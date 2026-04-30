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더불어민주당 소속으로 대구시장에 출마한 김부겸 전 국무총리. 지난 29일 수성구의 한 사무실에서 만난 김 전 총리는 대구시민들의 절박함이 자신을 불러냈다고 말한다. 조정훈
- 대구는 자영업자가 많은 도시이고 자영업자의 폐업률도 전국에서 가장 높은 편이다. 40·50대가 폐업하면 갈 데가 없다. 대책은 무엇인가?
"대구는 전통적으로 상인의 도시였지만 그 상업 기반이 흔들리고 있다. 이를 해결하기 위해서는 골목상권에 돈이 돌게 해야 한다. 대구로페이 발행 규모를 확대하고 뉴트로 상권 벨트 조성 같은 정책을 통해 시민 소비가 지역 안에서 순환되도록 만들겠다. 다음으로 폐업 소상공인의 재기 지원을 강화하겠다. 폐업 정리, 채무 상담, 재창업 교육, 업종 전환, 일자리 연계까지 한 번에 지원하는 '원스톱 재기 프로그램'을 만들어 넘어진 사람도 다시 당당히 일어설 수 있도록 기회가 있는 대구를 만들겠다."
- 대구의 부동산 문제도 심각하다. 미분양이 전국에서 가장 많은데 해결 방법은 있나?
"저도 전문가들을 좀 만나고 조언도 들었다. 저렇게 놔두면 시장은 더 왜곡된다. 전문가들은 공통적으로 '유동화가 필요하다'고 말한다. 리츠(REITs) 같은 금융 구조를 활용해서 미분양 물량을 흡수하고 임대로 전환환 뒤 일정 기간 운영하고 다시 분양하는 방식이 있다. 이렇게 해야 시장이 숨을 쉰다. 지자체가 직접 개입하기에는 재산권 문제가 얽혀 있어 조심해야 하지만 금융·제도적 환경을 만들어주는 역할은 충분히 할 수 있다."
- 대구는 관광도시로서는 매력적인 도시가 아니다. 지나가는 도시이지 머무는 도시가 아니라는 말도 있다. 관광객 유치를 위한 공약은 무엇인가?
"관광업에 종사하는 대표들과 간담회를 했는데 그분들의 이야기는 관광객 유치를 위한 조직들이 살아 있어야 하는데 몇 년 동안 무너졌다고 한다. 그걸 빨리 복원하는 게 필요하다고 본다. 기본적으로는 자연이나 역사유적을 스토리텔링으로 결합해 우리의 서사를 만들어야 한다고 생각한다. 매력이 없는 도시가 아니라 이야기를 만들지 못한 도시라고 하는 게 맞지 않을까?
팔공산, 근대골목, 삼성상회 등 다양한 자산을 스토리로 엮어야 한다. 몇 년 전에 외국인 손님들이랑 팔공산에 간 적이 있는데 그 사람들이 '뷰티풀(Beautiful), 원더풀(Wonderful)' 하더라. 도심에서 30분 거리에 이런 산이 있다는 게 놀랍다고 한다. 외국에 가보면 크게 볼거리가 없다. 그렇지만 스토리를 입혀서 관광객들이 오게 만든다. 대구도 그렇게 해야 한다. 단순히 스쳐가는 도시가 아니라 머무르고 싶은 도시, 또 다시 한 번 더 오고 싶은 도시로 만들어야 한다."
- 최근 중동전쟁으로 인해 기름값도 많이 올랐다. 재생에너지가 어느 때보다 관심을 끌고 있는데 이 부분에 대한 후보의 생각은 무엇인가?
"재생에너지 비율을 높이는 것은 국가정책이다. 대기업이든 중소·중견기업이든 RE100을 도입하지 않으면 앞으로 수출길도 막히게 된다. 재생에너지 비율을 높이고 점차 그 방향으로 갈 수밖에 없다. 대구는 공간 제약이 있지만 신규 건축물 등 다양한 방식으로 확대할 수 있도록 발굴해 나가겠다. 햇빛발전협동조합 같은 방식을 많이 도입하려고 한다. 행정으로 강제로 밀어붙일 건 아니지만 이런 방식으로 사회 전체 분위기가 재생에너지를 친화적으로 받아들일 수 있는 분위기를 만들어 나가겠다."
- 시장이 된다면 시민들이 가장 먼저 체감할 변화는 무엇이라고 보는가?
"예산이 많이 투입돼야 하는 현안도 있지만 의외로 조금만 공직자나 대구시가 관심을 기울이고 집중하면 고칠 수 있는 부분도 많은 것 같다. 내 생활의 작은 문제부터 해결해주는 시장이 될 것이다. 공직자들이 책임지고 해결할 수 있는 분위기를 만들어야 한다. 주민 밀착형, 주민 요구에 대한 응답형 그런 행정을 하겠다. 대구시민들이 그동안 느끼지 못했던 정치적, 행정적 효능감을 시민들에게 돌려주겠다."
- 추경호 국민의힘 후보가 경제통이라며 대구 경제를 살릴 적임자라고 한다. 추 후보와의 차이점이 있다면?
"지금 대구에 필요한 시장은 단순한 경제 관료가 아니다. 중앙정부를 움직이고 여당의 힘을 끌어내고 대구의 숙원 사업을 실제로 풀어낼 수 있는 시장이다. 대구는 신공항, 산업 대전환, 행정통합, 청년 일자리, 골목상권 회복이라는 큰 과제를 동시에 풀어야 한다. 예산을 가져오고 중앙 부처를 움직이고 국회와 조율하고 당정의 지원을 끌어내야 한다. 대한민국 정치의 시선이 대구로 향하고 대구의 목소리가 중앙에서 크게 들려야 한다. 선거를 예단할 수는 없지만 시민 한 분 한 분의 마음을 얻도록 노력하겠다. 남은 시간 부지런하고 겸손하게 시민을 만나고 대구의 미래를 놓고 진심으로 승부하겠다."
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