 속에 있어야 한다는 믿음으로 현장에서 답을 찾았다"고 강조했다.이어 "그 결과 멈춰 있던 원도심에 다시 숨이 돌기 시작했고 감소하던 인구가 증가세로 전환됐다"며 ▲공모사업비 대폭 확보 ▲지역화폐 '중구통' 도입 ▲국민연금 납부예외자 이자 지원 ▲여성청소년 생리용품 보편 지원 ▲청렴도 대전 1위 등을 주요 성과로 제시했다.김 후보는 "지난 2년은 주민이 정책의 주체가 되는 '주민주권도시 중구'의 기반을 다진 시간이었다"고 평가했다.김 후보는 향후 비전으로 '중구다움'을 내세웠다. 그는 "중구는 오래된 과거가 아니라 계속 새롭게 시작되는 곳"이라며 "골목과 상인, 주민의 삶이 중구의 가장 큰 경쟁력"이라고 강조했다.이어 "다른 도시를 흉내 내지 않고 좁은 골목은 걷고 싶은 거리로, 오래된 노포는 특별한 자산으로 만들겠다"며 "성심당의 70년처럼 중구를 지켜온 사람들이 미래의 핵심 동력"이라고 말했다.이를 위해 ▲주민자치회 재정비 ▲동장 주민추천제 확대 ▲주민참여예산 강화 ▲골목경제 활성화 ▲마을 돌봄체계 구축 등을 추진하겠다고 밝혔다.