▲ 김돈곤 청양군수 예비후보, 8대 핵심 공약 발표 더불어민주당 김돈곤 청양군수 예비후보가 30일 기자회견을 열고 민선 9기 청양의 미래를 결정지을 '8대 핵심 공약'을 발표하며 본격적인 선거 행보에 나섰다.
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더불어민주당 김돈곤 청양군수 예비후보가 30일 기자회견을 열고 민선 9기 청양의 미래를 결정지을 '8대 핵심 공약'을 발표하며 본격적인 선거 행보에 나섰다.
김 후보는 이날 회견에서 '변화를 넘어, 완성으로, 오직 김돈곤!'이라는 슬로건을 내걸고, 민선 7·8기 성과를 바탕으로 정책의 연속성과 일관성을 유지해 청양 발전을 매듭짓겠다는 강한 의지를 표명했다.
김 후보가 내세운 제1공약은 '농어촌 기본소득'의 안정적 정착이다. 현재 추진 중인 농어촌 기본소득 시범사업을 10년간 이어갈 장기 정책으로 전환해 지역 경제의 선순환 구조를 확립하겠다는 구상이다.
김 후보 이와 관련해 "기본소득 지급 이후 청양군 인구가 3만 명을 회복하고 신규 상점이 늘어나는 등 가시적인 성과가 나타나고 있다"고 강조했다.