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6.3 부산 북구갑 보궐선거 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다.김보성
거리를 거닐던 한 전 대표는 길가에서 토마토 등 채소를 펼쳐두고 판매하는 상인에게도 인사를 건넸다. 이 상인은 한 전 대표가 왼쪽 무릎을 바닥에 댄 채 눈을 맞춰 인사하자 응원의 말을 건네는 대신 그의 손에 토마토 한 개를 쥐여줬다. 그 모습이 마치 '폴더블 휴대폰'과 흡사했다.
주민들은 그에게 "이곳 사람들은 정직한 사람을 택하니까 정직해야 한다", "북구 발전을 위해서 노력해 달라"라는 등의 말을 입을 모아 전했다. 한 전 대표는 "고맙습니다. 제가 부족합니다. 여기서 북구갑과 같이 크겠습니다"라고 답했다. 그러는 사이 그의 손엔 누가 언제 주고 갔는지 모를 한약 한 봉지가 들려있었다.
한 전 대표는 이날 <오마이뉴스>와 만나 "저는 '한동훈이 전재수보다 더 전재수같이 선거운동을 하고 시민들의 말씀을 듣네'라는 말을 듣고 싶다"라면서 "그분(전재수)은 성과를 못 냈지만 저는 여기서 바람을 일으키고 성과를 낼 것이다. 지금과는 차원이 다르게 부산 북구갑을 한번 발전시켜 보겠다"라고 했다.
한 전 대표는 또 하정우 전 수석을 겨냥해 "결국 이재명 대통령이 나가라고 해서 (하 수석이) 나왔다는 것 아니냐. 그러면 (이번 선거는) 저와 (이 대통령의) 대리전이 될 것"이라며 "이번 선거를 통해 이재명 정권의 실정을 제대로 파헤치는 기회로 삼겠다"라고 목소리를 높였다. (관련 기사 : [단독] 한동훈 "하정우 출마로 이 대통령과 내 대리전 됐다"
https://omn.kr/2hz43)
이날 구포시장 일대에서 주민 인사를 마친 한 전 대표는 오후 1시 12분께 덕천역 9번 출구 인근에서 차를 타고 이동했다.
한편 같은 날 늦은 오후엔 하정우 수석의 사표가 수리됐다. 하 전 수석은 29일 더불어민주당 인재영입식에 참석해 "인공지능(AI) 3대 강국 실현과 아이들을 위한 더 나은 미래를 만들기 위해 부산으로 간다"며 부산 북구갑 출마를 공식화했다.
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