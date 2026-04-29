연합뉴스

６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI 수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다.두 사람은 이날 오후 구포시장을 각각 돌아다니다가 마주쳤다. 하정우 전 수석은 이날 오전 민주당 인재영입식에 참석한 후 부산으로 와 구포시장 소통 행보에 나선 참이었다. 한 전 대표는 하 전 수석의 어깨에 손을 올리고 토닥이며 "건강 챙기세요. 잘하십시오"라고 먼저 말했다. 하 전 수석도 "네 건강하셔야 됩니다. 파이팅입니다"라고 답했다.이어서 짧게 포옹한 두 사람은 서로의 등을 토닥였다. 한 전 대표가 "생산적으로 한번 (선거를) 해봅시다"라고 하자, 하 전 수석은 "그럼요. 건설적으로, 발전적으로 같이 (해봅시다)"라고 화답했다.한 전 대표는 하 전 수석을 바라보며 "오랜만에 뵙네요. 좀 마르신 것 같아요"라고 말하기도 했다. 하 전 수석은 "그러니까요. 살이 쪘다가 일이 빡세서 (빠진 것 같다)"라며 웃어 보였다. 두 사람은 이후 서로에게 "힘내라"라는 말을 주고받으며 26초 간의 짧은 만남을 마쳤다.한 전 대표가 하 전 수석에게 "오랜만"이라고 인사한 것에서 나타나듯 두 사람은 유튜브 방송에 같이 출연한 인연이 있다. 두 사람은 지난해 3월 20일 유튜브 채널 '신사임당'에서 AI를 주제로 대화를 나눴다. 당시 하 전 수석은 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(과실연) 공동대표 및 AI정책연구소장이었다.당시만 해도 두 사람은 "즐거운 시간", "기대해 달라"라는 등의 말을 써가며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 이후 하 전 수석이 이재명 정부의 초대 AI수석에 취임하면서 두 사람의 정치적 진로가 갈렸다. 최근엔 같은 지역구 보궐선거 출마를 준비하며 신경전을 벌이는 모습이다. 하루 전인 지난 28일엔 SNS에서 하 전 수석의 출마와 관련해 이재명 대통령의 개입 여부를 두고 설전을 벌이기도 했다.한편 하 전 수석은 이날 취재진과 만나 "북구에 와보니 이제 실감이 난다"며 "그동안 전재수 전 의원의 노력으로 지역에 의미 있는 성과와 기반이 마련된 만큼, 국회의원이 된다면 북구를 부울경(부산·울산·경남)의 핵심이자 대한민국 성장 엔진으로 만들겠다"고 말했다.그러면서 "북구가 안고 있는 다양한 어려움을 청와대에서 일한 경험으로 풀어 나가겠다"고 덧붙였다.