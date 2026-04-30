박종현

- 이번 조사에서는 6.3 지방선거의 성격도 물어봤는데 '국정 안정을 위해 여당 후보에 힘을 실어줘야 한다' 44.7%, '정부 견제를 위해 야당 후보에 힘을 실어줘야 한다' 43.1%로 국정안정론과 정권견제론이 오차범위 내에서 팽팽하게 맞섰다. 이재명 정부 국정 운영 평가는 긍정 50.6%-부정 40.7%(모름 8.7%)로 긍정 의견이 우세했으나 대구경북 정책 평가는 긍정 31.7%-부정 53.6%로 부정 의견이 높았다.- 한날 한시에 진행된 여론조사 두 개 결과가 다소 차이나는 이유는 무엇일까? <오마이뉴스>가 확인해보니 가장 큰 차이는 설문문항의 순서였다. 매일신문-한길리서치의 경우 지방선거 투표 의향 → 지지 정당 → 지지 후보 순으로 문항이 설계됐고, TBC-리얼미터는 지지 정당 → 지방선거 투표 의향 → 지지 후보 순으로 묻고 있었다. 일각에서 '대구에서 지지정당 물으면 당연히 국민의힘 말하지 않겠냐'라며 의문을 제기하는 이유다.- 다른 여론조사들의 문항을 살펴봐도 지지 정당과 지지 후보를 묻는 문항이 연달아 배치된 경우가 드문 편이긴 했다. 대구MBC 의뢰로 에이스리서치가 4월 18~19일 실시한 대구광역시장 여론조사도 지지 정당 → 지지 후보 순으로 문항을 설계하는 등 매일신문-한길리서치의 문항이 유독 이상하다고 하긴 어렵다. 그러나 대구 지역에서는 같은 기간, 같은 기관에서 실시한 경북도지사 선거 여론조사와 문항 설계가 다르다는 이야기가 도는 등 이번 매일신문-한길리서치 조사의 여진이 남는 분위기다.- 결국 이번 두 여론조사의 의미는 '끝날 때까지 끝난 게 아니다'라는 오랜 명언이 맞다는 것. 문항 설계, 조사방식 등을 떠나 추경호 후보가 확정되면서 국민의힘 지지층들의 결집이 이뤄지고 있고, 대구는 기본적으로 '절대 보수 지역'이다. 김부겸 후보는 이러한 판을 인물 경쟁력으로 뚫고 있는 중이다. 이러한 흐름이 얼마나, 언제까지 유지될지는 미지수다. 하지만 이번 대구시장 선거에서 유례없는 초박빙 승부가 펼쳐질 것이라는 점만큼은 분명해 보인다.- 각 정당들이 공천 마무리 단계에 돌입하면서 재보선 경쟁도 본격화하고 있다. 일단 전국에서 가장 구도가 복잡한 곳, 경기 평택을의 새로운 여론조사 결과가 나왔다. 이곳은 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보, 진보당 김재연 후보, 자유와혁신 황교안 후보 등이 이미 출사표를 던졌는데 개혁신당도 후보를 낼 예정이라고 알려졌다. 5파전도 상당히 복잡한데, 6파전이 될 수 있다는 것.- 현재로서는 김용남, 유의동, 조국 세 사람이 치열하게 선두를 놓고 다투고 있는 모양새다. 김용남 후보 공천 확정 전 이뤄진 프레시안-KSOI 조사에선 김용남 21.4% 유의동 21.2% 조국 23.4% 김재연 9.4% 황교안 12.0% 기타 3.9% 없음 5.0% 모름 3.7%으로 세 사람이 오차범위 내에서 아주 미세한 격차로 앞서거니 뒤서거니 하고 있었다.* 4월 25~26일 경기 평택을 성인 703명 무선ARS. 표본오차 ±3.7%p(95% 신뢰수준)- 역시 김용남 후보 확정 전 실시된 여론조사꽃 조사에서는 김용남 27.5% 유의동 18.9% 조국 21.8% 김재연 6.9% 황교안 10.3% 김철근 2.8% 기타 3.3% 없음 6.0% 모름 2.5%로 김용남 후보가 조금 더 여유있게 1위를 차지했다. 다만 이번 조사는 표본 수가 더 적어서 김용남-조국 두 사람의 격차(5.7%p)는 여전히 오차범위 안.* 4월 26~27일 경기 평택을 성인 503명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).