임병도

29일 구포시장을 방문한 한 전 대표가 자신의 지지자를 껴안아 주고 있다.현장에서 만난 몇몇 상인들은 정치인들의 방문과 선거운동 과열이 상인 간의 갈등으로 이어지기도 한다고 전했습니다.수십 년간 구포시장에서 장사를 해왔다는 한 상인은 "누구를 지지하느냐에 따라 상인들끼리 편이 갈리고 서로 싸우기까지 한다"고 토로했습니다. 그는 "예전에는 선거철에도 이 정도로 분위기가 험악하지 않았다"며 "지지하는 후보가 다르다는 이유로 사이가 틀어지는 현실이 씁쓸하다"고 덧붙였습니다.시장에서 만난 또 다른 상인은 기자에게 "최근 한 식당 주인이 자신이 지지하는 후보를 나쁘게 말하는 손님과 싸운 일도 있다"며 "분위기가 너무 과열됐다"고 우려했습니다. 인근의 한 상인 역시 "표 한 번 얻겠다고 찾아온 정치인들 때문에 수십 년 이웃사촌이었던 상인들만 피해를 보고 있다"고 꼬집었습니다.특정 후보 지지자들의 도 넘은 행동을 지적하는 목소리도 높았습니다. 또 다른 상인은 "수십 명씩 몰려다니며 물건을 사주고는 특정 후보를 찍어 달라고 노골적으로 요구한다"면서 "만약 후보에 대해 조금이라도 안 좋은 이야기를 하면 '저 집은 가지 말라'며 으름장을 놓는다"고 폭로했습니다."가게 사진을 찍어 인터넷에 올리며 불매를 조장하는 일도 벌어지고 있다", "시장 내에 밉보인 가게들의 블랙리스트가 돈다는 흉흉한 소문마저 돌아 상인들이 극도의 불안감을 느끼고 있다"는 목소리도 있었는데요. 한 상인은 이런 행태에 대해 "그 사람들이 안 팔아줘도 망하지 않는다. 물건 팔아준다고 표를 찍으면 되겠느냐"며 격분하기도 했습니다.