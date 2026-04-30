김보성

6.3 지방선거 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보가 30일 부산 민주공원 넋기림마당 참배 이후 연 기자회견에서 HMM 본사 부산 이전 노사합의 결과를 직접 언급하고 있다. 뒤로는 청와대 참모 자리에서 물러난 하정우 AI미래기획수석의 모습이 보인다.전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보가 30일 "HMM 본사 부산 이전을 위한 노사합의"를 예고했다. 국내 최대 해운기업인 HMM은 현재 서울 여의도에 있다. 이를 부산으로 옮기는 문제를 놓고 내부 갈등이 있지만, 이재명 정부는 해양수산부에 이은 후속 과제로 보고 속도를 내왔다.전 후보는 이날 부산 중앙공원 충혼탑, 민주공원 넋기림마당 참배를 마친 뒤 기자들과 만나 "5월 8일로 예정된 HMM 주주총회를 두고 노조가 파업을 예고한 상황이었는데, 다행스럽게 노사간 합의에 이른 것으로 알고 있다"라고 말했다. 그는 "여러 채널을 통해 머리를 맞대왔고, 오늘 결실이 이루어진다"라고 밝혔다.'해양수도 부산'에서 HMM은 해수부 부산 청사 마련과 해사전문법원 개청에 이은 다음 핵심 단계다. 해운기업까지 부산으로 와야 제대로 된 효과를 볼 수 있다는 게 이재명 정부와 전 후보의 판단이었다. 그러나 육상 노조가 강하게 반대하면서 이전 작업에 그동안 난관이 조성됐다.직전 지방선거 출마자 기자회견에서도 'HMM 본사 이전' 화두는 주요한 내용이었다. 이날 부산 북구갑 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등과 함께한 전 후보는 "HMM 본사 부산 이전을 위한 노사합의가 있을 것"이며 "해양수도 부산의 중심축이 또 하나 완성된다"라고 발언했다.앞서 이재명 정부가 해운기업을 대거 부산으로 옮기려 하면서 구성원들의 반응은 크게 갈렸다. 해상직 비중이 높은 SK해운 등에선 별다른 마찰이 없었지만, 컨테이너 수송이 중심이며 육상직이 절반에 달하는 HMM에선 강한 반발이 터져 나왔다. HMM 육상노조는 강제 이전을 수용할 수 없다며 파업까지 예고했다.이날 전 후보의 발언은 이러한 갈등이 해소됐다는 것으로, 앞으로 노사간 공개 발표에 관심이 쏠릴 전망이다. 그는 합의 사항이라며 구체적 설명에 대해선 말을 아꼈지만, "잘 마무리되고 있다"라고 상황을 매우 긍정적으로 평가했다. '노사가 공식 발표하는 거냐'라는 질문에도 "그렇다""라고 답변했다.만약 HMM이 움직이면 다른 두 해운기업과 함께 부산은 해양 관련 산업 집적화 효과를 누리게 된다. 전 후보도 "시너지 효과가 발생할 것이고, 그것이 전후방 산업으로 확산돼 해양수도 부산 실현의 중요한 계기가 만들어질 수 있다"라고 기대감을 드러냈다.