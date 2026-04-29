추미애 캠프

더불어민주당 경기도당이 추미애 후보 선거대책위원회인 ‘추추선대위’를 29일 공식 발표했다. 경기도 지역 국회의원들이 대거 참여하는 대규모 선대위를 꾸려 경기도지사 선거와 31개 시·군 지방선거를 동시에 견인하겠다는 구상이다.더불어민주당 경기도당이 추미애 후보 선거대책위원회인 '추추선대위'를 29일 공식 발표했다.경기도 지역 국회의원들이 대거 참여하는 대규모 선대위를 꾸려 경기도지사 선거와 31개 시·군 지방선거를 동시에 견인하겠다는 구상이다.이번 선대위는 상임선거대책위원회와 공동선거대책위원회, 총괄선거대책본부를 중심으로 전략·정책·조직·홍보·유세·직능·온라인 소통 등 전 분야를 망라한 체계로 구성됐다. 사실상 경기도 민주당 조직 전체를 선거 체제로 전환한 셈이다.상임선대위 총괄위원장은 조정식, 김태년 의원이 맡았다. 상임선대위원장단에는 김승원, 권칠승, 한준호, 고영인, 양기대 의원이 이름을 올렸다.공동선대위원장에는 이학영, 윤후덕, 박정, 소병훈, 송옥주, 이광재, 이언주 의원이 참여했다. 총괄선거대책본부는 김영진 의원이 총괄수석을 맡고, 이재정, 백혜련 의원이 본부장을 맡아 선거 전반을 지휘한다. 종합상황본부는 민병덕, 이수진 의원이 맡는다.상임고문단에는 김진표, 문희상, 김상희, 원혜영, 설훈 등이 참여해 지원 역할을 맡는다. 후보 직속 기구도 별도로 꾸려졌다. 비서실장은 전용기, 정무실장은 김용민, 수석대변인은 박상혁 의원이 맡는다.민주당 경기도당은 이번 선대위의 특징으로 '선거 조직'과 '정책 실행 조직'의 분리 운영을 강조했다. 기본 선대위가 조직·유세·홍보·상황 대응을 맡고, 반도체 산업 육성, 경기북부 균형발전, 교통 혁신 등 핵심 공약은 후보 직속위원회에서 별도로 추진한다는 계획이다.이는 단순한 선거 대응 조직을 넘어, 선거 이후 도정 운영까지 염두에 둔 예비 행정체제 성격도 함께 담겼다는 평가가 나온다. 추 후보가 직접 핵심 공약을 챙기고, 각 분야 전문성을 갖춘 국회의원들을 전면 배치하겠다는 것으로 보인다.민주당 경기도당은 "추 후보의 정치 경험과 추진력, 경기도 국회의원들의 지역 기반과 정책 역량이 결합된 선대위"라며 "경기도 전역을 촘촘히 연결하는 선거운동을 펼치겠다"고 밝혔다. 이어 "경기도지사 선거 승리를 넘어 31개 시·군 선거 승리까지 이어가는 원팀 체제로 운영하겠다"고 덧붙였다.