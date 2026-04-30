추경호

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 30일 대구시선관위를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다,국회의원직을 사퇴하고 본격 선거전에 뛰어든 추경호 국민의힘 후보가 예비후보 등록을 마쳤다.추 후보는 30일 오전 대구시선관위를 찾아 예비후보 등록을 마친 후 "대구는 단순한 개선이 아닌 구조 자체를 바꾸는 대전환이 필요한 시점"이라며 "경제부총리와 원내대표를 지낸 경험을 바탕으로 대구 경제의 체질을 완전히 바꾸겠다"고 말했다.그는 "35년간의 공직생활과 10년의 의정활동으로 구축한 중앙정부와의 강력한 협력 네트워크를 총동원해 시민들이 체감하는 변화를 이끌어 내겠다"고 덧붙였다.대구시장 후보로 선출된 후 김부겸 더불어민주당 후보와의 일대일 대결에서 엎치락뒤치락하는 여론조사가 나온 것과 관련 그는 "당내 경선 과정에서의 갈등과 혼선 등이 마무리되고 사실상 단일 대오가 완성이 됐기 때문에 지지층들이 기대를 갖고 빠르게 결집하고 있기 때문"이라고 판단했다.그러면서 "대구 경제를 살리고 보수의 심장 대구를 지키고 민주당의 전횡을 막아달라는 기대를 잘 헤아려 더 낮은 자세로 치열하게 해 나가겠다"고 밝혔다.김 후보가 이날 "국민의힘이 잘못은 해놓고 왜 시민들에게 책임을 지라고 하느냐'라고 한 발언에 대해 추 후보는 "김 후보는 그런 말씀을 하실 자격이 있나 곰곰이 되집어 보기 바란다"며 "누구에게 책임을 돌리는 거냐"고 되물었다.그러면서 "그렇게 자신 있으면 광주에 가서 민주당에 대해서도 그런 말을 하라"며 "경제가 어렵기는 광주나 대구나 한가지다. 늘 대구의 민생을 챙기고 경제를 살려야 된다는 기대에 크게 미흡했다는 질책은 우리 국민의힘 의원들이 무겁게 받아들이고 더 크게 성찰하면서 정신 똑바로 차리겠다"고 다짐했다.추 후보는 대구시장 경선에 나섰던 주호영 의원, 윤재옥 의원 등과 만났느냐는 질문에 "국민의힘이 승리를 해야 한다는데 공감해 주셨다"며 "이번 선거 승리를 위해서 뜻을 함께 하기로 했다"고 말했다.추 후보는 김문수 전 고용노동부장관의 달성군 출마설 관련 "달성군 출마에 대해 전혀 들은 바가 없다"면서도 "김 전 장관은 우리 보수 지지층에 강한 희망을 얻고 계신 분"이라고 추켜세웠다.또 명예선대위원장을 맡은 것에 대해 "누구보다도 권력의 전횡, 독재에 관해서 또 권력 간의 균형에 관해서 문제의식도 많고 강한 신조와 신념, 투쟁 의지도 갖고 계신 분"이라며 "이번 선거에서 반드시 우리 보수 정당 국민의힘이 대구시장 선거에 이길 수 있도록 하는 데 온 몸을 던져 활동해주시겠다. 추경호의 대구시장 당선을 위해 최선을 다하겠다고 했기 때문에 김 전 장관이 함께 해주시는 것은 이번 승리에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.추 후보는 이날 ▲대구 경제 대개조 ▲국가대표 창업도시 대구 ▲대기업 유치를 통한 양질의 일자리 창출 ▲TK(대구경북) 신공항 중심 초광역 경제권 구축 등 공약도 내놓았다.이와 함께 먹는물 안보전략 수립, 신청사 건립 및 군부대 이전, 대규모 후적지 개발 문제 등 오랜 숙원사업 해결책도 시민 참여형 논의를 통해 풀어나가겠다는 계획도 밝혔다.또 조례혁신위원회를 통한 손톱 가시 규제 대혁파, 골목경제 살리는 홍보담당관 신설, 전통시장 핫플화를 통한 시민이 체감할 수 있는 생활경제 개선에도 적극 나서겠다고 약속했다.