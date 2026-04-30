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정원오 후보가 30일 새벽 양천구 공영버스 차고지에 들려 박점곤 시내버스 노조위원장등과 의견을 교환하고 있다.김철관
신정차량사업소 방문에 이어 정 후보는 인근 공영버스 차고지를 찾아 버스노조 및 관계자들과 간담회를 가졌다.
이 자리에서 정 후보는 "서비스 질 향상을 위해 평가도 필요하지만 주관적 요소는 좀 더 배제하고, 취합된 빅데이터를 토대로 합리적인 결과물을 추출해 객관적 서비스 평가가 이루어져야 한다"며 "속도보다 안전을 우선하는 방식으로 풀어나가야 한다"고 강조했다.
이어 "차량 추가 투입, 평균 운송 단가, 인센티브 개선 등은 당선 후 인수위원회 단계에서 가칭 '교통위원회'를 구성해 서울시와 노조, 사업자와 함께 협의해 해결 방안을 모색하겠다"고 말했다.
정 후보는 이날 오전 10시 서울 청계천에 있는 전태일 열사 동상과 전태일 기념관을 찾아 노동 공약을 발표할 예정이다.
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