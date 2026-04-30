▲정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 전태일 추모
노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일 다리에서 전순옥 전태일 열사 동생 등과 함께 전태일 열사를 추모하고 있다.이정민
정 후보는 이날 첫 일정으로 새벽 5시 서울교통공사 신정차량사업소(지하철)와 양천공영차고지(버스)를 찾았다. 정 후보는 이 자리에서 새벽에 일하는 지하철과 버스 노동자들의 애로사항을 청취했다.
이후 서울 청계천로 평화시장 앞 전태일 다리로 이동한 정 후보는 전태일 동상에 헌화하고 묵념을 하는 등 전태일 열사를 추모했다. 정 후보는 "내일은 5월 1일로 63년 만에 '노동절'이라는 이름을 되찾아 맞이하는 첫날"이라며 "전태일 다리를 찾아 헌화하면서 '일하는 사람이 존중받는 세상'을 다시 마음에 새겼다"라고 밝혔다.
이후 정 후보는 전태일 기념관으로 이동해 ▲프리랜서·플랫폼 노동자 등 취약노동자를 대상으로 한 '서울형 유급병가' 도입 ▲재택·원격·시차출근을 지원하는 '서울형 유연근무' 확산 등 구체적인 노동공약을 제시했다. 이날 현장에는 노동운동가 출신 이용선 의원, 박홍배 캠프 제1정책본부장 등이 함께 했다.
서울형 유급병가는 프리랜서나 플랫폼 노동자 등 산재보험 적용이나 연차 사용이 어려워 다치거나 병이 나도 쉬지 못하는 노동자들을 위해 유급 병가를 지원하는 내용으로, 우선 취약노동자들을 대상으로 시범사업을 실시한 뒤 단계적으로 확대하기로 했다.
또 재택 근무와 시차 출근 등 유연 근무 확산을 위해, 이 제도를 실시하는 기업에게 장려금을 지급하는 한편, 서울시의 각종 입찰과 사업에 참여할 때 가산점을 주기로 했다. 또 정 후보는 인공지능(AI)와 로봇·자동화가 확산되는 과정에서 노동자들이 일자리를 잃거나 소외되지 않도록 'AI 전환지원위원회'를 설치할 계획이다.