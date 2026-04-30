서다운

더불어민주당 서다운 대전시의원 예비후보(서구4선거구)가 '한국여성단체협의회'와 '한국여성유권자연맹'이 공동 주최한 '대한민국을 이끌 여성 지도자상'을 수상했다.더불어민주당 서다운 대전시의원 예비후보(서구4선거구)가 '대한민국을 이끌 여성 지도자상'을 수상하며 차세대 여성 정치인으로 주목받고 있다.서 후보는 29일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '제2회 대한민국을 이끌 여성 지도자상' 시상식에서 수상의 영예를 안았다. 이번 시상은 6·3 지방선거를 앞두고 여성 정치 참여 확대와 유능한 여성 후보 발굴을 위해 '한국여성단체협의회'와 '한국여성유권자연맹'이 공동 주최했다.이번 수상은 수백 명의 신청자를 대상으로 1차 서류심사와 2차 심층평가를 거치는 엄격한 절차를 통해 선정됐다. 심사위원장을 맡은 남유선 위원장은 "공정성과 객관성을 확보하기 위해 철저한 심사를 진행했다"며 "수상자들은 그간의 성과와 역량을 인정받은 인물들"이라고 밝혔다.행사를 주최한 허명 한국여성단체협의회 회장은 "오늘 수상을 통해 여러분의 역량과 포부가 이미 검증됐다"며 유권자의 신뢰를 강조했고, 신부경 한국여성유권자연맹 회장은 "지방자치에서 여성의 목소리가 충분히 반영되지 못하고 있다"며 양성평등 정치 실현의 필요성을 강조했다.서다운 후보는 대전 서구의회 8대와 9대 재선 의원으로 활동하며 약 116건의 안건 처리와 50건의 조례 발의 등 활발한 의정활동을 펼쳐왔다. 행정자치위원장과 예산결산위원장, 윤리특별위원장 등을 역임하며 입법과 정책 분야에서 전문성을 쌓았다는 평가를 받고 있다.서 후보는 수상 소감에서 "검증된 실력과 경력을 바탕으로 유리천장을 깨고 지역에서 더 큰 역할을 하겠다"며 "이번 수상을 계기로 지방선거에서 반드시 승리해 지역에서부터 변화를 만들어내겠다"고 밝혔다.