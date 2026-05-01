연합뉴스

"이 정권은 쿠팡 사태 초기부터 여론을 선동하고 언론을 압박해서 반미 프레임을 짜는 데만 몰두했습니다.(...) 결국 이 정권의 아마추어 행정과 보복 외교가 이 같은 외교 참사를 불러온 것입니다. 대한민국이 글로벌 기업과 투자자들이 기피하는 투자 오지, 사법 위험 지대로 낙인 찍힐 판입니다. - 2월 9일 장동혁 국민의힘 대표 최고위원회의 발언 중

쿠팡 창업주이자 쿠팡 모회사 쿠팡아이엔씨(Inc)의 김범석 이사회 의장3370만명 개인정보 유출 사실이 알려진 게 2025년 11월 30일이다. 실질적인 오너인 김범석 쿠팡아이엔씨(Inc) 의장의 사과는 그로부터 한 달 뒤인 2025년 12월 28일에 있었다. 김 의장은 미흡했던 초기 대응과 소통 부족을 반성하며, "스스로를 철저히 쇄신하고, 세계 최고의 고객 경험을 만들기 위한 도전을 결코 멈추지 않겠다"라고 밝혔다.그러나 반성과 쇄신의 모습은 나타나지 않았고, 우리 정부를 압박하고 있는 미국 정계를 향한 쿠팡의 로비 비용은 더 커졌다(미 연방 상원 로비공개법 보고서에 따르면 2025년 4분기 13억 원에서 2026년 1분기 26억 원으로 증가). 보도에 따르면 지난 1월 김민석 국무총리의 방미 당시 JD 밴스 미국 부통령이 "쿠팡을 포함한 미국 기술 기업들에 불이익을 주는 조치를 하지 말라"고 언급한 것이 대표적인 예다.쿠팡의 개인정보 유출 사태는 국가 간 통상 문제로 다뤄질 사안이 아니다. 쿠팡의 매출 규모나 국적과 상관없이 3370만 명의 개인정보 유출해 국내법을 위반했다면, 조사와 처벌 또한 우리의 사법 체계를 통해야 한다. 그게 주권 국가의 사법 권리다.쿠팡의 로비를 받은 정치인들이 나서서 "차별적 규제" 운운하며 우리 정부를 압박하는 건 주권 침해이자 내정간섭이라고도 볼 여지도 충분하다. 그럼에도 장동혁 대표는 오히려 우리 정부에 책임을 지우려는 태도를 보이고 있다. 아무리 정부와 여당을 견제해야 될 야당 대표라지만 비판의 대상조차 구분하지 못하는 모습 아닌가.