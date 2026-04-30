김철관

정원오 후보가 30일 새벽 양천구 공영버스 차고지에 들려 박점곤 시내버스 노조위원장등과 의견을 교환하고 있다.신정차량사업소 방문에 이어 정 후보는 인근 공영버스 차고지를 찾아 버스노조 및 관계자들과 간담회를 가졌다.이 자리에서 정 후보는 "서비스 질 향상을 위해 평가도 필요하지만 주관적 요소는 좀 더 배제하고, 취합된 빅데이터를 토대로 합리적인 결과물을 추출해 객관적 서비스 평가가 이루어져야 한다"며 "속도보다 안전을 우선하는 방식으로 풀어나가야 한다"고 강조했다.이어 "차량 추가 투입, 평균 운송 단가, 인센티브 개선 등은 당선 후 인수위원회 단계에서 가칭 '교통위원회'를 구성해 서울시와 노조, 사업자와 함께 협의해 해결 방안을 모색하겠다"고 말했다.정 후보는 이날 오전 10시 서울 청계천에 있는 전태일 열사 동상과 전태일 기념관을 찾아 노동 공약을 발표할 예정이다.