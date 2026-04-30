방관식

더불어민주당 김기재 당진시장(사진 오른쪽) 후보와 국민의힘 오성환 후보가 방송 토론회 무산 책임을 두고 갑론을박을 벌이고 있다.당진시장 선거에 나선 국민의힘 오성환 후보와 더불어민주당 김기재 후보가 방송 토론회 무산 책임을 두고 갑론을박을 벌이고 있다.오 후보 측은 30일 보도자료를 통해 김 후보가 토론을 고의로 회피하고 있다고 비판했다. 반면 김 후보 측은 즉각 입장문을 발표하고, 조율 과정이었을 뿐이라며 반박에 나섰다.오 후보 측은 LG헬로비전 충남방송이 제안한 4월 29일~5월 1일 중 오 후보는 29일을 선택했으나 김 후보 측의 거부로 토론회가 무산됐다고 주장했다.오 후보는 "방송국 주관 아래 날짜까지 확정된 사안을 일정을 핑계로 거부한 것은 17만 당진시민의 정책 검증 기회를 박탈한 무책임한 처사"라고 비판했다.이어 "토론회보다 더 중요한 일정이 무엇인지 묻고 싶다"며 "일정 뒤에 숨지 말고 지금이라도 당당하게 정책 대결의 장으로 나오라"고 촉구했다.이에 대해 더불어민주당 김기재 후보 측은 오 후보의 주장을 정면으로 반박했다.김 후보 측은 "토론을 회피한 사실이 전혀 없다"며 "방송사의 요청 일정이 캠프 개소식 및 공약 발표 등 기확정된 주요 일정과 겹쳐 일정 조율을 요청했을 뿐"이라고 밝혔다.이어 상식적인 일정 조정 과정을 '토론 거부'로 몰아가는 것은 악의적인 사실 왜곡이라고 비판했다.김 후보는 "현재 '당진시 대전환 11대 프로젝트' 발표와 '릴레이 정책 간담회' 등을 통해 정책으로 시민과 소통하고 있다"며 "오 후보는 근거 없는 흑색선전과 정치 공세를 멈추고 본인의 정책으로 당당히 승부하라"고 맞받았다.