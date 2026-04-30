유정복 페이스북

유정복 인천시장이 기자회견을 갖고 연임 도전을 선언하고 있다.유정복 인천시장이 연인 도전을 선언했다.29일, 시청 앞 광장에서 기자회견을 연 유정복 인천시장 예비후보(국민의힘)는 "인천을 살리고, 대한민국을 살리기 위해 이 자리에 섰다"며 "인천을 지키고 키워서, 시민이 행복한 세계 초일류 도시를 완성시키기 위해 저 유정복이 나섰다. 인천이 이기면, 대한민국이 산다"며 출사표를 던졌다.또한 "(인천시청은) 정치인이 쇼하는 무대가 아니다. 행정을 연습하는 공간은 더욱 아니다"라며 "시민이 검증했고, 대한민국도 인정하고, 세계에서도 평가한, 비교불가 경쟁력 유정복이 시민들을 위해 다시 한번 온몸을 불살라 일해야 할 시청이다"라고 이번 지방선거의 의미를 규정했다.이어 "지난 4년, 우리 인천은 결과로 증명했다. 대한민국에서 가장 높은 경제성장률, 가장 빠른 인구 증가율, 특·광역시 중 가장 높은 고용률, 그리고 무엇보다 가장 빠르게 좋아지는 삶의 질! 이것은 주장이 아니다, 사실이다. 의견이 아니다. 데이터이다"라고 임기 중 성과를 자랑하며 "그런데 일주일 전, 이곳에서 어느 정치인이 시장이 되겠다며 유정복이 무엇을 했느냐는 식으로 얘기했다. 정말 몰라서 그런 건가, 아니면 알고도 억지 공격을 하는 건가? 몰라서 그랬다면, 인천에 대해 전혀 모르는 것이고 알고도 그랬다면, 나쁜 정치공세일 뿐이다"라고 민주당 박찬대 예비후보를 직격했다.특히, 자신의 시정 성과들을 강조하며 "지금, 일부 정치권에서 인천의 성과를 부정하고 있다. 그러면서 내놓는 공약들을 보면, 참 놀랍다. 왜냐하면, 대부분 이미 제가 추진하고 있는 정책이기 때문이다"라며 "인천이 실패했다고 말하면서, 지금 인천이 하고 있는 정책을 공약으로 내놓았다. 이게 비전인가, 따라하기인가, 가로채기인가? 아마 인천을 몰라서 그런 걸 거다. 인천을 제대로 알고 있다면, 도저히 그렇게 말할 수 없기 때문이다"라고 박찬대 예비후보에 대한 견제를 높였다.