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26.04.30 14:47최종 업데이트 26.04.30 14:48
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6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다.김보성

더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 부산 북구갑에 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을, 충남 아산을에 전은수 전 청와대 대변인을 전략공천했다. 하 전 수석이 부산 구포시장에서 악수 후 손을 털었다는 논란과 관련해선 "코멘트 달만한 사안은 아니다"라고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 30일 국회 브리핑에서 "전략공천관리위원회는 부산 북구갑에 하정우 전 수석, 충남 아산을에 전은수 전 대변인을 전략공천하기로 의결했다"라고 발표했다. 부산 북구갑은 전재수 민주당 의원의 지역구로, 전 의원이 민주당 부산시장 후보로 선출돼 의원직을 사퇴하면서 공석이 됐다. 충남 아산을은 강훈식 대통령 비서실장 임명으로 공석이 된 지역구다.

강 수석대변인은 "민주당 핵심 교두보인 부산 북구갑에 하정우 후보를 배치했다"라며 "초중고를 모두 북구에서 졸업한 토박이로, 전재수 의원의 지역구를 훌륭히 계승하고 이번 부산 선거 승리의 견인차가 될 최적임자"라고 설명했다. 그러면서 "하 후보의 전문성과 혁신성을 바탕으로 부산 북구갑에 산적한 현안을 속도감 있게 해결하고 부산의 새로운 미래를 힘차게 열어갈 것"이라고 덧붙였다.

파란 점퍼 선물받은 전은수6·3 재보궐 선거에서 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 정청래 대표로부터 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 선물받고 환하게 웃고 있다.남소연

강 수석대변인은 또 "대기업이 밀집한 신도시 아산은 다양한 연고의 유권자들이 모여 있어 무엇보다 시민들의 눈높이에 맞는 세심한 교육·보육 정책이 필수적인 지역"이라며 "초등학교 교사 출신으로 인재평생교육원과 여성가족개발원 이사까지 지낸 전은수 후보는 아산의 이런 특성에 완벽히 부합하는 맞춤형 인재"라고 강조했다.

그러면서 "전 후보는 여성 청년 변호사로서 사회 공헌 활동을 해오다 당 최고위원을 거쳐 청와대 대변인까지 지낸 능력 있는 후보"라며 "당무 감각과 국정 철학 이해도까지 두루 갖춘 우리 당의 귀중한 자산인 전 후보가 아산 시민들의 목소리를 중앙정부에 가감 없이 전달하고 지역의 굵직한 현안을 확실히 해결할 것"이라고 덧붙였다.

한편 하 전 수석이 지난 29일 구포시장을 찾아 시민과 악수한 뒤 손을 털었다는 논란과 관련해 이연희 민주당 전략기획위원장은 "코멘트를 달만한 사안은 아니다"라고 밝혔다.
#하정우 #전은수 #전략공천 #민주당

6.3 지방선거
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