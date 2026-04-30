연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 30일 서울 구로구의 한 식당에서 열린 '오세훈이 응원합니다'-서울 직장인편에서 참석자와 대화하고 있다.오세훈 후보는 이날 서울 금천구 가산디지털단지를 찾아 직장인들과 함께 점심을 먹은 뒤, 노동안전망 구축을 골자로 한 노동공약을 내놨다.오 후보는 먼저 취약노동자가 입원하는 경우 생계 부담을 덜어주기 위해 입원비와 생활비 지원을 확대하고 심야 근로를 하는 청년 노동자의 건강검진비를 지원하겠다고 약속했다. 또 심야 근로를 하는 부모를 위해 아이들을 대상으로 저녁식사 지원과 위생 관리, 수면·기상 관리, 야간 응급상황 대응 등 종합 돌봄 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.오 후보는 또 50인 미만 사업장을 중심으로 교육과 컨설팅 등 종합적인 안전 지원 체계를 마련해 소규모 사업장에서 일하는 노동자의 안전 확보 지원을 강화할 방침이다.이에 앞서 오 후보는 이날 오전엔 국회에서 열린 '국민의힘 서울시당 필승결의 및 공천자대회'에 참석해 "서울이 이기면 대한민국이 이기고 서울이 이기면 국민의힘이 이긴다"라고 호소했다.이날 행사엔 오 후보를 비롯해 국민의힘 서울시당위원장을 맡고 있는 배현진 의원과 고동진·김재섭·권영세·나경원·박수민·박정훈·서명옥·조은희·조정훈 의원 등 서울 지역 국민의힘 의원들이 참석했다. 특히 오 후보와 배 의원은 흰 셔츠에 청바지를 입고 나타나 눈길을 끌었다.오 후보는 단상에 오르기 직전 숫자 2와 본인 이름이 적힌 빨간 조끼를 추가로 입고는 "제가 일부러 가지고 와서 오늘 입었다"라면서 "요즘 빨간색 옷을 입는 게 망설여지는 상황이긴 하다. 제 마음 아시겠나? 그럼에도 우리는 빨간색"이라고 말했다. 바닥을 치고 있는 국민의힘 지지율 때문에 후보들이 당 상징색인 빨간색 점퍼 등을 꺼리는 등 거리두기를 고민해야만 하는 상황에 대한 답답함을 토로한 것으로 풀이된다.