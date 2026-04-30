유관곤 서산시장 후보 캠프

개혁신당 유관곤 서산시장 후보충남 서산시장 선거를 앞두고 노인 돌봄 정책이 주요 쟁점으로 떠오르는 가운데, 개혁신당 유관곤 후보가 제시한 '마을형 효(孝) 동행센터' 구상의 실현 가능성을 두고 관심이 모인다. 시설 중심 돌봄에서 벗어나 지역사회 기반 돌봄으로 전환하겠다는 취지지만, 현행 법·제도와의 정합성, 재정 구조 등에서 검토할 지점도 적지 않다는 평가다.유 후보는 경로당을 중심으로 요양·의료·생활 지원을 결합한 '마을 단위 돌봄 체계'를 제안했다. 어르신들이 기존 생활공간을 떠나지 않고 지역에서 노후를 보낼 수 있도록 하겠다는 구상이다. 이는 정부가 추진 중인 '지역사회 통합돌봄(커뮤니티 케어)' 정책 방향과 궤를 같이한다.실제로 중앙정부는 장기요양보험을 기반으로 방문요양·방문간호 등 재가서비스를 확대하고, 지역사회 내 돌봄을 강화하는 정책을 추진해왔다. 이 점에서 유 후보의 정책은 새로운 개념이라기보다 기존 흐름을 지방 단위에서 구체화하려는 시도로 볼 수 있다.다만 실행 단계에서는 제도적 한계가 드러난다. 경로당은 현행 「노인복지법」상 '여가복지시설'로 분류돼 있어 요양이나 상시 돌봄 기능을 직접 수행하기 어렵다. 의료 행위 역시 「의료법」상 의료기관 중심으로만 가능해, 마을 단위에서 독자적으로 운영하기에는 제약이 따른다.요양 서비스도 마찬가지다. 「노인장기요양보험법」에 따라 방문요양이나 주야간보호 등은 지정된 기관과 자격을 갖춘 인력이 제공해야 한다. 경로당이 자체적으로 돌봄 서비스를 운영하는 방식은 제도상 허용되지 않는다.이 때문에 전문가들은 "경로당을 돌봄 거점으로 활용하려면 직접 운영이 아니라 외부 기관과의 연계 구조가 필요하다"고 지적한다. 예컨대 경로당은 공간을 제공하고, 방문요양기관과 의료기관이 서비스를 맡는 방식이 현실적인 대안으로 거론된다.재정 문제도 논쟁 지점이다. 유 후보는 "시설 중심 돌봄이 오히려 비용이 더 크다"고 주장하지만, 마을 단위 돌봄 역시 인력과 운영비가 지속적으로 투입돼야 한다는 점에서 단순 비교는 어렵다는 분석이 나온다. 특히 서비스 질 관리와 지역 간 격차 문제도 함께 고려해야 한다는 지적이다.그럼에도 불구하고 고령화가 빠르게 진행되는 상황에서 '어디서 노후를 보낼 것인가'라는 질문은 정책 전반을 재구성하는 핵심 변수로 떠오르고 있다. 시설 확충과 지역사회 돌봄 확대 사이에서 어떤 균형점을 찾을 것인지가 향후 지방정부의 중요한 과제가 될 가능성이 크다.유 후보의 구상은 방향성 측면에서는 정책 흐름과 맞닿아 있지만, 실제 도입 여부는 제도 보완과 운영 방식 설계에 달려 있다는 평가다. 다른 후보들이 이 문제에 대해 어떤 대안을 내놓을지도 선거 과정에서 주요한 비교 지점이 될 전망이다.