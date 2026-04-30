김보성

6.3 부산 북구갑 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다.한 전 대표를 만난 건 이날 오후 12시 44분께 덕천2동에 있는 북부산농협 앞이었다. 이곳은 도로 하나를 사이에 두고 구포시장(오일장)과 마주 보고 있는데, 특히 이날이 장날이라 평소보다 유동 인구가 많았다.흰 셔츠에 검은 바지, 운동화 차림으로 나타난 한 전 대표는 두세 걸음을 걷다가 멈춰 주민들과 인사를 나눴다. 그러기를 여러 차례 반복했다. 덕천역 9번 출구 앞까지 약 250m 거리를 걸어가는 데에만 30분이 소요됐다.그 30분 동안 한 전 대표는 20여 명이 넘는 사람들과 인사를 나눴다. 남녀노소를 불문하고 여러 사람이 그에게 "한동훈 대표님이시죠?"라면서 악수를 청하거나, "사진 한 장만 찍을 수 있을까요?"라며 기념 촬영을 요청했다.특히 한 노년 남성은 한 전 대표를 얼마 전에도 만났다는 듯 "오늘 또 만났네요"라며 반갑게 인사했다. 한 전 대표는 바로 직전 장날이었던 지난 23일에도 구포시장 일대를 돌았다. 또 최근 구포초등학교에서 열린 동문회 운동회에도 참석했다.다만 이 남성은 이날 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관(이날 늦은 오후 사표 수리)을 언급하며 "하정우랑 한동훈이랑 붙는다니까 조금 불안하다"라는 걱정 섞인 말도 했다. 그러자 한 전 대표는 "제가 잘하겠다"라며 고개를 숙였고, 그 옆에 있던 또 다른 남성은 "꼭 당선되십시오"라고 응원했다.