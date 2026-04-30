김보성

6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다.더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 부산 북구갑에 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을, 충남 아산을에 전은수 전 청와대 대변인을 전략공천했다. 하 전 수석이 부산 구포시장에서 악수 후 손을 털었다는 논란과 관련해선 "코멘트 달만한 사안은 아니다"라고 밝혔다.강준현 민주당 수석대변인은 30일 국회 브리핑에서 "전략공천관리위원회는 부산 북구갑에 하정우 전 수석, 충남 아산을에 전은수 전 대변인을 전략공천하기로 의결했다"라고 발표했다. 부산 북구갑은 전재수 민주당 의원의 지역구로, 전 의원이 민주당 부산시장 후보로 선출돼 의원직을 사퇴하면서 공석이 됐다. 충남 아산을은 강훈식 대통령 비서실장 임명으로 공석이 된 지역구다.강 수석대변인은 "민주당 핵심 교두보인 부산 북구갑에 하정우 후보를 배치했다"라며 "초중고를 모두 북구에서 졸업한 토박이로, 전재수 의원의 지역구를 훌륭히 계승하고 이번 부산 선거 승리의 견인차가 될 최적임자"라고 설명했다. 그러면서 "하 후보의 전문성과 혁신성을 바탕으로 부산 북구갑에 산적한 현안을 속도감 있게 해결하고 부산의 새로운 미래를 힘차게 열어갈 것"이라고 덧붙였다.