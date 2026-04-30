김보성

[한동훈]

"한동훈이는 우리 아파트에 전세로 들어왔어. 밤에 돌아댕기고 방범(순찰)도 하더라?"

전재수 더불어민주당 의원이 6.3 부산시장 선거에 출마하면서 부산 북구갑도 동시에 보궐선거를 치른다. 여야가 서로 '수성- 탈환'을 외치는 이 지역은 주택가 주변으로 새로운 아파트가 들어서면서 민심이 출렁이는 곳이다.다만 하 전 수석에 대해 물었을 때 "영화배우 하정우 아니냐"는 질문이 종종 되돌아오는 등 하 전 수석이 다른 후보들에 비해 상대적으로 인지도가 떨어진다며 박빙 승부를 예상하는 분위기도 적지 않았다. 구포시장에서 떡집을 운영하며 구포동에 산다는 김아무개(38·남)씨도 "사람들이 부산시장 선거보다 부산 북갑 재보궐선거에 더 관심이 많다. 계속 여기 나오던 박민식, 갑자기 왔는데 제일 핫한 한동훈, 유일한 민주당 지역구에 민주당 소속으로 나올 예정인 하정우, 그중 누가 이길지 전혀 모르겠다"라며 "박빙일 것 같다"라고 예측했다.하 전 수석이 출마 선언 초읽기에 들어가면서 후보 간 신경전도 본격화하고 있다. 한동훈 전 대표가 28일 페이스북에서 "이재명 대통령이 하 전 수석에게 부산 북갑 출마를 지시한 게 맞는다면 이 대통령의 불법 선거 개입"이라고 지적하자, 하 전 수석은 같은 날 엑스(X)에서 "통(대통령)님 지시가 아니고 제가 (부산 북갑에 출마하겠다고 대통령을) 설득한 거니 선거 개입이 될 수 없지요. 억지 논리에 일희일비할 필요 없습니다"라고 맞받았다.29일 민주당 영입 2호 인재로 영입된 이후 하 전 수석은 부산 첫 일정으로 구포시장을 찾아 시민들과 사진을 찍고 인사를 나누며 "재수 행님(형님) 뒤를 이어 열심히 하겠습니다"라며 "북구 발전을 책임지겠습니다"라고 표심 공략에 속도를 내고 있다.부산 북갑 일대에선 최근 출마를 공식화하고 만덕동에 집을 구한 한동훈 전 대표를 직접 만났다거나 목격했다는 주민들의 반응이 심심찮게 나왔다. 덕천동 젊음의거리에서 노점을 하는 손아무개(68·여)씨는 한 전 대표가 지역구를 누비며 밑바닥 민심을 다지는 행보와 관련해 "사람이 날렵하게 생겨서 일을 잘하겠더라. 인사도 90도로 하더라"라며 긍정적으로 평가했다.중앙 무대에서 활약하던 인지도 높은 정치인이 내려왔다는 소식에 주민들은 기대감을 드러냈다. 구포동에 50여 년간 살며 구포시장에서 슈퍼를 운영하는 김아무개(70대·남)씨는 "한동훈 대표가 와서 동네 분위기가 많이 살아났다"라며 "이번에 당선돼서 당대표도 하고 대선에도 나가면 북구 주민으로서 굉장히 뿌듯하겠지"라고 말했다. 만덕동 한 아파트단지 공원에서 운동 중이던 고아무개(75·여)씨도 "한동훈이는 흰색(무소속)으로 나온다나?"라며 "똑똑해 보여서 개안터라(괜찮더라)"라고 평가했다.한편 한 전 대표가 전세 계약을 한 만덕동 대단지 아파트인 백양디이스트 앞에서 만난 거주민들은 엇갈린 평가를 내놨다. 백양디이스트에 거주한다는 박아무개(49·여)씨는 "한 전 대표가 돌아다니며 스킨십을 많이 하는 것 같다"라며 "전재수 의원이 깍듯하고 겸손한 자세로 사람들에게 다가가던 방식과 비슷하다"라고 봤다. 박씨는 한 전 대표가 12·3 비상계엄에 반대했던 것과 관련해서도 "잘했다고 생각한다"라며 "지금 보수는 완전히 아니다"라고 한 전 대표에게 힘을 보탰다.