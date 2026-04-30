▲파란 점퍼 선물받은 전은수
6·3 재보궐 선거에서 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 정청래 대표로부터 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 선물받고 환하게 웃고 있다.남소연
강 수석대변인은 또 "대기업이 밀집한 신도시 아산은 다양한 연고의 유권자들이 모여 있어 무엇보다 시민들의 눈높이에 맞는 세심한 교육·보육 정책이 필수적인 지역"이라며 "초등학교 교사 출신으로 인재평생교육원과 여성가족개발원 이사까지 지낸 전은수 후보는 아산의 이런 특성에 완벽히 부합하는 맞춤형 인재"라고 강조했다.
그러면서 "전 후보는 여성 청년 변호사로서 사회 공헌 활동을 해오다 당 최고위원을 거쳐 청와대 대변인까지 지낸 능력 있는 후보"라며 "당무 감각과 국정 철학 이해도까지 두루 갖춘 우리 당의 귀중한 자산인 전 후보가 아산 시민들의 목소리를 중앙정부에 가감 없이 전달하고 지역의 굵직한 현안을 확실히 해결할 것"이라고 덧붙였다.
한편 하 전 수석이 지난 29일 구포시장을 찾아 시민과 악수한 뒤 손을 털었다는 논란과 관련해 이연희 민주당 전략기획위원장은 "코멘트를 달만한 사안은 아니다"라고 밝혔다.
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