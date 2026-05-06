이인자

도서관에서 즐기는 신나는 책소풍종합자료실에 들어서니 '책과 함께한 도서관 피크닉'이라는 북큐레이션이 눈에 들어왔다. 여행자의 마음에 쏙 드는 코너였다. 그중에서도 가장 먼저 손이 간 책은 <타샤 튜더의 나의 정원>이었다. 개나리꽃을 닮은 표지가 봄을 닮아 있었다. 아름다운 정원을 일구기 위해 바쳐온 그녀의 일생을 읽는 시간은, 쉽게 흉내 낼 수 없는 삶에 대한 경외심을 불러일으켰다.2, 3층 종합자료실에는 빈 자리를 찾기 쉽지 않았다. 공부하는 사람들이 많았다. 최근 지어지는 대부분의 도서관들은 예전처럼 칸막이형 열람실을 따로 두지 않는다. 개성 있는 개방형 좌석들은 웬만한 북카페보다 더 감각적이고 세련되었다. 새로 지은 도서관에 올 때마다 이런 생각을 한다. 이 근처에는 카페나 독서실을 열기 힘들겠다고. 경쟁하기에는 상대가 너무 강했다.이 도서관의 가장 큰 특징은 생활 SOC 복합시설 안에 존재한다는 사실이었다. 건물 안에는 도서관 외에도 '건강생활지원센터'와 '청소년문화의집'이 함께 입주해 있었다. 건강생활지원센터는 혈관 건강 측정부터 심폐소생술 체험, 체형 분석까지 기본적인 검사들이 가능했다. 그곳을 둘러보는 동안, 내가 근무했던 도서관에도 이런 시설이 가깝게 있다면 함박웃음을 지으며 반기실 몇몇 얼굴들이 떠올랐다.도서관이 지역 사회의 어르신들을 위해 해줄 수 있는 일은 무엇일까. 큰 글자 도서를 구비하고 건강 잡지를 비치 하는 전통적인 역할을 넘어, 주민의 삶을 직접 살피는 공간이 될 수는 없을까. 도서관에 온 김에 자신의 건강도 확인할 수 있다면 도서관을 더 자주 찾지 않을까 싶었다. 어쩌면 이런 시설 간의 연결이야말로, 노령화 시대를 대비한 더 현실적인 도서관의 모습일지도 모르겠다.