▲ 햐정우 전 수석이 상인 손 털었다? 다른 상인들 만난 영상 보니... 부산 북구갑 국회의원 재보궐 선거에 출마한 하정우 전 청와대 AI 수석이 지난 29일 구포시장 상인과 악수를 나눈 뒤 손을 터는 듯한 일부 모습을 두고 국민의힘 쪽에서 문제를 제기하고 있습니다. 그런데 이날 현장에서 다른 상인들과 악수하는 장면을 보면 손 터는 듯한 모습은 전혀 없습니다. 일부 장면만 잘라내 '침소봉대'한다는 의심을 지우기 어렵네요. 여러분이 보기엔 어떠신가요? (영상 : 아이엠피터 / 편집 : 이주영) ⓒ 이주영