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전재수 더불어민주당 의원이 부산시장 선거에 출마하면서 부산 북구갑도 동시에 보궐선거를 치른다. 여야가 서로 '수성- 탈환'을 외치는 가운데, 28일 부산 북구 만덕·덕천·구포동 일대에 민주당과 국민의힘의 성과 펼침막이 경쟁적으로 부착돼 있다. 한 주민이 이를 횡단보도에서 이를 지켜보는 모습.김보성
"청와대 있던 젊은 사람이 부산 북갑에 나온다 아이가!"
이재명 대통령의 사표 재가 후 부산에 출격한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 주민들도 이젠 알아보기 시작했다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거의 최대 '핫플레이스'로 떠오른 부산 북갑에서 만난 주민들은 대체로 하 전 수석에 대해 '전문성 있고 참신한 인물'이라는 평가를 내렸다. "영화배우 하정우 아니냐"라고 생소해하거나 "(대통령의) 낙하산"이라며 부정적인 반응도 있었지만, 기성 정치인에 비해 '정치 신인'의 새로운 이미지와 이 대통령의 높은 국정운영 지지도가 하 전 수석에 대한 기대감으로 반영된 듯했다.
주민들 사이에선 하 전 수석과 맞붙을 가능성이 높은 "한동훈", "박민식" 등 범야권 후보들의 이름도 거론되는 등 여야 대진표 윤곽이 점차 뚜렷해지고 있다. 민주당이 차출한 하 전 수석을 비롯해 무소속으로 출마할 예정인 한동훈 전 국민의힘 대표, 국민의힘 후보로 거론되는 박민식 전 국가보훈부 장관의 3자 대결 구도가 예상된다. 이들 모두 공식 출마 선언은 아직 이뤄지지 않았다.
부산 북갑은 현재 구포 1·2·3동과 덕천 1·2·3동, 만덕 2·3동으로 이뤄져 있다(지난 22대 총선 선거구 획정으로 만덕1동 제외). 18∼19대 총선에서 박민식 전 장관이 재선을 지냈으나, 20~22대 총선에선 전재수 민주당 의원이 내리 3선을 하면서 현재 부산 유일의 민주당 지역구다. 구포동과 덕천동 등 구도심은 상대적으로 보수 지지세가 강하고, 만덕동은 대규모 아파트단지가 들어서 있는 주거 지역이다. 지난 22대 총선 결과를 구역별로 살펴보면, 구포1·2·3동과 만덕2·3동에선 전재수 의원이 서병수 국민의힘 후보를 앞섰으나, 덕천1·2·3동에선 서 후보가 전 의원을 앞섰다.
지난 24~25일 <뉴스토마토>가 의뢰해 여론조사기관 미디어토마토가 부산 북구갑에 거주하는 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과, 3자 구도에서 하 전 수석은 35.5%의 지지율을 기록했다. 한 전 대표는 28.5%, 박 전 장관은 26.0%를 기록했다. 권역별로는 구포1·2·3동 및 덕천2동(권역1)에서 하 전 수석 36.0%, 한 전 대표 27.0%, 박 전 장관 26.3%였고, 덕천 1·3동 및 만덕 2·3동(권역2)에서 하 전 수석 35.0%, 한 전 대표 30.0%, 박 전 장관 25.7% 순이었다(95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±3.5%p).
<오마이뉴스>는 지난 28일 부산 구포동 구포시장과 구포역, 덕천동 젊음의거리, 만덕동 아파트단지 등을 돌며 부산 북갑 후보군에 대한 주민들의 민심과 평가를 들어봤다.
[하정우] "신세대"·"전문가" 강점... 상대적 낮은 인지도