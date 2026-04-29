김병욱 캠프

김병욱 더불어민주당 성남시장 후보가 29일 성남시 노후 주거지 정비와 도시 경쟁력 강화를 위한 재건축·재개발 정책을 발표했다.김병욱 더불어민주당 성남시장 후보가 29일 성남시 노후 주거지 정비와 도시 경쟁력 강화를 위한 재건축·재개발 정책을 발표했다. 주요 내용은 재건축 물량 제한 해제, 광역 이주대책 수립, 정비사업 재원 확보 등이다.김 후보는 이날 발표문을 통해 현재 성남시 재건축 사업이 국토교통부 물량 제한에 막혀 있다고 진단하며, 시장 직속 전문가 그룹을 구성해 행정·재정 지원 체계를 마련하겠다고 밝혔다.우선 '재건축 물량 제한 전면 해제'를 핵심 과제로 제시했다. 김 후보는 "다른 지자체가 이주 로드맵을 준비할 때 성남시는 준비가 부족해 국토부로부터 물량 제한을 받았다"고 주장하며, 정부와 직접 소통해 문제 해결에 나서겠다고 밝혔다.또 일부 단지에서 제기된 공공기여금 산출 오류 문제를 바로잡고, 공공기여율을 합리적으로 재설정해 주민들의 자산 가치 보호에 나서겠다고 설명했다.그는 재건축 사업 과정에서 핵심 과제로 꼽히는 이주대책과 관련 '성남시 광역 이주 마스터플랜' 수립 방안을 제시했다. 김 후보는 "분당뿐 아니라 성남 전역을 포괄하는 체계적인 계획을 통해 이주단지 부족으로 사업이 지연되지 않도록 하겠다"고 밝혔다.그는 사업 추진 재원과 관련해서는 2040년까지 총 3조 원 규모의 재건축·재개발 지원 재원을 마련하겠다고 공약했다.세부적으로는 도로, 상하수도, 도서관, 주차장, 공원, 노후 학교시설 개선 등 기반시설 확충에 2조 원을 투입해 주민 부담을 줄이겠다고 밝혔다.나머지 1조 원은 이주비 대출 이자 지원, 세입자 주거 안정 지원, 정비계획 수립 및 안전진단 비용 등 사업 초기 비용 지원에 활용하겠다고 설명했다.김 후보는 특히 30년 이상 된 노후 학교시설 개선에도 집중 투자해 교육 환경 개선에 나서겠다고 덧붙였다.아울러 국회 국토교통위원회에서 '1기 신도시 특별법' 제정을 주도한 경력과 청와대, 국정기획위원회 근무 경험을 언급하며 관련 사업 추진 역량을 강조했다.김 후보는 "시장 당선 즉시 정비사업 전문가, 변호사, 세무사 등으로 구성된 전문가 그룹을 시장 직속으로 편재해 재건축 현안을 직접 챙기겠다"고 밝혔다.