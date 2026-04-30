김두겸 캠프

지난 2024년 6월 26일 중앙과 지역의 노사민정 협력 방안을 논의하기 위해 울산을 방문해 함께 한 기념사진. 김문수(왼쪽) 당시 장관과 김두겸 시장.김두겸 울산시장 예비후보(국민의힘)가 30일 현충탑 참배를 시작으로 본격적인 선거운동에 나선 가운데 이날 선거대책위 명예선대위원장에 김문수 전 고용노동부 장관이 합류했다.김두겸 예비후보는 "김문수 전 장관의 합류는 울산이 대한민국 산업의 심장이자 노동의 중심 도시라는 상징성을 고려한 전략적 결정"이라며 "김 전 장관은 노동운동가 출신으로 현장 중심의 노동 정책을 누구보다 깊이 이해하고 있는 인물"이라고 밝혔다.이어 "고용노동부 장관 시절 산업 현장의 안전과 일자리 문제 해결에 주력하며 노동자와 기업 간 균형 있는 정책을 추진했고, 이는 제조업 기반이 강한 울산의 현실과 맞닿아 있다"라며 "김두겸 예비후보와 김문수 전 장관은 과거 노동부 장관 시절부터 이어진 인연을 바탕으로 상호 신뢰를 구축해 왔다"고 그 배경을 설명했다.김문수 전 장관은 "울산은 대한민국 노동의 상징이자 조선·자동차·석유화학 등 핵심 산업의 근간을 이루는 도시"라며 "미래를 열어가는 중요한 시점에 반드시 재선을 해서 산업발전과 전환을 이뤄야 한다"고 강조했다. 이어 "김두겸 시장은 친기업으로 산업을 발전시키고 노동자의 복지를 함께 발전시키는 적임자"라며 "재선을 통해 반드시 AI수도 완성하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.김두겸 예비후보는 "김문수 전 장관의 합류는 울산의 정체성과 미래 비전을 동시에 담아낸 결정"이라며 "노동과 산업이 조화를 이루는 도시, 청년들이 돌아오는 활력 있는 울산을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 김두겸 예비후보는 30일 오전 7시 30분 남구 신복교차로에서 출근 인사를 시작으로 오전 9시 현충탑 참배를, 오전 10시에는 국민의힘 울산시당에서 후보자 워크숍에 참석해 당 소속 후보들과 전략을 공유하고 결속을 다졌다.김 예비후보는 이 자리에서 "이번 선거는 단순한 승패를 넘어 울산의 미래 방향을 결정짓는 중요한 분기점"이라며 "팀워크와 신뢰를 바탕으로 시민에게 희망을 제시하는 선거를 만들자"고 강조했다.특히, 오후 3시 35분부터는 대공원 동문 광장에서 열린 노동절 기념식에 참석해 노동자들과 만날 예정이다. 김 예비후보는"울산은 대한민국 산업수도의 심장"이라며 "노동의 가치가 존중받고, 땀의 대가가 정당하게 보상받는 도시를 만드는 것이 시정의 핵심 과제"라고 밝혔다.또한, 노동 현장의 목소리를 경청하며 "민선 8기때 실시했던 노·사·민·정 협의회를 보다 강화하고 노사 상생과 AI수도 완성으로 산업 경쟁력을 동시에 키워가는 균형 잡힌 정책을 추진하겠다"고 약속했다.