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26.04.30 16:28최종 업데이트 26.04.30 16:31
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노동절을 하루 앞둔 30일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 노동공약을 발표하며 노동자 표심 잡기에 나섰다. 하지만 방식은 달랐다.

정원오 후보는 서울 청계천로에 있는 노동운동의 상징적인 장소인 '전태일 다리'(버들다리)를 찾아 전태일 열사를 추모한 뒤 전태일 기념관으로 이동해 노동공약을 발표했다. 오세훈 후보는 서울 금천구 가산디지털단지에서 직장인들과 함께 점심을 먹는 등 노동자 소통 행보에 나선 뒤 노동공약을 발표했다.

[정원오] 새벽 노동자 만나고 전태일 열사 추모

정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 전태일 추모노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일 다리에서 전순옥 전태일 열사 동생 등과 함께 전태일 열사를 추모하고 있다.이정민

정 후보는 이날 첫 일정으로 새벽 5시 서울교통공사 신정차량사업소(지하철)와 양천공영차고지(버스)를 찾았다. 정 후보는 이 자리에서 새벽에 일하는 지하철과 버스 노동자들의 애로사항을 청취했다.

이후 서울 청계천로 평화시장 앞 전태일 다리로 이동한 정 후보는 전태일 동상에 헌화하고 묵념을 하는 등 전태일 열사를 추모했다. 정 후보는 "내일은 5월 1일로 63년 만에 '노동절'이라는 이름을 되찾아 맞이하는 첫날"이라며 "전태일 다리를 찾아 헌화하면서 '일하는 사람이 존중받는 세상'을 다시 마음에 새겼다"라고 밝혔다.

이후 정 후보는 전태일 기념관으로 이동해 ▲프리랜서·플랫폼 노동자 등 취약노동자를 대상으로 한 '서울형 유급병가' 도입 ▲재택·원격·시차출근을 지원하는 '서울형 유연근무' 확산 등 구체적인 노동공약을 제시했다. 이날 현장에는 노동운동가 출신 이용선 의원, 박홍배 캠프 제1정책본부장 등이 함께 했다.

서울형 유급병가는 프리랜서나 플랫폼 노동자 등 산재보험 적용이나 연차 사용이 어려워 다치거나 병이 나도 쉬지 못하는 노동자들을 위해 유급 병가를 지원하는 내용으로, 우선 취약노동자들을 대상으로 시범사업을 실시한 뒤 단계적으로 확대하기로 했다.

또 재택 근무와 시차 출근 등 유연 근무 확산을 위해, 이 제도를 실시하는 기업에게 장려금을 지급하는 한편, 서울시의 각종 입찰과 사업에 참여할 때 가산점을 주기로 했다. 또 정 후보는 인공지능(AI)와 로봇·자동화가 확산되는 과정에서 노동자들이 일자리를 잃거나 소외되지 않도록 'AI 전환지원위원회'를 설치할 계획이다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 노동공약 발표노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 노동공약을 발표하고 있다. 이정민

정 후보는 이날 공약 발표 뒤 건설노동자 등 시민 40여 명과 비공개 간담회를 진행했다. 이후 기자들과 만난 정 후보는 '오세훈 후보의 노동공약과 차별점이 뭐냐'는 질문에 "오세훈 시정에서는 노동이, 일하는 시민들 권리나 안전할 권리가 상당히 많이 지워지고 후퇴했다는 게 오늘 간담회를 한 많은 이들의 평가"라고 말했다. 이어 "노동자 건강과 안전, 임금체불 등 조건이 악화됐지만, 앞으로 정원오의 시정이 된다면 서울시에서 그런 부분은 보완이 될 것"이라고 약속했다.

이날 일정에는 전태일 열사의 동생이자 19대 국회의원인 전순옥 전태일기념관장도 내내 동행했다. 전 관장은 이날 공약 발표 직후 <오마이뉴스>와 만나 "제가 과거에 중구성동을 지역위원장을 맡았을 때 정 후보와 약 4년 간 성동에서 함께 현장을 다니며 정책을 만들고 활동한 적이 있다"며 "성동에도 수제화 전문거리가 있는데, 그때 봐도 정 후보는 제조업을 잘 알뿐 아니라 핵심을 꿰뚫고 있었다. 서울시민들의 실제 삶과 마음을 더 잘 이해하는 후보일 거라고 생각한다"고 말했다.

서울 종로 평화시장에서 15년 간 이불·커텐 등을 팔아온 소상공인 안은숙(63세)씨는 이날 정 후보의 전태일 열사 추모 일정 등을 지켜본 후 "저 분(정원오)은 밑에서부터 차근차근 올라왔잖아요. 그러면 오세훈 시장보다는 우리를 좀 더 잘 알지 않을까요?"라며 "제 주변 친구들은 다 '이번엔 바꿔야 된다'고 하는데 나이 드신 상인분들은 그렇지가 않더라"라고 말했다.

[오세훈] 직장인들과 점심... 서울시당 필승대회엔 붉은색 조끼 입고 참석

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 30일 서울 구로구의 한 식당에서 열린 '오세훈이 응원합니다'-서울 직장인편에서 참석자와 대화하고 있다.연합뉴스

오세훈 후보는 이날 서울 금천구 가산디지털단지를 찾아 직장인들과 함께 점심을 먹은 뒤, 노동안전망 구축을 골자로 한 노동공약을 내놨다.

오 후보는 먼저 취약노동자가 입원하는 경우 생계 부담을 덜어주기 위해 입원비와 생활비 지원을 확대하고 심야 근로를 하는 청년 노동자의 건강검진비를 지원하겠다고 약속했다. 또 심야 근로를 하는 부모를 위해 아이들을 대상으로 저녁식사 지원과 위생 관리, 수면·기상 관리, 야간 응급상황 대응 등 종합 돌봄 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

오 후보는 또 50인 미만 사업장을 중심으로 교육과 컨설팅 등 종합적인 안전 지원 체계를 마련해 소규모 사업장에서 일하는 노동자의 안전 확보 지원을 강화할 방침이다.

이에 앞서 오 후보는 이날 오전엔 국회에서 열린 '국민의힘 서울시당 필승결의 및 공천자대회'에 참석해 "서울이 이기면 대한민국이 이기고 서울이 이기면 국민의힘이 이긴다"라고 호소했다.

이날 행사엔 오 후보를 비롯해 국민의힘 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원과 고동진·김재섭·권영세·나경원·박수민·박정훈·서명옥·조은희·조정훈 의원 등 서울 지역 국민의힘 의원들이 참석했다. 특히 오 후보와 배 의원은 흰 셔츠에 청바지를 입고 나타나 눈길을 끌었다.

오 후보는 단상에 오르기 직전 숫자 2와 본인 이름이 적힌 빨간 조끼를 추가로 입고는 "제가 일부러 가지고 와서 오늘 입었다"라면서 "요즘 빨간색 옷을 입는 게 망설여지는 상황이긴 하다. 제 마음 아시겠나? 그럼에도 우리는 빨간색"이라고 말했다. 바닥을 치고 있는 국민의힘 지지율 때문에 후보들이 당 상징색인 빨간색 점퍼 등을 꺼리는 등 거리두기를 고민해야만 하는 상황에 대한 답답함을 토로한 것으로 풀이된다.

'서울답게' 현수막 펼친 오세훈 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 30일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 서울시당 필승결의 및 공천자대회에서 '서울을 서울답게' 현수막을 펼치고 있다. 남소연

정원오 후보를 향한 견제구도 던졌다. 오 후보는 "정 후보는 박원순 전 시장, 문재인 전 대통령이 망가뜨린 부동산 시장에 대해 단 한 번도 진심 어린 반성이 없었다"면서 "서울시민은 (민주당이) 42만 가구를 공급할 수 있는 389개 정비 사업 구역을 모조리 해제하고 공급 빙하기를 만들어놓은 것을 또렷이 기억한다"라고 했다.

그러면서 "이재명 대통령의 간담을 서늘하게 만들 전국 승리와 함께 다음 총선, 대선 승리의 발판을 이번에 함께 만들어보자"라고 강조했다.

한편 장동혁 당대표는 이날 행사에 동행하지 않고 같은 시각 바로 옆 국회 본청에서 소상공인연합회 면담을 진행했고, 송언석 원내대표 역시 서울 동작구 노량진수산시장을 찾아 별도로 민생 행보를 이어갔다.

최근 당 안팎에서 지방선거를 목전에 두고 후보가 독자적으로 선대위를 꾸리는 등 중앙당과 거리를 두는 '장동혁 패싱론'이 나오는 상황인 가운데, 오 후보는 이날 오후 취재진과 만나 "(캠프가) 당 지도부와 노선을 달리하는 모습이 자연스럽게 이미 비춰지기 시작한 것"이라고 답했다.
#정원오 #오세훈 #노동절 #근로자의날 #전태일

6.3 지방선거
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