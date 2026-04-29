▲구포시장서 만난 하정우·한동훈
６·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북갑 보궐선거에 출마하는 하정우 전 청와대 AI 수석과 한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 오후 부산 북구 구포시장에서 유세를 펼치던 중 만나 인사하고 있다.연합뉴스
두 사람은 이날 오후 구포시장을 각각 돌아다니다가 마주쳤다. 하정우 전 수석은 이날 오전 민주당 인재영입식에 참석한 후 부산으로 와 구포시장 소통 행보에 나선 참이었다. 한 전 대표는 하 전 수석의 어깨에 손을 올리고 토닥이며 "건강 챙기세요. 잘하십시오"라고 먼저 말했다. 하 전 수석도 "네 건강하셔야 됩니다. 파이팅입니다"라고 답했다.
이어서 짧게 포옹한 두 사람은 서로의 등을 토닥였다. 한 전 대표가 "생산적으로 한번 (선거를) 해봅시다"라고 하자, 하 전 수석은 "그럼요. 건설적으로, 발전적으로 같이 (해봅시다)"라고 화답했다.
한 전 대표는 하 전 수석을 바라보며 "오랜만에 뵙네요. 좀 마르신 것 같아요"라고 말하기도 했다. 하 전 수석은 "그러니까요. 살이 쪘다가 일이 빡세서 (빠진 것 같다)"라며 웃어 보였다. 두 사람은 이후 서로에게 "힘내라"라는 말을 주고받으며 26초 간의 짧은 만남을 마쳤다.
한 전 대표가 하 전 수석에게 "오랜만"이라고 인사한 것에서 나타나듯 두 사람은 유튜브 방송에 같이 출연한 인연이 있다. 두 사람은 지난해 3월 20일 유튜브 채널 '신사임당'에서 AI를 주제로 대화를 나눴다. 당시 하 전 수석은 바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(과실연) 공동대표 및 AI정책연구소장이었다.
당시만 해도 두 사람은 "즐거운 시간", "기대해 달라"라는 등의 말을 써가며 화기애애한 분위기를 자아냈다. 이후 하 전 수석이 이재명 정부의 초대 AI수석에 취임하면서 두 사람의 정치적 진로가 갈렸다. 최근엔 같은 지역구 보궐선거 출마를 준비하며 신경전을 벌이는 모습이다. 하루 전인 지난 28일엔 SNS에서 하 전 수석의 출마와 관련해 이재명 대통령의 개입 여부를 두고 설전을 벌이기도 했다.
한편 하 전 수석은 이날 취재진과 만나 "북구에 와보니 이제 실감이 난다"며 "그동안 전재수 전 의원의 노력으로 지역에 의미 있는 성과와 기반이 마련된 만큼, 국회의원이 된다면 북구를 부울경(부산·울산·경남)의 핵심이자 대한민국 성장 엔진으로 만들겠다"고 말했다.
그러면서 "북구가 안고 있는 다양한 어려움을 청와대에서 일한 경험으로 풀어 나가겠다"고 덧붙였다.
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