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미국 공화당 내 하원의원 54명이 강경화 주미대사에게 보낸 서한.RSC
장동혁 대표가 미국을 방문해 만난 인사 중 첫 번째로 공개한 인물은 공화당 중진인 대럴 아이사 캘리포니아주 하원의원이다. 아이사 의원은 쿠팡 사태 이후 한 언론에 '한국이 미국 기업인 쿠팡을 차별하고 공격한다'는 기고문을 올리는 등 일방적으로 쿠팡을 옹호해 왔으며, 공화당 의원 54명 항의 서한을 주도한 인물이다. 경향신문
의 보도에 의하면 대럴 아이사 의원, 영 김 하원 동아태소위원장, 에이드리언 스미스 하원의원, 빌 해거티 상원의원 등은 모두 5000달러씩(약 740만 원) 쿠팡 측의 후원을 받았다(5000달러는 미 연방법상 연간 후원할 수 있는 최대 금액). 모두가 장동혁 대표가 방미 중 만난 인사들이다.
쿠팡으로부터 정치 후원금을 받은 인사들을 만나고 돌아온 장 대표는 "미국 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인을 구축해 흔들리는 한미 동맹을 지탱할 신뢰의 토대를 만들었다", "백악관, 국무부 등 미국 정부 주요 인사들을 만나 경제 현안에 대해 의견을 나누고 상호 협력을 지속해 나갈 소통 창구도 열었다"라고 밝혔다. 그러나 장동혁 대표가 '외교 관례'라는 이유로 어떤 미국 정부 주요 인사를 만났는지 공개하지 않았기에, 한국의 입장을 잘 설명하고 설득했는지 알 길이 없다. 미국 입장을 듣고만 왔냐거나, 불리한 내용을 '보안'으로 감춘 빈손 외교라는 비판이 나오는 이유다.
나아가 방미 성과를 설명한 다음 날 장 대표가 만난 인사들이 중심이 되어 미국 기업을 차별하고 있다고, 강경화 주미대사에게 항의서한을 보냈다. 장 대표의 방미 성과는 하루를 넘기지 못하고 부정당한 셈이 된 것이다.
한술 더 뜨는 국회의원도 있다. 미국 공화당 하원의원 54명의 서한에 대해 우원식 국회의장이 "내정간섭"이라고 비판했다. 그러자 국민의힘 김민전 의원은 "내정간섭 하지 말라고요? 우원식 의장도 'NO USA' 미투(me too)네요. 자! 또 누가 나오는지 봅시다. 이번 지선(지방선거)은 'YES USA'와 'NO USA'의 싸움입니다"라는 글을 자신의 SNS에 올리며 우원식 국회의장을 비난했다. 내정간섭 비판을 'NO USA'로 치환하고 친미와 반미의 구도로 6.3 지방 선거를 치르겠다는 것이다. 이에 대해 "외교·안보는 국민의 생명과 국가의 미래가 걸린 중대한 사안이다. 이를 선거전략으로 끌어다 쓰는 것은 무책임을 넘어, 국익을 훼손하는 매국 행위"라고 비판한 백승아 민주당 원내대변인의 논평이 틀려 보이지 않는 이유다.
국민의힘은 진정 국민의 편인가?