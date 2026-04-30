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26.04.30 09:24최종 업데이트 26.04.30 09:25
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유정복 인천시장이 기자회견을 갖고 연임 도전을 선언하고 있다.유정복 페이스북

유정복 인천시장이 연인 도전을 선언했다.

29일, 시청 앞 광장에서 기자회견을 연 유정복 인천시장 예비후보(국민의힘)는 "인천을 살리고, 대한민국을 살리기 위해 이 자리에 섰다"며 "인천을 지키고 키워서, 시민이 행복한 세계 초일류 도시를 완성시키기 위해 저 유정복이 나섰다. 인천이 이기면, 대한민국이 산다"며 출사표를 던졌다.

또한 "(인천시청은) 정치인이 쇼하는 무대가 아니다. 행정을 연습하는 공간은 더욱 아니다"라며 "시민이 검증했고, 대한민국도 인정하고, 세계에서도 평가한, 비교불가 경쟁력 유정복이 시민들을 위해 다시 한번 온몸을 불살라 일해야 할 시청이다"라고 이번 지방선거의 의미를 규정했다.

이어 "지난 4년, 우리 인천은 결과로 증명했다. 대한민국에서 가장 높은 경제성장률, 가장 빠른 인구 증가율, 특·광역시 중 가장 높은 고용률, 그리고 무엇보다 가장 빠르게 좋아지는 삶의 질! 이것은 주장이 아니다, 사실이다. 의견이 아니다. 데이터이다"라고 임기 중 성과를 자랑하며 "그런데 일주일 전, 이곳에서 어느 정치인이 시장이 되겠다며 유정복이 무엇을 했느냐는 식으로 얘기했다. 정말 몰라서 그런 건가, 아니면 알고도 억지 공격을 하는 건가? 몰라서 그랬다면, 인천에 대해 전혀 모르는 것이고 알고도 그랬다면, 나쁜 정치공세일 뿐이다"라고 민주당 박찬대 예비후보를 직격했다.

특히, 자신의 시정 성과들을 강조하며 "지금, 일부 정치권에서 인천의 성과를 부정하고 있다. 그러면서 내놓는 공약들을 보면, 참 놀랍다. 왜냐하면, 대부분 이미 제가 추진하고 있는 정책이기 때문이다"라며 "인천이 실패했다고 말하면서, 지금 인천이 하고 있는 정책을 공약으로 내놓았다. 이게 비전인가, 따라하기인가, 가로채기인가? 아마 인천을 몰라서 그런 걸 거다. 인천을 제대로 알고 있다면, 도저히 그렇게 말할 수 없기 때문이다"라고 박찬대 예비후보에 대한 견제를 높였다.

유정복 인천시장 예비후보가 재선 출마 기자회견 후 지지자들과 인사를 나누고 있다.유정복 페이스북

"내가 권력의 눈치를 보지 않고 인천의 이익을 끝까지 지켜낼 사람"

그러면서 자신이 권력의 눈치를 보지 않고 인천의 이익을 끝까지 지켜낼 사람이라고 강조했다.

민선9기 주요 비전으로는 ▲공공기관 이전 등 인천 역차별 대응 ▲시민 생활비 감축 ▲출산·보육·교육·주거·교통·의료까지 시민 생활 향상 ▲원도심과 신도시 간 균형발전 ▲교통혁명을 통한 'All ways 인천' 완성 ▲인천을 미래산업과 K-컬처의 중심으로 육성 ▲'인천국제자유특별시' 완성을 제시했다.

유 예비후보는 "인천을 지키겠다. 시민의 어깨를 가볍게 만들겠다. 아이와 가족을 책임지겠다. 경제와 일자리를 키우겠다. 인천을 세계 도시로 만들겠다"며 "이 모든 약속의 이름이 바로 '인천국제자유특별시'이다. 인천을 지키고, 세계로 키우겠다. 인천의 내일을 더 크게 열겠다"고 강조했다.

특히 "견제 없는 권력은 반드시 부패하다. 브레이크 없는 폭주는 반드시 사고를 낸다. 이것은 정당의 문제가 아니다"라며 "대한민국 민주주의 그 자체의 문제이다. 저는 이것만큼은 막아야 한다고 생각한다. 그래서 이 선거는 단순한 지방선거가 아니다. 인천이 인천을 지키는 선거이고, 인천이 대한민국을 지키는 선거이다"라고 이번 선거의 성격을 이재명 정부에 대한 심판으로 규정했다.

아울러, "시작한 변화를 완성해야 한다. 지켜낸 인천을 더 크게 키워야 한다. 지금 멈추면, 다시 뒤로 간다. 지금 흔들리면, 다시 기회를 잃는다"며 "인천시민 여러분이 대한민국을 지키는 역사를 써달라"고 자신에 대한 지지를 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)에도 실립니다.
#유정복 #인천시장예비후보 #국민의힘 #인천시장선거 #지방선거

6.3 지방선거
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