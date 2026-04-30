조정훈

- 출마를 선언한 지 한 달 가까이 지났다. 그동안 현장에서 보고 느낀 민심은 어떤가?

- 휴대전화 번호를 공개한 후 가장 많이 온 문자메시지가 '최저임금' 관련이라고 들었다. 어떤 정책을 고민하고 있는가?

- TK행정통합을 강조했는데 연 5조 원의 정부 지원을 이유로 밀어붙여도 될까? 통합단체장에게는 좋은 일이지만 지역에서도 과연 효과가 있을까 고민해야 하지 않을까?

- TK신공항 추진 방안으로 중앙 정부 예산 1조 원으로 마중물을 만들겠다고 했다. 규모면에서는 기대에 못 미친다는 평가도 있는데?

- '박정희 컨벤션센터' 등의 공약을 두고 '박정희 마케팅'이라는 비판이 나온다. 막상 시민들은 박정희에 대해 별 관심이 없다. 과거가 아닌 미래를 위한 공약이 필요하지 않나?

더불어민주당 소속으로 대구시장에 출마한 김부겸 전 국무총리. 지난 29일 수성구의 한 사무실에서 만난 김 전 총리는 대구시민들의 절박함이 자신을 불러냈다고 말한다."겉으로 보면 분노 같지만 절박함이 보인다. '이대로는 안 된다'는 마음이다. 자식들이 떠나고 지역 경제가 침체되고 30년 동안 크게 달라진 게 없다는 인식이 깔려 있다. 내가 4번 출마했으니까 아는 분들은 좀 있다. '아는 괜찮은데 옷이 마음에 안 든다'는 분들이 확실히 좀 마음을 열고 '이렇게 하면 안되지 않겠나' 하는 절박함이 느껴진다. 이번에는 허망한 명분론에 사로잡히지 말고 우리 아들딸들을 위해, 내가 뭘 먹고 살건가 그런 이익의 관점에서 투표해 주세요 하고 호소하고 있다. 하지만 조심스러운 것은 30년 동안 찍던 방법을 바꾼다는 게 쉽지 않다. 이제 바꿀 때가 되지 않았나?""솔직히 많이 놀랐다. 최저임금은 법으로 보장된 최소 기준인데 대구 청년들이 그 기본 권리조차 제대로 보장받지 못하고 있다는 사실을 무겁게 받아들였다. '누가 잘못했느냐'의 문제로만 볼 수 없다. 청년의 권리문제이면서 지역 경기 침체, 저성장, 소상공인·자영업자의 경영 부담이 함께 얽힌 구조적 문제다.시장에 당선된다면 대구시와 대구지방노동청이 함께 정확한 실태 조사부터 하도록 하겠다. 단속과 처벌만으로는 한계가 있기 때문에 청년이 정당한 대우를 받고 사업주도 버틸 수 있는 현실적 해법을 찾아야 한다. 필요하다면 세제 지원과 비용 지원, 인센티브 방식을 검토하고 청년의 권리와 지역 경제의 지속 가능성을 함께 지키는 방향으로 풀겠다.""지역 예산이 늘어나면 다양한 사업을 할 수 있는데 이 돈이 중요한 것은 '꼬리표'가 붙지 않는 것이다. 지역에서 꼭 필요하거나 발전해야 될 부분에 지역에서 자율적으로 쓸 수 있는 것이어서 매력이 있다. 통합이 되면 TK가 하나의 경제공동체로 돌아갈 수 있도록 산업의 유기적인 배치 등을 고민해야 하는데 1년에 5조 원은 큰 돈이다. 경북 북부 지역이 느끼는 소외감 같은 부분들을 해소하는 데도 투자할 수 있고 신공항 이전에도 도움이 될 수 있다.특히 지역 내에서의 어떤 성장의 잠재력, 공간의 재배치, 그 다음에 행정 거버넌스 체계 구축 등이 가능하고 대기업 유치를 하면서 한 10년 이상 지방세를 면제해 준다든지 하는 다양한 방식으로 인센티브를 줄 수도 있다. 경북도지사에 출마한 오중기 후보나 이철우 후보, 추경호 국민의힘 대구시장 후보도 저와 생각이 크게 다르지 않은 걸로 알고 있다.""1조 원은 결코 작은 돈이 아니다. 오히려 묻고 싶다. 지역의 숙원사업인데도 왜 지금까지 제대로 된 마중물조차 가져오지 못했나? 지난 정부에서 기재부가 반대했다고 앞으로도 같은 태도를 유지해야 할 이유는 없다. 지금은 상황이 다르다. 통합신공항 문제를 해결하겠다는 의지가 있고 저의 공약은 중앙당 공약으로도 채택됐다.그동안 부지가 확정된 후 시간이 많이 흘렀다. 군위 군민들은 재산권 행사에 제약을 받고 있고 K2 공항 인근 주민들은 소음 피해를 계속 감내하고 있다. 더 이상 미룰 수 없는 문제다. 국민의 불편과 피해를 줄이고 지역의 미래 인프라를 만드는 데 재정을 쓰는 것이야말로 재정의 원칙이다.""청년들이 박정희에 대해 관심이 없다고 단정하기는 어렵다. 세대별, 정치성향 별로 평가가 다를 수는 있다. 다만 과거를 미화하자는 것이 아니라 산업화의 성취와 민주화의 가치를 균형 있게 보고 그 경험을 대구의 미래로 연결하겠다는 것이다. 대구는 산업화의 자산도 있고 민주주의의 자산도 있는 도시다. 둘 다 대구의 미래 자산으로 삼아야 한다. 다만 박정희 동상 관련 재판은 설치 권한, 관리 권한, 부지 사용 등 법적 쟁점이 있는 것으로 알고 있다. 시장이 된다면 재판 결과를 존중하고 법과 절차에 따라 판단하겠다."