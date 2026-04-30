장지화

▲필수노동자 직고용 추진 및 적정임금 보장

▲'돌봄119'를 신설하여 요양보호사 등 돌봄노동자의 임금 및 복지 체계 개선

▲성남시 노동국 신설 및 노동인권센터 건립

▲성남시 노동기본계획 수립

▲출연기관 및 100인 이상 사업장에 '노동이사제' 도입

▲플랫폼 노동자 보호를 위한 생활임금 도입 및 전담 지원센터 설립

▲건설노동자 지역민 우선고용 실제화 및 적정임금제 도입

▲문화예술인 기본소득(연 360만 원) 지급 등을 통해 소외된 노동층의 실질 소득을 보장

▲성남 제2노동복지관 건립을 통한 여가 및 적성 개발 지원

▲시장이 직접 참여하고 관장하는 '노사정협의회' 정례화

장지화 진보당 성남시장 후보장지화 진보당 성남시장 예비후보가 노동절(5월 1일)을 하루 앞둔 30일, 필수노동자의 공공 책 강화를 골자로 한 '노동존중 성남 10대 공약'을 발표했다.장 후보는 발표에 앞서 "내일은 노동자가 역사의 주인임을 선포해온 자랑스러운 '노동절"이라며 "노동이 당당히 대접받는 성남을 만들기 위해 정책의 패러다임을 바꾸겠다"고 선언했다.장 후보 공약의 핵심은 요양보호사 같은 필수노동자에 대한 성남시의 직접 책임이다.장 후보는 "필수노동자 직고용 추진 및 적정 임금 보장을 통해 고용 불안을 해소하고, '돌봄119'를 신설하여 요양보호사 등 돌봄노동자의 임금 및 복지 체계를 공공이 직접 관리하도록 하겠다"라고 밝혔다.또한 "노동자 목소리를 시정에 반영하기 위해 성남시 노동국을 신설하고 노동인권센터를 겅립하겠다"고 했다. "출연기관 및 100인 이상 사업장에 '노동이사제'를 도입하여 노동자가 경영의 파트너로 참여하는 민주적 거버넌스를 구축할 계획"이라고 덧붙였다.이와 함께 "사각지대 없는 촘촘한 노동 안전망 구축을 위한 플랫폼 노동자 보호를 위한 생활임금 도입 및 전담 지원센터 설립"을 약속했다.장 후보의 노동 10대 공약은 다음과 같다.