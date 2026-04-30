방관식

30일 기자회견을 진행하고 있는 김돈곤 예비후보.복지 분야에서는 이른바 '이동·먹거리 기본권' 강화를 선언했다. 군내 312개 모든 경로당 무상급식 실시와 전 군민 시내버스 무료화 전격 추진 등을 제시했다.이어 청양군 보건의료원의 응급실·입원실 신축, MRI 도입, 노인전문 병동 및 혈액투석실 설치를 통해 종합병원 수준의 의료 서비스를 제공하겠다고 약속했다.지역 경제 활성화 부분에서는 대형 숙박 및 리조트 시설 유치를 제시했다. 칠갑호 주변에 대규모 리조트를 유치해 스포츠 마케팅과 연계한 관광 도시로 전환하고, 도림온천 관광단지에는 주거와 의료가 결합한 중부권 최대 규모의 복합 실버타운을 조성하겠다는 것이다.김돈곤 후보는 "정치는 기존의 성과를 부정하는 것이 아니라 이를 존중하고 더 나은 방향으로 이어가는 책임에서 출발해야 한다"며 "청양의 변화를 시작한 제가 결승선까지 책임지고 완성할 수 있도록 압도적인 지지를 부탁드린다"고 호소했다.